Gesellschaft «Ich weiss, dass ich heute besser aussehe, weil ich heute oft sexuell belästigt werde» «Pick Me Girls» heisst das neue Buch der deutschen Autorin, Moderatorin und Schauspielerin Sophie Passmann. Es ist ihr persönlichstes Werk und eines, das wohl noch zu reden gibt.

«Ich habe viel Geld ausgegeben, um auszusehen, wie ich heute aussehe, und ich wäre heute nicht so zufrieden, wie ich es bin, wenn ich es nicht getan hätte», schreibt Sophie Passmann in ihrem neuen Buch. Bild: Christian Werner

Sie habe wie die meisten Frauen angefangen, sich für ihr Äusseres zu schämen, als sie in die Pubertät kam, schreibt Sophie Passmann in ihrem neuen Buch «Pick Me Girls», das am Donnerstag offiziell erschienen ist. Passmann arbeitet darin auf, wie sie zu der Frau geworden ist, die sie heute ist. Ein Selbstporträt als Rekonstruktion, in dem der männliche Blick eine Hauptrolle spielt. «Ich weiss, dass ich heute besser aussehe als mit Anfang 20», resümiert die 29-Jährige im Buch. Und schliesst: «Ich weiss das, weil ich heute oft sexuell belästigt werde.»

Passmann, in der Kleinstadt Ettenheim in Baden-Württemberg aufgewachsen, ist in Deutschland heute eine der einflussreichsten Stimmen ihrer Generation. Ihr Weg in die Öffentlichkeit begann mit 15. Damals trat sie zum ersten Mal bei einem Poetry Slam auf. Auf der Bühne machte sie alsbald Witze über ihren Körper. Und die Leute lachten. «Ich habe dem Publikum das schlechte Gewissen abgenommen, dass sie im Zweifel über meinen Körper lachen würden, weil ich sie gezwungen habe, genau das zu tun», schreibt sie darüber in ihrem neuen Buch.

Passmann gewinnt die baden-württembergischen Poetry Slam Meisterschaften der U20. Nach dem Abitur moderiert sie eine Morgenshow am Radio, gewinnt einen Medienpreis für ein Interview mit Frank-Walter Steinmeier. Sie studiert Politikwissenschaft und Philosophie, veröffentlicht 2014 eine erste Textsammlung: «Monologe angehender Psychopathen» wird mit dem Grimmelshausen-Förderpreis ausgezeichnet.

Sie schreibt für verschiedene Publikationen, etwa die Kolumne «Alles oder nichts» für das «Zeitmagazin». Daneben ist sie Moderatorin beim WDR Jugendradio 1 Live. 2019 erscheint ihr zweites Buch «Alte, weisse Männer. Ein Schlichtungsversuch», für das sie unter anderem Gespräche mit Sascha Lobo, Robert Habeck, Kai Diekmann und ihrem Vater geführt hat. Es wird kritisch besprochen, Passmann mache sich damit «klein und bedeutungslos» (FAZ) und sei «ein wenig naiv» (NZZ). Schon damals prägt aber das Buch die Debatte, Passmann seziert den Geschlechterkampf mit Humor und Ironie.

«Als Kind hat man ja keine Wahl, ausser der Welt zu glauben»

Man müsse sich Sophie Passmann als augenzwinkernden Menschen vorstellen, schrieb der «Spiegel» kürzlich in einem grossen Porträt über die Autorin. Doch in «Pick Me Girls» ist davon über weite Strecken wenig zu spüren. Passmann selbst fasst es so: «Ich weiss nicht, ob alles an diesem Buch funktioniert. Aber ich weiss, dass ich nichts daran hätte verbessern dürfen. Ich musste die Scham stehen lassen.»

Tragendes Motiv ist das gestörte Verhältnis zu ihrem Körper. Mit elf Jahren wurde Passmann zum ersten Mal «auf Diät gesetzt». «Ich ass, wie ein Frauenmagazin es sich von erwachsenen Frauen zu wünschen schien. Vollkornbrote mit Brie und Birnenschnitzen und hart gekochte Eier, in denen das Eigelb mit etwas Frischkäse zu einer Creme verrührt und anschliessend wieder in die Mulde des Eigelbs gefüllt wurde.»

Vier Jahre später hatte sie eine ausgewachsene Essstörung. Sie schreibt, wie sie auf dem Pausenhof für ihre grossen T-Shirts fertiggemacht wurde. Wie sie sich immerzu für ihren Körper schämte. «Wer sich schämt, glaubt nicht, dass ihm Unrecht geschieht. Man hält es aus und denkt: Na ja. Zu Recht.» Passmann zeichnet alles ungeschönt nach, so wie sie es auch mit einer Therapeutin gemacht hatte. Am Ende steht die Erkenntnis: «Es war nichts aussergewöhnlich falsch an mir. Aber woher soll man das schon wissen, als Kind, man hat ja keine Wahl, ausser der Welt zu glauben.»

«Pick Me Girls», damit meint Passmann einen Typus, zu dem sie sich selbst zählt: Mädchen, die alles dafür tun, um von Jungs wahrgenommen zu werden, so tun, als würde sie ihr Äusseres nicht gross kümmern, als würden sie gern gamen, Fussball schauen, derbe Witze machen. Und die unüberhörbare Botschaft des Buches an die Jugend von heute lautet: Das braucht ihr nicht.

Das mit dem Feminismus

Ist das trivial? Ist das nötig? Die Frage erübrigt sich. Passmann wird gehört, sie ist erfolgreich mit dem, was sie macht, seit sie das erste Mal auf der Bühne gestanden hat. Und sie eckt an, auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Shitstorms von rechts gingen mit Gewaltfantasien einher, so Passmann. Getroffen haben sie aber vor allem die Angriffe von links: Im Sommer 2022 hatte Passmann die Medien dafür kritisiert, dass sie schwarze Frauen im Namen des Antirassismus instrumentalisierten. Einige schwarze Frauen aber verstanden das als Kritik an sich selbst. Passmann löschte ihren Twitter-Account und entschuldigte sich.

Potenzial für Kontroversen hat auch ihr neues Buch. Sie spricht sich etwa für Schönheitseingriffe aus und äussert sich kritisch zum Feminismus unserer Zeit. Sie schreibt: «Der Popfeminismus ist so perfekt darin geworden, jede individuelle Entscheidung einer Frau so umzudeuten, dass sie als Feminismus durchgehen kann, völlig unabhängig davon, ob diese individuelle Entscheidung überhaupt als Feminismus benannt werden möchte.» Passmanns Blick auf den Feminismus bleibt dabei aber vage und anekdotisch. Ihre Freundinnen, schreibt sie, «machen Witze über Feminismus und sich selbst, nicht, weil ihnen beides egal ist, sondern weil sie beides so wichtig nehmen, dass sie wissen, dass beides auch mal einen Witz aushalten können muss».