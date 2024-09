Kunst Schwule Männer im Museum – warum das eine Weltpremiere ist Homosexuelle Paare von damals ziehen heute ins Museum ein. Sie riskierten für ihre Liebe – und die Fotografie davon – den Tod. Eine amerikanische Privatsammlung sorgt im Genfer Musée Rath für einen kleinen Skandal.

Die Sammler Hugh Nini (links) und Neal Treadwell zeigen Teile ihres historischen Schatzes zum ersten Mal überhaupt - im Genfer Kunstmuseum Musée Rath. Mentoren waren die Künstler Walter Pfeiffer und Urs Lüthi. Keystone

Zuerst war die Publikation, nun folgt die Ausstellung. Sie wird ohne Zweifel ähnlich starke Gefühle auslösen wie der Bildband in einem renommierten Verlag, auf den sie sich bezieht, «Loving». Als es vor zwei Jahren erschien, glückte auf einen Schlag etwas, was üblicherweise nicht vorgesehen ist: Nicht nur die Insider-Magazine und -Foren waren begeistert, Gesellschaftsjournalistinnen und -journalisten, sondern auch die – zumeist wertkonservativen – Feuilletons.

«Sensationell» war wohl das Adjektiv, das am meisten fiel: Und eine Sensation ist es in der Tat. «Loving» beleuchtet eine Epoche der Sozialgeschichte, die bisher aus Sicht der gesellschaftlichen Mehrheit im Dunkeln lag. Ein dickes Buch über die Sammlung der New Yorker Hugh Nini und Neal Treadwell versammelt unzählige Porträts von anonymen männlichen Liebespaaren. Bürgerlich wirkende Liebespaare! Nicht Szenen oder bestimmten Cliquen, Subkulturen wird die Reverenz erwiesen. Sondern dem Mann, der auch Liebender sein kann, gleichgeschlechtlich.

Skandal unter Allerweltsmännern

Hier sitzt der Lehrer neben dem Lehrer und hält seine Hand. Dort stehen zwei Ehemänner so beieinander, wie nur beieinandersteht, wer sich auch körperlich kennt. In einer nächsten Sicht erinnert das Bild an zwei Freunde, die sich mit zärtlichen Blicken suchen. Sie sind jung oder nicht jung, sie sind alt oder sind es noch nicht. Hübsch? Nicht unbedingt, Alltagsmänner eben. Wer sie fotografiert hat, unbekannt. Wer fotografiert wurde, wer weiss. In wenigen, sehr wenigen Fällen haben die Paare mit Selbstauslöser gearbeitet. Oder sie zwängten sich heimlich, zu zweit, in einen der damals aufkommenden Foto Booth, einen Fotoautomaten. In vielen, sehr vielen Fällen sitzen die Männer in der Natur. Weil sie sich hier unbeobachtet fühlten? Weil ihr Geheimnis, das sie nun mit einer dritten Person teilten, hier sicherer verwahrt schien?

Bild aus dem Buch und der Ausstellung «Loving». Keystone

Das wahrhaft Sensationelle an den Fotos lieg darin: Die Bilder entstanden, als homosexuelle Liebe gesellschaftlich geächtet war. Schwule mussten ihre Empfindungen verstecken oder sie unterdrücken, jeder Beleg ihrer Neigung hätte Sanktionen zur Folge gehabt – und haben es bekanntlich bis heute.

«Loving – Männer, die sich lieben» zeigt anonyme Bilder von 1850 bis 1950, ehrt die Toten und ihren Kampf um Anerkennung. Dass auf Homosexualität bis heute in zwölf Staaten die Todesstrafe steht, dass selbst in einem aufgeklärten Land wie der Schweiz die Homosexualität 1942 zwar offiziell legalisiert wurde – schwule und lesbische Menschen aber noch immer nicht die gleichen Recht wie heterosexuelle Menschen besitzen –, das ist der tagesaktuelle Kontext. Er macht das Buch umso wichtiger.

Erst das Buch also – nun die Ausstellung. Eine Weltpremiere! Geglückt ist sie einem Kunstmuseum der Westschweiz, dem Musée Rath in Genf. Das Museum hat das amerikanische Ehepaar Hugh Nini und Neal Treadwell davon überzeugt, dass es die richtige Adresse sei, an ihren Wänden Auszüge aus ihrer umfassenden Sammlung zu zeigen. Nini und Treadell gaben ihr Einverständnis – und seit Donnerstag ist sie eröffnet: Die erste Ausstellung homosexueller Liebespaare in einer öffentlichen, staatlich subventionierten Institution. Ein Meilenstein. «Loving» versteht sich zudem auch als öffentliche Anerkennung dieser Art für homosexuelle Menschen und ihren Kampf um ihre Rechte. Jede Fotografie erzählt von diesem Kampf eine Geschichte.

Szenen einer Männerliebe. Die anonymen Paare, von Anonym photographiert, stammen aus der Zeit zwischen 1850 und 1950.

Walter Pfeiffer und Urs Lüthi als Mentoren

An der Überzeugungsarbeit des Museums beteiligt war auch der Fotograf und Künstler Walter Pfeiffer. Er war der Vermittler, und die Auswahl der Bilder, die in Genf zu sehen ist, entstand mit seiner Beteiligung. Auch der Multimediakünstler Urs Lüthi, ein Schweizer in New York, soll das Zustandekommen der Schaus mitbefördert haben: In einem Rahmenprogramm sind sowohl Pfeifer mit einem Vortrag als auch Lüthi mit Filmen anwesend.

Bürgerlich unbürgerlich: Porträts aus der Ausstellung «Loving» in Genf. Keystone

Hugh Nini und Neal Treadwell erzählten in Genf von den Anfängen: «Unsere Sammlung begann vor zwanzig Jahren, als wir auf ein altes Foto stiessen, das wir für einzigartig hielten. Das Motiv auf diesem Vintage-Foto waren zwei junge Männer, die sich umarmten und ansahen – eindeutig verliebt!» Zuhause in ihrem New Yorker Appartement liegen die Fotoalben mit den Originalen in einem Tresor. Liebe braucht den Schutz der Intimität. Schwule Liebe die Sicherheit eines Safes.