Fragiles Mobile fordert edlen Hausrat heraus Kunst trifft Design: Die Galerien mussten schliessen, doch Monika Feucht kann ihr Werk noch zeigen – im Laden.

Tanzen mit dem Mobile. Bild: Sophie-Marie Moser/Cascade

«Kleine Tiere, grosse Kämpfer», so heisst das raumgreifende Mobile der Künstlerin Monika Feucht, das noch bis Ende des Jahres in der «Cascade», dem Geschäft für Hausrat an der Bundesstrasse 38, zu sehen sein wird. Ein Glück für die Künstlerin, jetzt, wo die Galerien schliessen mussten. Die Künstlerin selbst sagt: «Ich freue mich über mein Gastspiel in Form einer Installation bei Lisa Buchecker in Luzern.» Die luftige Präsentation lasse viel Raum für ein differenziertes Sehen.

Unter dem Motto «Kunst trifft Design» werden in der «Cascade» wenn immer möglich Werke von Kunstschaffenden in den Laden integriert. Ihr Mobile mit den kleinen Tieren, die grosse Kämpfer sind, beschreibt Monika Feucht als von der Natur inspiriert, genauer gesagt von einer Pflanze.

Die Kraft von Blauregen

«Glyzinien (auch als Blauregen bekannt) haben eine enorme Wachstumskraft. Diese Pflanze, beziehungsweise ihr Schattenwurf, stand Pate für die raumgreifende Arbeit aus rot gefärbten Papierbändern. Das Liniengewirr strahlt Kraft, aber auch lebendige Leichtigkeit aus und wirft bewegte Schatten tänzerisch auf Wände und Boden.»

Monika Feucht, 1956 in Meggen geboren, lebt und arbeitet in Luzern. 2016 war sie anlässlich der Jahresausstellung im Kunstmuseum Luzern Preisträgerin des Jury-Preises der Zentralschweizer Kantone. Ihren Diplomabschluss erhielt sie 1996 an der Hochschule Luzern – Design & Kunst, Abteilung Freie Kunst. 2001 gewann Monika Feucht den Kunstpreis der Stadt Augsburg (D) im Rahmen des Literaturprojekts «Gefühl + Verwirrung – Hommage an Stefan Zweig».