Comic-Festival Luzern: Fumetto fällt zwar aus, doch der Publikumspreis läuft trotzdem Schon im Februar standen die Gewinner des Comic-Wettbewerbs 2020 fest. Nun darf das Publikum noch seinen Favoriten wählen, digital.

So sah die Einladung zum Mitmachen beim Publikumspreis im vergangenen Jahr aus. Bild: Christian Kaufmann (Luzern 2019)

Dem Fumetto 2020 kam zwar das Coronavirus in die Quere, doch der Comic-Wettbewerb im Rahmen des internationalen Comic-Festivals fand trotzdem statt. Auch für dieses Jahr hatte es Einsendungen aus aller Welt ans Luzerner Fumetto gegeben, eingereicht wurden sie schon 2019. Mitte Februar 2020 standen die Gewinner fest.

Wie Stefan Chiovelli, Leiter Kommunikation Fumetto, mitteilt, regte das Stichwort «Vernetzt» über 1000 Menschen aus 44 Ländern zum Denken und zum Zeichnen an. Chiovelli führt aus: «Wir vernetzen uns mit Menschen, das Klima ist vernetzt mit dem gesamten Globus, und für einige ist die Heizung zu Hause mit dem Mobiltelefon vernetzt. Wohin führt uns diese Vernetzung?»

Nominiert wurden 40 Arbeiten, eine Jury zeichnete neun Arbeiten aus – plus eine zehnte Arbeit, die einen Preis fürs beste Szenario erhielt. Und nun zeigt eine digitale Ausstellung die nominierten und ausgezeichneten Arbeiten. Alle Arbeiten sind in Ordnern aufgelegt. Was die Fans von Fumetto speziell freuen dürfte: Es gibt auch dieses Jahr den Publikumspreis.

Abstimmen kann man bis 15. April

Stefan Chiovelli erklärt: «Der Preis wird vom Publikum gewählt – alle können abstimmen. Dieses Mal über die Website von Fumetto. Dazu muss man das Formular ausfüllen und seine Lieblingsarbeit angeben – die Arbeiten sind betitelt. Es gibt die Gewinner (von einer Jury gewählt, siehe Website) und die nominierten Arbeiten. Das Publikum wählt aus beiden Kategorien einen Gewinner aus.» Abgestimmt werden kann bis 15. April, 14 Uhr. Unter allen Teilnehmern werden 10 Tagespässe für das Fumetto 2021 verlost. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am 16. April um 17 Uhr bekanntgegeben.

Hinweis

fumetto.ch/wettbewerb