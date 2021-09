World Band Festival Blitzsauber musiziert: Geniales kanadisches Blech begeistert im KKL Canadian Brass spielten am Mittwochabend in Luzern Musik von Vivaldi bis zu den Beatles.

Was für ein Auftritt beim World Band Festival im Luzerner KKL: Die Canadian Brass versprüht Spielfreude vor vollen Rängen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. September 2021)

Da spielt ein Musiker einen tiefen Ton auf der Tuba, während er diese einmal ganz im Kreis herumdreht. Er dreht das grosse goldene Instrument in dem höchst virtuosen «Tuba Tiger Rag». Das ist nicht nur akrobatisch, das klingt auch noch gut. Es ist einer der vielen Höhepunkte im Konzert der Canadian Brass. Da zeigt Chuck Daellenbach schon mal, was möglich ist. Er spielt, bis er ganz auf dem Boden liegt.

Die fünf Blechbläser verzaubern am Mittwochabend die Besucher im KKL-Konzertsaal, und man wundert sich, dass dieser nicht voll besetzt ist. Denn was man da zu hören und zu sehen bekommt, hat nicht nur Format, das ist durch viele Kleinigkeiten so einzigartig wie fantasievoll. Es wird durchweg blitzsauber musiziert, und das durch viele Musiksparten.

Gruppenbild ohne aufgeblasene Wangen, von vorne: Chuck Daellenbach (Tuba), Fabio Brum (Trompete), Caleb Hudson (Trompete), Achilles Liarmakopoulos (Posaune), Jeff Nelsen (Horn). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. September 2021)



Augenzwinkernde musikalische Perfektion

«Amazing Brass» heisst das Programm, das im Rahmen des World Band Festival Musik von Vivaldi bis zu den Beatles bietet. Zunächst schleichen die fünf Musiker auf leisen, weissen Sohlen, natürlich spielend, auf die Bühne, und das schon unter tosendem Applaus. Man weiss, dass hier eine der weltbesten Brassbands auftritt. Und wie sie dann auswendig, mit kleinen Choreografien, Monteverdi zelebrieren, das hat sowohl sakrale wie sehr weltliche Momente.

Die fünf Blechbläser der Canadian Brass bei ihrem witzigen und gleichzeitig äusserst hochstehenden Auftritt.

Bild: Remo Fröhlicher/OLT



Sie singen auch mal in reinster Intonation. Denn sie spielen aus der barocken Scherzdichtung «Damigella Tutta Bella», in der die Texte wichtig sind. Jedes Stück wird angekündigt, Chuck Daellenbach spricht Deutsch, die anderen Englisch, und immer ist dabei das Augenzwinkern: Nicht alles ernst nehmen! Und tröstlich, dass bei aller Perfektion auch da mal ein Instrument gickst. Sie spielen Bach, «wir spielen aber nur die kleine Fuge!», mit unglaublich virtuoser Klarheit und Leichtigkeit, da schwingen sich die Trompeten in schwindelnde Höhen, gestochen scharf, dabei aber weich-golden. Klingt paradox, aber Fabio Brum und Caleb Hudson können das so.

Hörbar machen, wie schwierig das eigentlich ist

Hornist Jeff Nelson spielt das Rondo aus Mozarts Quintett für Streicher und Horn. Er breitet lichte, zarte Melodien aus, in den Kadenzen zeigt er spielerische, tänzerisch virtuose Läufe. Das klingt alles so mühelos, dass er einmal extra hörbar Luft holt, damit man auch merkt, wie schwierig das eigentlich ist! Klangschön melancholisch interpretieren alle einen Song der belgisch-kanadischen Sängerin Lara Fabian. Die Handlung von Piazzollas Oper «Maria de Buenos Aires» wird schnell mal launig erzählt und von 90 Minuten auf sechs gekürzt. Aber die haben es in sich. Da ist der typische Tangorhythmus, der sich von der Tuba über das Horn ausbreitet, die schmerzvollen Themen, die in Posaune und Trompeten aufscheinen. Man fühlt sich in die Strassen der argentinischen Stadt versetzt, Liebe und Tod nah beisammen.

Caleb Hudson spielt «Penny Lane» von Paul McCartney wie ein Barockkonzert, und das gibt dem Lied einen frischen, vorantreibenden Charakter. Natürlich darf «Danny Boy» nicht fehlen, ein Song, den wohl jede Nation für sich beansprucht. Aber er ist – natürlich – kanadisch. Und wird hinreissend musiziert.

Erste Ovationen für den «Hummelflug»

In «Thoughts Of Love» zeigt Achilles Liarmakopoulos, wie er seine Posaune singen und schmeicheln lassen kann und wie auch tiefste Töne noch klangschön sein können. Dann wird es wieder klassisch mit «Sheherezade» von Rimski-Korsakow, filigran, farbenreich und mystisch. Das ist aber auch mit schnellen Tonwiederholungen schon Vorgeschmack auf die erste Zugabe. Die fünf Bläser spielen den berühmten «Hummelflug», ebenfalls von Rimski-Korsakow, derart schnell, gestochen klar und swingend, dass das Publikum spontan aufsteht. Man meint, die Hummelflügel bis unters Dach hinaufsurren zu hören. Der Beifall und die vielen Bravorufe locken die Canadian Brass noch einmal auf die Bühne mit Mozarts Marsch «Allaturka», den sie ebenso so klangschön und virtuos spielen wie das ganze Programm.