Fotografie Star-Fotograf dokumentiert Chinas neue Seidenstrasse und zeigt, wie die Akropolis nach China kommt Davide Monteleone bringt als Weltpremiere im Rahmen des Fotofestivals Lenzburg seine Fotos aus China ins Stapferhaus.

Ein Hochgeschwindigkeitszug in der chinesischen Region Gansu. Die Landschaft prägen Kopien westlicher Kulturdenkmäler. Davide Monteleone / Stapferhaus Lenzburg

Chinas Vormarsch in den Westen ist Realität. Denn die Zahlen sind bekannt: Umgerechnet 1 Billion Dollar will die Regierung einsetzen, um seine Wirtschaftsmacht auszudehnen; 80 Prozent der afrikanischen Staaten sind bei der Supermacht bereits verschuldet; erste europäische Länder (Montenegro) ersuchen um Unterstützung durch die EU, weil sie Chinas Darlehen – in Montenegro für eine Autobahn durch die Berge – nicht zurückzahlen können.

Das Jahrhundertvorhaben der chinesischen Regierung läuft unter dem Titel «Neue Seidenstrasse», offiziell «Belt-and-Road-Initiative». In Anlehnung an die alte Seidenstrasse von Marco Polo soll sie China auf See- und Landwegen Asien, Afrika und Europa näherbringen. Bereits seit 2012 fährt beispielsweise ein von China finanzierter Güterzug von der 32-Millionen-Stadt Chongqing im Südwesten der Volksrepublik regelmässig direkt nach Duisburg. Die Belege der chinesischen Vorwärtsbewegung sind zahllos.

Chinas «Las-Vegasisierung» der Welt

Die Bilder allerdings, die diese Zahlen fassbar machen, sind rar. Jetzt sind die besten davon im Rahmen des Fotofestivals Lenzburg im Stapferhaus zu sehen, kuratiert von Daniel Blochwitz, eine Weltpremiere.

Die Fotos sind unmissverständlich. Eine Kopie der Moskauer Basilius-Kathedrale, die China den Menschen in der Mongolei zwecks Orientierungshilfe schenkt. Oder die Neubesiedlung des Nordwestens der Volksrepublik durch die Gründung von Retortenstädten samt Nachbildungen der Grossen Sphinx, der Akropolis, des Parthenon – und eines überdimensionierten Robocops.

Arbeiterinnen in der Mandschurei vor der Kopie der Moskauer Basilius-Kathedrale. Davide Monteleone / Stapferhaus Lenzburg

Davide Monteleone, mehrfacher Preisträger des World-Press-Awards, dokumentiert seit Jahren die Engführung von China und dem Rest der Welt. Ohne Schuldzuweisung und Vorurteile. In Zusammenarbeit mit der National Geographic Society zeigen seine Fotos den Einfluss, den das chinesische Geld in (Noch-)Nicht-China hat. Monteleone nennt sein Projekt «Sinomocene», das Zeitalter von China.

Zu Pferd gegen die chinesischen Invasoren

Doch wie kann man etwas zeigen, das zunächst aus Daten und aus Geldströmen besteht? Der Fotograf stand vor einem Dilemma und liess sich etwas einfallen. Die Idee schenkten ihm schliesslich jedoch zwei Männer zu Pferd.

Russische «Grenzpatrouille» gegen «chinesische Invasoren». Davide Monteleone / Stapferhaus Lenzburg

Er traf auf sie an der Grenze zwischen dem Nordosten von China und dem russischen Fernen Osten. Zwei Reiter in der Uniform der legendären Kosaken, offenbar in eigener Mission unterwegs. Auf die Frage nach ihrer Absicht gaben sie zur Antwort: «Wir schützen die Heimat vor chinesischen Invasoren.» Das war die Initialzündung für Monteleone: Er musste es schaffen, theoretischen Themen wie Geopolitik und Identität mit Daten und Technologie so zu verbinden, dass die Publikumsneugierde geweckt wird.

Mehrere Terabyte von Rohdaten, die die finanziellen und sozialen Aktivitäten Chinas verfolgen, sowie Tausende von Satellitenbildern sind die Grundlage, auf der Monteleone erst zu fotografieren begann. In der Ausstellung profitieren davon auch Videoarbeiten. Und wenn im Satellit-Zeitraffer die Schnelligkeit der Entwicklung chinesischer Investitionen kaum nachvollziehbar ist, scheint Widerstand zwecklos. Wir alle sind Kosaken zu Pferd.