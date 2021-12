Kino Muss man vor «The Matrix Resurrections» noch einmal alle drei «Matrix»-Filme schauen? Die «Matrix»-Trilogie galt vor 20 Jahren als beendet. Nun kommt mit «The Matrix Resurrections» Teil 4. Vier Fragen und Antworten.

Superkräfte oder Kraft der Illusion: Keanu Reeves als Neo und Trinity (Carrie-Anne Moss). Warner Bros.

Das Duo aus «Matrix», Neo und Trinity, kehrt zurück. Ab Donnerstag läuft im Kino eine weitere Fortsetzung des Films von 1999 mit seinen wegweisenden Kampfszenen, Stunts und Special Effects.

Ob Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss besser gealtert sind als das Original und ob man Teil 4 versteht, ohne vorher noch einmal sämtliche «Matrix»-Filme gesehen zu haben – das erfahren Sie hier.

Lana Wachowski, die «Matrix» zusammen mit ihrer Schwester Lilly Wachowski erfunden hat, beantwortet diese Frage damit, dass sie ihr «älteres Ich» in die «Matrix»-Trilogie integrieren wollte. Auslöser soll aber die Pflege und schliesslich der Tod ihrer Eltern gewesen sein. «Ich wollte, dass die Schönheit der Liebe und des Kampfs der Menschen nach dem Sinn des Lebens in die Trilogie einfliesst. Mit all diesen Themen hatte ich zu kämpfen, als ich jung war.» Nun, mit 56 Jahren, glaubt sie, mit diesem Ansatz eine komplett neue Fortsetzung umsetzen zu können.

Keanu Reeves ist zurück: Trailer «The Matrix Resurrections». Quelle: Warner Bros./Youtube

«Matrix» ist ein enorm erfolgreiches Geschäft. Die Trilogie gehört zu den Top-Filmreihen, was das weltweite Kinoeinspielergebnis betrifft. Bei Netflix sind wegen des kommenden Starts von Teil 4 aktuell alle drei bisherigen «Matrix»-Filme hoch im Kurs.

In «Resurrections» verlässt Thomas Anderson fast zwanzig Jahre nach den beiden «Matrix»-Sequels von 2003, «Reloaded» und «Revolutions», erneut die von Maschinen erschaffene Welt, die Matrix. Und kehrt zurück in die echte Welt, wo er als Neo mit ein paar verbliebenen Partisanen die Unterjochung der Menschen durch die Maschinen bekämpft.

Eigentlich schon. «The Matrix Resurrections» ist gespickt mit selbstironischen Andeutungen. Der Film erweist vor allem sich selbst die Referenz. Das mag zum Teil witzig sein und die Macher halten selbst der schlecht gealterten Ausstattung aus «Matrix» die Treue.

Dazu gehören genauso die irritierenden 1990er-Sonnenbrillen wie auch die wehenden Ledermäntel. Sowieso fühlt sich «Resurrections» vor allem zu Beginn wie eine Kopie des Originals von 1999 an. Déjà-vus allenthalben also, was in der Logik der in der mit einem grünen Vorhang aus Zahlen und Schriftzeichen dargestellten Matrix nichts anderes als Fehler sind, die auf Fehlmanipulationen und damit Fallen hindeuten durch die feindlichen Maschinen.

Was jedoch nicht zwingend heisst, dass sich «Matrix»-Neulinge abgeschreckt fühlen sollten: Action-Fans kommen garantiert auf ihre Kosten. Auch wenn «Resurrections» punkto Kampfszenen mit keinen bahnbrechenden Neuerungen aufwartet.

Der Film bietet vor allem einmal das: Ein grosses Wiedersehen mit Neo und Trinity. Laurence Fishburne in der Rolle des Partisanen-Anführers Morpheus fehlt leider. Das Wiedersehen mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss bereitet aber Freude. Vor allem Reeves hat in den 20 Jahren eine grosse Entwicklung hinter sich, hat schauspielerisch dazu gelernt.

Von beiden Schauspielern und ihren Figuren kann man sagen, dass sie um ein Vielfaches besser gealtert sind als der Originalfilm von 1999. Auch wenn dieser bei einer ganzen Generation von Kinogängern zu den Top-Lieblingsfilmen überhaupt gehört und dem Genre des klugen Action- und Sci-Fi-Films den Weg bereitete.

Haben eine ganze Generation von Kinogängern geprägt: Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss als Neo und Trinity. Bild: Warner Bros.

Auch in diesem Punkt tritt «Matrix» auf der Stelle. Etwa wenn Neo mit der schieren Kraft der Illusion und wie mit einem unsichtbaren Schild Maschinengewehrsalven aufhält. Oder wenn er und Trinity einer Tanzchoreo ähnlich den Kugeln ausweichen und sich um die eigene Achse drehend vor den Geschossen retten.

«The Matrix Resurrections» ist solid gemacht, die Schauspieler, die Bilder, Stunts, Special Effects und Kampfszenen begleiten einem gut durch die 2,5 Stunden (damit ist «Resurrections» der bis anhin längste «Matrix»-Film).

Der Plot wartet mit so viel Überraschungen und neuen Entwicklungen auf, dass schon sehr gut aufpassen muss, wer nach einmaligem Schauen verstehen will. «Resurrections» wird von zahlreichen Matrix-Fans wohl mehrfach im Kino besucht. Und es könnte gut sein, dass er nach mehrmaligem Schauen besser wird.