Film «The Gray Man» auf Netflix: Auch ein Budget von 200 Millionen hilft nicht, wenn das Herzblut fehlt Der Agententhriller mit Ryan Gosling und Chris Evans ist die bisher teuerste Netflix-Produktion. Sie soll eine ganze Filmreihe etablieren, dabei ist sie erschreckend uninspiriert. Hat der stagnierende Streamingriese ein Kreativitätsproblem?

Mit einem Tram in Prag kann Sierra Six (Ryan Gosling) ziemlich viel Schaden anrichten. Netflix

Netflix müsste keine teuren Filme machen, Netflix könnte ebenso gut ganz gewöhnliche Cocktails mixen. Das Prinzip wäre ein ähnliches. Schliesslich werden die grossen Eigenproduktionen vollmundig mit dem Versprechen auf ein süffiges, innovatives Vergnügen angekündet. Doch basieren sie so zuverlässig auf den immer gleichen Rezepten, dass irgendwann Ödnis einkehrt.

Die Basis, klar, bilden die Stars. Manche, etwa Millie Bobby Brown («Stranger Things», «Enola Holmes»), sind inzwischen zur festen Hausmarke von Netflix geworden. Hinzu ein ordentlicher Schuss Exotik, eine Prise meist pennälerhafter Witze und – ganz wichtig – eine Überdosis Ironie. Zur Dekoration obendrauf, den Connaisseur freut es, schütte man grosszügig Anspielungen auf andere Filme. Sodann wird das Ganze kräftig durchgeschüttelt – für die Action – und fertig ist die Sause, schnell konsumiert, noch schneller vergessen.

Eine formelhafte Kopie

Das aktuelle Paradebeispiel für eine solche Mischung ist «The Gray Man», der seit Donnerstag in den Kinos läuft und ab dem 22. Juli auf dem Streamingdienst zur Verfügung steht. Der teuerste Film, den Netflix bisher produziert hat, folgt so ziemlich jeder Formel, die sich jemals in der Filmgeschichte etabliert hat und kopiert dabei ein Dutzend anderer Agententhriller, die allesamt besser sind: «Mission Impossible», «Heat», «The Bourne Identity» und die «James Bond»-Reihe.

Das Budget von rund 200 Millionen Dollar ist gewiss für manches draufgegangen: die Schauplätze, unübersehbar mit grellen Buchstaben eingeblendet, Bangkok, Wien, Prag. Dann die Gagen der Darsteller, von denen die beiden Hauptdarsteller Ryan Gosling und Chris Evans laut amerikanischen Medien jeweils rund 20 Millionen Dollar erhalten haben sollen.

Wie viel für die kubanisch-spanische Schauspielerin Ana de Armas, die hier nach «No Time To Die» erneut die emsige Helferin für einen Agenten in Not mimt, übrig blieb, ist nicht bekannt. Man kann davon ausgehen, dass die Differenz zu ihren männlichen Kollegen gewaltig ausfällt, auch wenn de Armas als Einzige in einem comichaft überzeichneten Ensemble ihrer Figur etwas Menschlichkeit verleiht.

In eine Abteilung floss das Geld wohl kaum, und falls doch, ist es dort in der Kreativitätswüste verdunstet: Das Drehbuch, basierend auf der gleichnamigen Romanserie von Mark Greaney. Es beginnt mit einem Mann (Gosling), der bereits jahrelang im Gefängnis sitzt, weil er seinen Vater umgebracht hat, und nun entlassen wird, um weitere Menschen töten zu können. Unter dem Namen Sierra Six, bitte nicht zu verwechseln mit 007, steigt er zum sagenumwobenen Killer einer Schatteneinheit der CIA auf.

Schliesslich kommt der Punkt, der immer kommen muss: Six enttarnt – Überraschung! – dunkle Machenschaften beim eigenen Brötchengeber und flieht mit einem Datenstick als Beweisstück (das 21. Jahrhundert grüsst) quer durch Europa. Die zusammengestolperte Geschichte um die Hetzjagd kryptischer CIA-Seilschaften ist gleichermassen uninspiriert wie erzählerisch trostlos. Die Dialoge wirken, als seien sie von einem talentierten 9-Jährigen verfasst worden; der Leiter der Schatteneinheit («Bridgerton»-Darsteller Regé-Jean Page) etwa spricht wie ein Gangsterboss in einer Hip-Hop-Parodie.

Youtube

Ryan Gosling ist eigentlich ein Garant für brodelndes Schauspiel, für Konstellation, die aus dem Beau das Impulsive, Gewalttätige herausbrechen lassen. Hier scheint er von sich selbst und der eigenen Bravheit noch gelangweilter zu sein als auf den ersten Bildern, die von ihm als Ken in der baldigen «Barbie»-Verfilmung kursieren. Den harten Hund kauft man ihm im Gegensatz zu Rollen wie in «Drive» nicht ab.

