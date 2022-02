Geschichtsklitterung Wie erinnern wir die (Schweizer) Nazi-Zeit? Der umstrittene Neubau des Schauspielhaus Zürich gibt eine Antwort und tritt in eine heisse Phase Mit einer letzten Werbeaktion versucht die Schauspielhausspitze den Abriss des historischen Theatersaals zu legitimieren. Doch der Widerstand wächst. Und das hat auch mit dem Fall Bührle in der unmittelbaren Nachbarschaft zu tun.

Der Zuschauerraum des Schauspielhaus Zürich, die letzte freie Exilbühne im deutschen Sprachraum während der Nazi-Zeit soll abgerissen werden. Seit dem Fall Bührle wächst der Widerstand. Gaetan Bally

Die Pressekonferenz zur Sanierung des Schauspielhauses am Montag war von besten Eltern. 2018 zum ersten Mal, nun also erneut, stellten sich die Baumeister der Zukunft des Theaters der Presse. Doch dieses Mal gaben sich die Mitglieder des Verwaltungsrates alle erdenkliche Mühe, den Unmut ihrer Zuhörerschaft im Saal zu moderieren: «Wir haben zugehört», wir «nehmen den Widerstand ernst», hiess es da glaubwürdig von der Bühne herab ins Publikum.

Auch in Zukunft, nach der überfälligen Sanierung des Theaters, so lautet die Übereinkunft, soll das Theater «ein Ort der Kunst, der Bevölkerung und der Erinnerung» bleiben. (Man beachte die Reihenfolge der Prioritäten.) Aber. Eine Sanierung unter Beibehaltung des alten Saales sei wirtschaftlich nicht haltbar, lautete der Tenor.

Die Option Abriss sei «Best value for money», sagte die Architektin, die seit einem Jahr im VR sitzt. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben inzwischen am Wording geschliffen, um der Öffentlichkeit das Vorhaben schmackhaft zu machen: Nicht ein «Neubau» des Theaters wurde am Montag gefordert, sondern eine «umfassende Erneuerung.»

Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz

In Zürich wird seit bald vier Jahren mit harten Bandagen um die notwendige Sanierung des Schauspielhauses gestritten. Denn diese, wie sie geplant ist von Stadt, Kanton und der Theaterspitze hat einen Pferdefuss. Sie wird realisiert auf Kosten der Vergangenheit. Und die wiegt schwer. Das Schauspielhaus Zürich war in der Zeit des Nationalsozialismus die letzte freie Bühne deutscher Sprache. Als Ort der Erinnerung ist sie hochemotional besetzt.

Nach den Plänen der Verantwortlichen werden nun sowohl die Bühne als auch der historische Theatersaal abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Bald wird der Gemeinderat über den Kredit und die Art der Sanierung befinden, letzte Gelegenheit für die Befürworter also, ihr Vorhaben zu bewerben. Aus der Vergangenheit hat man gelernt: Als die Stadt die Option Totalneubau zum ersten Mal öffentlich machte, unmittelbar vor den Sommerferien damals, ging ein Aufschrei durch die Medien bis nach New York.

Der Zeitpunkt der Informationsveranstaltung mag dieses Mal idealer sein. Und richtig sind womöglich auch die bekannten Argumente der Fraktion Neubau. Man bemühte die Wirtschaftlichkeit des Theaters, die nur unter Verzicht des alten Saales gesichert sei, man forderte mit Blick auf das Publikum in einem neuen Saal eine bessere Zugänglichkeit und mehr Komfort.

Doch es geht bei der teils polemisch, teils sorgenvoll geführten Debatte um die Zukunft des Schauspielhauses nicht um Kunst, und noch weniger um Geld. Einerlei, welche Sanierungsvariante der Gemeinderat und dann der Souverän beschliessen wird - die Minimalvariante Pinselrenovation oder die Maximalvariante Abriss –, zu rechnen ist auf jeden Fall mit einem Betrag im zweistelligen Millionenbereich. Nicht die Ökonomie aber interessiert oder zeitgenössisches Theater, das auf der Guckkastenbühne des Pfauen unmöglich sei. Das bekannte bauliche und wirtschaftliche Argumentarium, das am Montag unverändert noch einmal aufgefahren wurde, zielt ins Leere. Denn es argumentiert am strittigsten Punkt vorbei.

Das Schauspielhaus im Schatten des Kunsthauses und des Falls Bührle

Auf dem Tisch liegt eine andere, schwerwiegende und moralisch hochkomplexe Frage. Sie lautete: Wie geht die Schweiz mit ihrer Geschichte im Nationalsozialismus um? Und, wer ist befugt, dies zu entscheiden und ein Geschichtsbild für nachfolgende Generationen zu prägen? Am Pfauen der Zukunft tut ein dritter Weg Not. Nicht Abriss, nicht Neubau, sondern ein baulicher Kompromiss, der die peinvolle Geschichte von jüdischen Theaterkünstlern in Zürich in Erinnerung lebendig erhält, indem sie weitergeschrieben wird.

Der Widerstand gegen den Neubau ist verständlich, und dass er in den letzten Monaten sogar wuchs, ist es noch mehr: Just in der Nachbarschaft nämlich, im Erweiterungsbau des Kunsthauses wird vorgeführt, wie sich geschichtsblindes Besitzstands- und Marketingdenken in einer öffentlichen Zürcher Institution hartnäckig hält. Der Fall Bührle wirft lange Schatten.

Dass zudem das unglückliche Kommunikationstalent der Stadt Entscheidendes zum Debakel hier wie dort beigetragen hat, macht die Sache nicht besser. Aber es macht die Notwendigkeit umso grösser, zumindest am Schauspielhaus an die Haltung der Kommune zu appellieren: Wegducken, liebes Zürich, gilt längst nicht mehr.