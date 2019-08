Gaffigan gibt Dirigentenstab des Luzerner Sinfonieorchesters ab James Gaffigan gibt das Amt als Dirigent des Luzerner Sinfonieorchesters (LSO) Ende der Saison 2020/2021 ab. Er ist seit 2010 Chefdirigent, sein Vertrag war 2015 vorzeitig verlängert worden. Nun plant die Orchesterleitung seine Nachfolge.

James Gaffigan gibt den Dirigentenstab ab. (Bild: Jakob Ineichen)



Die langjährige Zusammenarbeit mit Gaffigan könne bereits jetzt als sehr erfolgreich beurteilt werden, teilte das LSO am Dienstag mit und spricht von einer Erfolgsära in der Geschichte des Klangkörpers. Erstmals hatte der Amerikaner 2008 in Luzern das LSO dirigiert.

Bis heute ist Gaffigan zudem erster Gastdirigent der Niederländischen Radio-Philharmonie. Er arbeitet auch international mit vielen führenden Orchestern zusammen und gibt Gastspiele. In Luzern habe er den Klangkörper künstlerisch und stilistisch entwickelt, das Orchester durch Tourneen in Europa, Asien, Südamerika und den USA international positioniert sowie neue Werke aufgenommen und aufgeführt, heisst es in der Mitteilung.

Aufnahmeprojekte stehen denn auch in Gaffigans letzten beiden Jahren als LSO-Dirigent an. Dazu kommen internationale Tourneen etwa am Ravinia Festival in Chicago, zu dem die Luzerner Formation als bislang einziges Schweizer Orchesters eingeladen wurde.

Die 214. Konzertsaison des Luzerner Sinfonieorchesters beginnt am 16. Oktober mit zwei Sinfoniekonzerten von Bruckner und Brahms unter Gaffigans Leitung.

Gaffigan ist 1979 in New York geboren. Er hatte in Luzern die Nachfolge des Texaners John Axelrod angetreten.