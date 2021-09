Festival Strings Lucerne Luzerner Kammerorchester wieder gross im Aufschwung Topsolisten, sinfonische Programme, Kammermusik und sogar Tourneen bis nach Übersee: Die Festival Strings Lucerne präsentieren für die kommende Saison ein Programm ohne eine Spur von Corona.

Eröffnet am 24. September mit den Festival Strings das Gotthard Festival in Andermatt und tritt später im KKL Solist in Schumanns Klavierkonzert: Pianist Rudolf Buchbinder. Marco Borggreve

Auch die Festival Strings Lucerne konnten zwar im letzten Jahr die meisten ihrer Konzerte im KKL nicht durchführen. Aber sie haben während Corona ihr Angebot zugleich um eine Kammermusik-Reihe im Schweizerhof erweitert. Das soeben publizierte Programm für die Saison 2020/21 zeigt, dass diese weitergeführt wird. Damit treten die Musiker des Kammerorchesters so oft in Luzern auf wie wohl nie zuvor – nämlich in insgesamt 14 Konzerten.

Auftakt mit Rudolf Buchbinder

Überhaupt ist dem Programm von Corona nichts anzumerken und geht der Aufschwung der letzten Jahre trotz des Unterbruchs ungebremst weiter, was ein beflügeltes neues Logo auch optisch zum Ausdruck bringt. Selbst ihre rege internationale Konzerttätigkeit nehmen die Strings wieder auf – mit Tourneen nach Italien, Deutschland und bis nach Südamerika. Weitergeführt, ja ausgebaut wird auch die Zusammenarbeit mit Topsolisten und der Trend hin zum sinfonischen Repertoire.

Beides gilt zu Beginn für die Konzerte mit dem Pianisten Rudolf Buchbinder. Im Gastspiel der Strings am Gotthard Festival in Andermatt (24. September) ist Buchbinder Solist im ersten und dritten Klavierkonzert von Beethoven. Später spielt das Orchester mit ihm neben Mozarts KV 467 sogar eine Ikone des romantischen Klavierkonzerts, nämlich jenes von Robert Schumann (15. März 2022).

Topsolisten und Beethovens Fünfte

Die heute 14-jährige Geigerin Leia Zhu trat mit den Festival Strings schon mit zehn Jahren auf und spielt jetzt Tschaikowskys Violinkonzert.







pd

Gesteigert wird dieser sinfonische Anspruch im Eröffnungskonzert der eigenen Konzertreihe im KKL am 14. Oktober. Solistin ist die 14-jährige Geigerin Leia Zhu, die die Strings seit vier Jahren begleiten und die inzwischen mit Dirigenten wie Simon Rattle unterwegs ist. Zhu ist Solistin in Tschaikowskys Violinkonzert, zudem wagt sich das Orchester erstmals an Beethovens fünfte Sinfonie. Weiter geht es im KKL auf diesem Niveau mit der Geigerin Arabella Steinbacher (20. Dezember) und der Pianistin Hélène Grimaud (beide mit Mozart, 25. Mai).

Die Kammermusikreihe im Schweizerhof widmet sich dem Streichtrio mit Erweiterungen. So werden etwa Bachs dreistimmige Inventionen (arrangiert für Streicher) mit dem Sextett von Brahms kombiniert, Claire Huangci ist – im «Steinway Prizewinner Concert» – Pianistin in Schumanns Klavierquartett. Solistisch wirken zudem Bläser der Strings wie die Flötistin Johanna Dömötör und der Klarinettist Vladimir Ashkenazy mit.