Festivals Gotthard-Festival in Andermatt soll im Herbst stattfinden Das Gotthard Klassik-Festival Andermatt soll auch dieses Jahr im Herbst stattfinden und wird von Starpianist Rudolf Buchbinder und den Festival Strings eröffnet. Das soeben veröffentlichte Programm plant sieben Konzerte vom 24. September bis 3. Oktober.

Osterkonzert am letztjährigen Gotthard-Festival in der Kirche St. Peter und Paul in Andermatt. Peter Fischli

Das ehemalige Osterfestival Andermatt hält unter dem neuen Namen Gotthard-Festival Andermatt an der Verschiebung in den Herbst fest und soll damit seit 2015 bereits zum siebten Mal durchgeführt werden. Das Programm 2021 kombiniert wiederum Stars mit Preisträgerkonzerten mit jungen Ensembles. Und es setzt noch konsequenter auf stilistische Vielfalt zwischen Klassik, Volksmusik und Jazz.

Ein besonderes Highlight verspricht das Eröffnungskonzert mit den Festival Strings Lucerne in der Konzerthalle Andermatt. Der Starpianist Rudolf Buchbinder ist Solist im ersten und dritten Klavierkonzert von Beethoven.

Stilistisch breit gefächert sind auch die Klassikkonzerte des Festivals. In diesen treten die vier Tenöre «I Quattro» sowie Preisträgerensembles wie das «Belenus Streichquartett» und das Saxophonquartett «Strax Bravura» auf. Das Blechbläserensemble, das traditionell zum Festivalprogramm gehört, ist die Formation «Generell5». Volksmusik ist mit der «Husistein Musik» vertreten. Definitiv hält der Jazz Einzug im Gotthard-Festival mit dem Schlusskonzert: Da tritt die Jazzsängerin Karin Bachner gemeinsam mit «The Pocket Big Band» aus Österreich auf.

Das gesamte Konzertprogramm ist auf der Website des Festivals publiziert. Der Ticketverkauf startet am 1. August gemäss aktuell bestehenden Covid-19 Vorschriften.

Swiss Alps Classics im Juni

Auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen für das Festival Swiss Alps Classics, das zwei von vier Konzerten ebenfalls in Andermatt durchführt. Es bietet vom 2. bis 5. Juni vier Konzertabende unter dem Motto «Variationen zum Thema Musik». Die vielfach preisgekrönte österreichisch-rumänische Pianistin Maria Radutu spielt und erklärt in ihrem Soloabend «Phoenix» (3. Juni, The Chedi Andermatt) Werke aus vier Jahrhunderten mit Liszts «Mephisto-Walzer Nr. 1» als pianistischem Höhepunkt. Die amerikanische Sopranistin Marisol Montalvo schildert in der One-Woman-Show «Mad Scene» Höhen und Tiefen des Berufsstandes einer Sängerin und wird bei Arien verschiedenster Stilrichtungen von Werner Lemberg begleitet (5. Juni 2021, Konzerthalle Andermatt).