Bleibt noch sein Gegenpart: Chris Evans als Psychopath Lloyd Hansen. Über dessen penetrantes Over-the-Top-Acting, inklusive einer für eine Mainstreamproduktion heftigen Folterszene, kann man jedoch nur deshalb hinwegsehen, weil sich dabei immerhin überhaupt mal was rührt. Denn es passiert einfach wenig, kaum Humor, schon gar kein Sex, der Rest ist Ballerei.

Am Ende ist alles egal

Die beiden Regisseure, die Brüder Joe und Anthony Russo, konnten im dritten und vierten Teil der «Avengers», den mit Superhelden vollgepackten Marvel-Ablegern, ihre Begabung zur Zerstörung voll ausschöpfen. In «The Gray Man» gibt es zumindest, fast exakt zur Halbzeit, eine eindrückliche Action-Sequenz, bei der die Prager Altstadt während einer Tramfahrt in Trümmer gelegt wird. Ansonsten gerät jedoch die Beleuchtung in den Weg, genauer gesagt: deren Abwesenheit. Besonders beim Grande Finale nimmt der Film seinen Titel ernst und versinkt im unübersichtlichen, hektisch geschnittenen Grauschleier.

Weiss der Film zumindest etwas über unsere politische Gegenwart zu erzählen? Das Subgenre des Agententhrillers eignet sich dafür, ein ohnmächtiges, doch entschlossenes Individuum gegen einen gigantischen Staatsapparat antreten zu lassen und dessen Schwachstellen offenzulegen. Dies kann durchaus unterhaltsam geschehen, etwa bei «Enemy Of The State». Doch bei «The Gray Man» bleibt alles im Dunkeln: Hintergründe, Motivationen der Figuren, wer wem das Genick bricht – auch der inkriminierende Datensatz ist am Ende egal.

Mit seinem formelhaften Grundgerüst wandelt «The Gray Man» auf den Spuren des zuvor teuersten Netflix-Vehikels, dem im letzten November erschienen Abenteuer-Heist-Movie «Red Notice». Auch hier treten zwei Männer mit enormen Daddy-Issues und eine Frau, die ihnen die Schau stiehlt, auf – und erfüllen brav jede Zuschauererwartung an das Genre. Allerdings mehr im Dauerkalauer miteinander als im tödlichen Duell.

Zu «Red Notice» sollen zwei Nachfolger in Planung sein und auch «The Gray Man» bildet wohl nur den Auftakt. Zehn weitere Bücher ständen für den Erfolgsfall bereit für eine Adaption und eine weitere Sättigung des ohnehin wenig originären Markts. Gewiss, der Output an Netflix-Eigenproduktion ist so hoch, dass immer wieder sehenswerte Ergebnisse zu erwarten sind. Und dennoch dominiert, gerade bei den unterhaltenden Blockbustern, immer wieder der Einheitsbrei. Warum ist das so?

Kreativitätskiller Algorithmus

Ein Grund könnte in der Unternehmenskultur zu finden sein, die 2020 in dem Buch «No Rules Rules: Netflix And The Culture Of Reinvention» von CEO Reed Hastings und der Wirtschaftsprofessorin Erin Meyer dargelegt wurde. Kurz gesagt, wird darin die totale Freiheit aller Mitarbeitenden postuliert, die sich aber nur noch aus den besten Talenten zusammensetzen.

Diese «Top Shots» sollen so offen wie möglich sein, eine Feedbackschleife nach der anderen drehen und in einem Umfeld von möglichst wenig Kontrolle bestmöglich funktionieren. Doch dieses positivistische Leistungsdenken kann ein Kreativitätskiller sein, wenn es nur mehr darum geht, wie man ein möglichst breites Publikum erreichen und sich an der Marktspitze behaupten kann. Dann wird das Menschliche zu Gunsten des Mathematischen aufgegeben.

Sammelt man per Datenabfrage alle Vorlieben seiner Zuschauer, erhält man das, was zum Vorschein kommt, wenn man alle Farben zusammenmischt: unansehnliches Mittelmass. Die Erwartungen der Zuschauer werden durch den Algorithmus normiert, anstatt sie durch Überraschungen zu entfachen. Auf den simplen Schluss, dass Unberechenbarkeit die grösste Erfolgsformel ist, scheint Netflix noch nicht gekommen zu sein.

Derzeit wirkt der Streaminganbieter wie eines dieser Unternehmen, die bereits am Zenit ihres Erfolgs angekommen sind und sich dringend etwas Neues einfallen lassen sollten. Im ersten Quartal 2022 war die Anzahl der Abonnenten erstmals um 200’000 geschrumpft. Nun werden die Absichten konkreter, zukünftig Modelle einzuführen, bei denen Werbung geschaltet wird, Mitte Juli wurde dazu Microsoft ins Boot geholt.

Dabei wäre genau jetzt die Chance, an anderer Front disruptiv zu sein, wie das Schlagwort im Silicon Valley lautet, und den darbenden Blockbustern neuen Wind einzuhauchen. Netflix könnte, wenn es seine Freiheit ernst meint, den unzähligen Remakes, Prequels, Sequels und Comicfilmen etwas entgegenhalten. Ansonsten bleibt nicht nur «The Gray Man» grauer Normalfall.