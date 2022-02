Geburtstag Hurra, Hurra! Der Pumuckl wird 60 Jahr! Ein Geburtstagsgruss an den tollsten Kobold der Welt Für Boomer ist er ein rebellisches Idol. Für die Jungen von heute ein schlecht gemachtes Meme. Macht nichts. Der Pumuckl braucht keine Druckerkabel im Grossraumbüro zu manipulieren, um cool zu sein.

Technisch ist der Pumuckl nicht mehr auf dem neusten Stand. Macht aber nichts. Wir lieben den kleinen Kobold trotzdem. Bild: Alamy

Wäre der Pumuckl am 12. Februar 1962 in einem Radiohörspiel nicht zufällig am Leimtopf einer Münchner Schreinerei kleben geblieben, er hätte seine Karriere als Kinderstar an einen rostigen Nagel hängen können. Der Kobold mit dem roten Haar verdankt seinen Fame diesem einen Moment. Das Rampenlicht gesucht hat er nie. Mit seinen zehn Zentimetern Körpergrösse (andere Quellen berufen sich auf das Grössenmass einer Trinkflasche) und dem Bäuchlein unterm viel zu kurzen gelben T-Shirt hätte er nie das Format für einen Superhelden gehabt. Pumuckl wollte lieber im Verborgenen wirken. Indem er die Menschheit neckt und sich dabei versteckt.

Kein Opfer übereifriger Pädagogik

Dass er heute ein Influencer ist, dessen Gesicht auf Merchandising-Produkten wie Tassen und Badetüchern prangt, hat mit seiner liebenswürdigen Art zu tun. Die 2015 verstorbene Kinderbuchautorin Ellis Kaut erschuf den Gegenstände verlegenden Kobold einst als Ausrede für die eigene Vergesslichkeit. Und sich rausreden kann der Pumuckl ganz grossartig, wenn’s sein muss, auch in Reimform.

Heutige Kita-Helden wie Leo Lausemaus mögen rumtrötzeln wie der Pumuckl. Was ihnen fehlt, ist die Liebenswürdigkeit des ewig fordernden, ewig neugierigen und ewig ungeduldigen Anarcho-Kleinkindes. Pumuckl will die Welt im Kern tatsächlich noch verstehen. Er fordert die Erwachsenenwelt mit seinen eigenen Koboldgesetzen heraus und wirkt dabei nicht ansatzweise so böse wie der Kasperli.

Dass Pumuckl Literatur und noch kein Produkt übereifriger Pädagogik ist, erkennt man auch an seinem Mitspieler, dem Schreinermeister Eder. Der lässt den nervigen Kerl seine eigenen Erfahrungen machen. Wenn der Pumuckl an einer seiner Zigaretten zieht oder am Hochprozentigen nippt, ist das sein Bier.

Wegen seiner Asexualität und dank seines alleinstehenden Single-Adoptivpapas Eder tappt der Pumuckl bis heute in keine Genderfalle. Autorin Ellis Kaut und Illustratorin Barbara von Johnson zogen wegen der Frage, ob der Pumuckl eine Freundin haben darf, einmal sogar vor Gericht.

Ob und wie der Pumuckl sich der Öffentlichkeit zeigt, hat er nie selbst entschieden. Jahrelang trugen seine geistigen Mütter einen Rechtsstreit um die Urheberrechte auf seinem Rücken aus. Deswegen durfte der Pumuckl in den 2010er-Jahren zeitweilig nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt werden. Als 2015 ein Verlag auf die Idee kam, ihn sportlicher und dynamischer zu machen, forderte die entsetzte Fangemeinde der Millennials im Internet unter dem Hashtag #bringbäckbäuchlein mit Erfolg, dass der Pumuckl doch bitte seinen Bauch zurückerhält.

Mächtige Fürsprecher hatte der kleine Kobold auch schon früher. Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauss setzte sich in den 1980ern dafür ein, dass die Werkstatt des Meister Eder nicht abgerissen wurde, ehe die zweite Staffel abgedreht war.

Ausschnitt aus Folge 1 der Serie «Der Meister Eder und sein Pumuckl». Quelle: Youtube

Vielleicht ist es Koboldgesetz, dass der Pumuckl unsichtbar werden muss, damit man sich wieder mit ihm beschäftigt. Neulich sind seine Hörspiele auf der Streamingplattform Spotify verschwunden. Dem Unternehmen, das die Hörspielverlage nach Klicks entlöhnt, waren die zu kurzen Kapitel ein Dorn im Auge. Pumuckl hätte über den Streich des schwedischen Streamingriesen, dem es in dieser Sache ums Geldverdienen geht, sicher schallend gelacht.

Für Wladek Glowacz, dessen Hörbuchverlag die Rechte an den Schweizer Hörspielen mit Jörg Schneider und Paul Bühlmann besitzt, bedeutet das vor allem viel Arbeit. Derzeit schneidet er die Folgen komplett neu. «In einem Monat sind die 26 Pumuckl-Folgen hoffentlich wieder da», sagt er auf Anfrage. Pumuckl sei in Sachen Popularität immer noch gleichauf mit Kasperli, dem Räuber Hotzenplotz oder Pippi Langstrumpf.

Höchste Zeit für ein optisches

Dass der Pumuckl in der beliebten Serie aus den 1980ern und in seinen Spielfilmen auf die jüngere Generation wie ein schlecht gemachtes Meme wirkt, ist kein Wunder. War es damals eine Sensation, dass die Zeichentrickfilmfigur in einem Realfilm auftauchte, haben die modernen Animationstechniken der grossen Filmstudios unsere Sehgewohnheiten stark geprägt. Ausserdem: Welcher Mensch unter 15 hat eine Schreinerei noch von innen gesehen? Und wer glaubt, dass man Möbel heute anderswo kaufen kann als in einem schwedischen Möbelhaus?

Das optische Aufmöbeln der Figur geht zögerlich voran. Seit 2019 gibt es die 52 Episoden aus den 1980er-Jahren digital restauriert und in HD-Qualität auf Amazon Prime. Dieses Jahr wird eine neue Serie gedreht. Regie führt Marcus H. Rosenmüller («Schwere Jungs»). Wie man den Pumuckl dort animiert und ob er neu in einem Grossraumbüro Druckerkabel manipuliert, war auf Anfrage nicht zu erfahren. Die Postproduktion dauert bis 2023. Ausgestrahlt wird die Serie auf dem Bezahlsender RTL+.