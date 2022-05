Filmfestival Cannes zwischen Krieg und Champagner Das Filmfestival wird vom Krieg in der Ukraine durchgeschüttelt. Eine Zwischenbilanz vor der Siegerehrung am Samstag.

3 Bilder 3 Bilder Anthony Hopkins kümmert sich in «Armageddon Time» rührend um seinen Enkel. In «Triangle of Sadness» geht die hier noch champagnerselige Gesellschaft bald unter. Mit «Mariupolis 2» kommt aktuelle Kriegsrealität aus der Ukraine in den Kinosaal.

Nach zwei harten Jahren für das Kino will das Festival von Cannes zurück zur Normalität. Endlich soll das Kino wieder gefeiert werden. Ganz so wie vor der Pandemie. Mit vollen Kinos und drängelnden Glamour-Schaulustigen in der überfüllten Stadt. Mit Partys und Empfängen und Fotografen, die am roten Teppich um die besten Fotos von Stars wie Julia Roberts und Tom Cruise rangeln.

Dass die grosse Wiederbelebung der Festivalfilmwelt nicht so ungetrübt über die Bühne gehen will, hat andere Gründe: Der Krieg in der Ukraine geht auch an Cannes alles andere als spurlos vorbei. Bereits zur Eröffnung appellierte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit Vergleichen zu Chaplins Klassiker «Der grosse Diktator» an die Filmschaffenden, nicht zu schweigen.

Später sorgte eine Frau für Aufsehen, die sich auf den roten Stufen auszog und angemalt in den ukrainischen Nationalfarben gegen Krieg und Vergewaltigung protestierte. Auch die Filmemacherin Agnieszka Holland kritisierte das Festival und forderte, russische Kulturexporte generell zu boykottieren. Damit nahm sie Bezug auf den russischen Regisseur Kirill Serebrennikow, der für «Tchaikovsky’s Wife» in den Wettbewerb um die Goldene Palme eingeladen ist. Allerdings traf ihre Kritik so einen offen schwul lebenden Künstler und Putin-Kritiker, der inzwischen im Exil in Deutschland lebt.

Vom Kinosessel in den Kriegsalltag in Mariupol

Anders als sonst, wo das Kino Jahre braucht, um die Wirklichkeit und Ereignisse zu verarbeiten, gab es mit «Mariupolis 2» von Mantas Kvedaravičius in Cannes sogar auf der Leinwand einen Kinoblick auf die aktuellen Kriegsereignisse. Den litauischen Regisseur zog es gleich nach Ausbruch des Krieges in die Stadt. Ende März wurde er von russischen Soldaten erschossen. Das Filmmaterial allerdings konnte von seiner Verlobten Hanna Bilobrova ausser Landes gebracht werden. Nun hat sie «Mariupolis 2» vollendet.

Der Radius, in dem sich Kvedaravičius in der Stadt bewegte, ist überschaubar. Er bleibt vor allem in und in der Umgebung einer Kirche, in der zahlreiche Menschen Schutz gefunden haben. Seine Kamera ist stille Beobachterin. Immer wieder blickt sie über die Wellblechdächer und Schuttberge zu den Rauchsäulen, die in der Ferne aufsteigen. Immer wieder hört man das dumpfe Grollen der heftigen Gefechte. In der direkten Umgebung geht das Leben trotzdem weiter.

Anders als in den Nachrichten, in denen das dortige Stahlwerk Thema ist, bekommt man durch den Film einen Eindruck des Kriegsalltags derjenigen, die ausharren – alle sehr gefasst und mit erstaunlicher innerer Ruhe. In «Mariupolis 2» wird nichts eingeordnet und nichts kommentiert. So bleiben letztlich zwar viele Fragen zu den Menschen, ihren Schicksalen und dem Ort selbst offen. Und doch war der Film ein sehenswertes Dokument über das Leben in Kriegszeiten in Europa.

Angesichts solcher Bilder und Ereignisse löste die grosse Tom-Cruise-Egoshow in Cannes gemischte Gefühle aus. Schliesslich kamen bei der tosenden Premiere von «Top Gun: Mave­rick», bei der sich die Spektakelliebe des Festivals entlud, nicht ganz geschmackssicher acht Kampfjets zum Einsatz. Die donnerten zwei Mal über den Festival-Palais und hinterliessen Streifen in den französischen Nationalfarben in der Luft.

Anthony Hopkins mimt den fabelhaften Grossvater

Für cineastische Akzente auf dem Festival sorgten derweil andere Werke – darunter gesellschaftskritische Beiträge in der kontrastreichen Mischung des Wettbewerbs. Der rumänische Filmemacher Cristian Mungiu thematisierte in «R.M.N.» den Rassismus in einer Kleinstadt. «Holy Spider» aus dem Iran hingegen brachte den wahren Fall als Thriller auf die Leinwand, in dem ein Familienvater Prosti­tuierte im Namen Gottes tötet.

Ganz anders James Grays «Armageddon Time»: Der US-Regisseur und Cannes-Stammgast gehört bislang zu den Kritikerlieblingen mit der nachdenklichen Adoleszenzgeschichte, die autobiografisch gefärbt von einem jüdischen Jungen und dessen Freundschaft zu einem schwarzen Mitschüler im New York Anfang der 80er Jahre erzählt. So klein der Kosmos dieses Heranwachsenden ist, so gross sind die Themen, die sich darin auftun und die auch die Gegenwart der USA spiegeln: von der gesellschaftlichen Spaltung bis zum systemischen Rassismus. «Sei ein Mensch», gibt ihm sein Grossvater (Anthony Hopkins) auf den Weg.

Östlunds Reichensatire bedient alle Klischees

Mit rührigen Emotionen oder Feinsinnigkeiten hingegen hielt sich Ruben Östlund mit «Triangle of Sadness» nicht auf. Nachdem der schwedische Regisseur für «The Square», seiner Satire auf die Kunstszene, 2017 die Goldene Palme gewann, folgt jetzt eine treffsichere Gesellschaftssatire, die sich auf einer Luxusjacht mit Woody Harrelson als marxistischem Kapitän abspielt. Die champagnerselige Dekadenz der Superreichen ist nur mit dem giftigen Humor zu ertragen, mit dem der Film das alles auseinandernimmt.

Vollends gerät die Situation beim Kapitänsdinner aus dem Ruder, als sich die feine Gesellschaft bei einem Sturm im Strahl auf die Haute-Cuisine übergibt. Tags darauf geht das Schiff nach einem Piratenüberfall gleich ganz unter, wobei sich nur wenige Überlebende auf eine Insel retten können.

Östlund unterbreitet einem seine Gedanken über die Natur des Menschen, Gier, Macht, die ungerechte Verteilung des Wohlstands. Scharf beobachtend nimmt er Geschlechterrollen und patriarchale Machtverhältnisse auseinander. Subtil geht der Regisseur nicht vor. Im Gegenteil: Er bedient alle Klischees über die Ungerechtigkeiten dieser Welt, in der wenige äusserst viel und viele sehr wenig haben. Ob das wieder für eine Goldene Palme reichen wird? Das erfährt man bei der Preisverleihung am Samstag.