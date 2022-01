Filmkritik Er glaubte, mit «Herrn Hitler» könne man einen Deal machen: Netflix rückt eine fragwürdige Figur in zu helles Licht Der britische Premier Chamberlain steht für die Beschwichtigungspolitik gegenüber den Nazis, die fatale Folgen hatte. Nun versucht ein neuer Film, Verständnis für diese Haltung zu schaffen. Ein gewagtes Unterfangen.

Der britische Premier Chamberlain (Jeremy Irons) glaubte an dauerhaften Frieden: Hier zeigt er stolz seine Vereinbarung mit Hitler. Netflix

Zu Hitler und den Nazis ist noch nicht alles gesagt, geschrieben und verfilmt. Jetzt entdeckt Netflix das Endlos-Faszinosum. Hitler ist im Film «München», den man nun streamen kann, zumindest als Figur nicht so präsent wie in anderen Produktionen, etwa in «Der Untergang», wo er unschlagbar gut gespielt wird von Bruno Ganz. Aber die Affiche garantiert wohl einen Quotenhit. Erfolgreich waren zuletzt auch «Die dunkelste Stunde» über Churchills Kampf gegen die Nazis und «Dunkirk» über die Schlacht von Dünkirchen im Zweiten Weltkrieg.

Als Vorlage für «München» dient das gleichnamige Buch von Robert Harris, einem britischen Bestsellerautor, der es immer wieder schafft, geschichtliche Ereignisse fesselnd zu erzählen und historische Personen greifbar zu machen.

Beissende Stimme: Ulrich Matthes als Hitler (Mitte). Netflix

Diesmal schildert er die dramatischen Tage der Verhandlungen des Münchner Abkommens vom September 1938. Hitler wollte der Tschechoslowakei die sudetendeutschen Gebiete entreissen – und die angereisten Regierungschefs Grossbritanniens, Frankreichs und Italiens willigten ein. Diese «Beschwichtigungspolitik» sollte sich später als fatal erweisen.

Zwei fiktive Hauptfiguren, aber reale Gegebenheiten

Der Kniff von Robert Harris: Er baut auf wissenschaftlichen Fakten auf, recherchiert minutiös, erfindet aber Figuren dazu, die er in seine Geschichten einwebt.

Diesmal sind es zwei junge Diplomaten, ein Deutscher und ein Engländer, die in der Entourage von Adolf Hitler und dem britischen Premier Neville Chamberlain an die Konferenz reisen. Die jungen Männer, überzeugend gespielt von Jannis Niewöhner und George MacKay, kennen und mögen sich aus gemeinsamen Studienjahren. Sie sind fiktiv.

Die beiden Karriere-Diplomaten, die Hitler stoppen wollen: Der Engländer George MacKay als Hugh Legat (links) und der Deutsche Jannis Niewöhner als Paul Hartmann, der am Ende sogar kurz davor ist, Hitler mit einer Pistole zu erschiessen. Frederic Batier / AP

Dank ihnen bekommen die Zuschauer intime Einblicke in die Verhandlungen – mal aus deutscher, mal aus britischer Perspektive. Wer Netflix auf Originalsprache stellt, hört zur Hälfte Deutsch und zur Hälfte Englisch. Es ist ein Fifty-fifty-Film, was Perspektiven und Sprache betrifft, aber auch in der Entstehung: Autor Harris ist Engländer, Regie führt ein Deutscher, Christian Schwochow.

Irritierend ist die Hitler-Figur. Äusserlich erinnert sie, gespielt von Ulrich Matthes, kaum an den «Führer». Die beissende Stimme und der stechende Blick haben etwas Schauderhaftes. Doch wer Bruno Ganz im Kopf hat, kann nicht anders als zu denken: Der war besser.

Mehr Raum als Hitler nimmt Chamberlain ein. Im Buch beschreibt ihn Harris als «krähenartig», und so wirkt Schauspieler Jeremy Irons denn auch. Er ist der grösste Name dieses Films und enttäuscht nicht. Der 73-Jährige verkörpert Chamberlain, der damals 68 war, so vorzüglich, dass er fast zu viele Sympathien auf sich zieht. Und das, obschon er devot erscheint, wenn er dauernd von «Herrn Hitler» spricht.

Der Trailer zum Film «München - im Angesicht des Krieges». Netflix

Im Vergleich zum Buch, in dem Chamberlain geradezu verklärt wird, wirkt er im Film ambivalenter. Das verdeutlicht vor allem eine Szene. Als der britische Diplomat seinem deutschen Freund Zutritt zu Chamberlain verschafft, damit ihm dieser ein geheimes Hitler-Protokoll übergeben kann, wird der Premier wütend, verschliesst die Augen vor der traurigen Gewissheit, die aus dem Schriftstück hervorgeht: Selbst wenn dem Diktator die sudetendeutschen Gebiete zugestanden werden, wird dieser nicht absehen von Angriffskriegen in Europa.

Hier kommt Chamberlain als kalter Realpolitiker rüber, der auf Teufel komm raus einen Deal mit Hitler will. Und es schimmert seine Naivität durch: Er glaubt daran, mit diesem Wahnsinnigen könne man verhandeln, und Hitler würde sich an ein Abkommen halten. Triumphierend präsentiert dann Chamberlain seinem Volk das Münchner Abkommen: «Ein Krieg ist abgewendet!»

Der Film verharmlost die Appeasement-Politik

Welch epochaler Irrtum das sein sollte, ist nicht mehr Teil des Films. Dieser muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Chamberlain in zu hellem Licht erscheinen zu lassen. Für die Forschung ist klar: Die Beschwichtigungspolitik («Appeasement») scheiterte kolossal. Es war allein schon ein Erfolg für Hitler, dass Chamberlain einwilligte, die Tschechoslowakei von den Verhandlungen auszuschliessen – obwohl es um sie ging.

Im Film wird beharrlich darauf hingewiesen, warum Chamberlain so handelte: um des Friedens willen und um Zeit zu gewinnen, militärisch aufzurüsten. Ein hehres Motiv. Aber eben eine sehr kurze Sicht. Zumindest diese Erkenntnis bleibt haften, dank des deutschen Jung-Diplomaten, der diese Logik in der Drei-Minuten-Audienz bei Chamberlain erklärt.

So zwiespältig der Film sein mag: Packend ist er. Gelungenes Histotainment.