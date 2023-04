Gestorben Der Meisterpianist Ahmad Jamal ist im Alter von 92 Jahren gestorben Miles Davis, Keith Jarrett und John Coltrane gehörten zu den grössten Bewunderern seiner Kunst. Er schuf mit «Poinciana» einen Millionen-Hit und blieb einflussreich bis zuletzt. Selbst Rapper haben ihn gesampelt.

Der Jazzpianist Ahmad Jamal 2010 im KKL in Luzern. Bild: Boris Bürgisser / Neue Luzerner Zeitung

«Kein einziger Künstler nach dem grossen Altsaxofonisten Charlie Parker war wichtiger für die Entwicklung einer frischen Form im Jazz als Ahmad Jamal», schrieb einst der Kritiker Stanley Crouch über den Pianisten Ahmad Jamal. Ikonen wie Keith Jarrett, John Coltrane und Miles Davis gehörten zu den grossen Bewunderern der Kunst von Ahmad Jamal. Miles Davis nannte ihn sogar «seine grösste Inspiration». In seiner Autobiografie schrieb Miles, dass Jamal ihn «mit seinem Raumkonzept, seiner Leichtigkeit, seinem Understatement und der Art, wie er Noten und Passagen formulierte, umgehauen hat». Er forderte die Pianisten seiner Bands immer wieder auf, von Jamals Stil zu lernen.

Youtube

Die klaren, sorgfältig abgestimmten, swingenden Arrangements, die er für seine Trios der 1950er- und 1960er-Jahre schuf, wirkten prägend auf das Klaviertrio-Format. Sein Trio schlug die Brücke zwischen jenem von Nat King Cole und Bill Evans.

Jamal war unglaublich originell, virtuos, leichtfüssig, schalkhaft und schöpfte aus einem schier unermesslichen Ideenreichtum. Er verfügte über einen nuancierten Anschlag, der ihm dynamische Differenzierung erlaubte. Er schaffte auf unnachahmliche Weise Spannung, indem er zunächst sehr sparsam und ökonomisch spielte, Pausen einlegte, um seine Virtuosität sprudelartig, in aufbrausenden Läufen und harten Akkorden auszuspielen.

Ahmad Jamal ist am 2. Juli 1930 in Pittsburgh geboren. Sein Geburtsname, Frederick Russell Jones, änderte er in Ahmad Jamal, als er 1952 zum Ahmadiyya-Islam konvertierte.

Youtube

Jamals erfolgreichste Aufnahme ist die inzwischen zum Klassiker gewordene Live-Performance-LP «At the Pershing: But Not for Me» von 1958 mit dem Song «Poinciana» . Es war das erste Jazzalbum, das mehr als eine Million Mal verkauft wurde. 108 Wochen hielt es sich in den Top 10 der amerikanischen Verkaufscharts. 1995 war «Poinciana» auch auf dem Soundtrack des Clint-Eastwood-Films «Die Brücken von Madison County» zu hören. Seine Musik blieb lange einflussreich auch auf die aktuelle Musik. Im Pop-Genre haben mehr als 40 Hip-Hop-Tracks – von Künstlern wie Jay-Z, De La Soul, Common und Gang Starr – seine Musik gesampelt.

Jamal starb am Sonntag in seinem Haus in Ashley Falls, Massachusetts, an Prostatakrebs.