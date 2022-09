Gestorben Der Schweizer Bluespionier Gilbert Gfeller ist tot Er war der Erste in der Schweiz, der die Blues-Harmonika, die sogenannte Blues Harp, beherrschte. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist Gilbert Gfeller am 31. August im Alter von 82 Jahren verstorben.

The Baracudas: Heinz Hegmann, Chris Lange, Gilbert Gfeller (oben), Shorty (unten) und Oliver Tobias (von links). Archiv Chris Lange

Blues erreichte Europa mit einiger Verspätung. Erst ab Mitte der 1950er-Jahre tourten die ersten amerikanischen Bluesmusiker durch Europa. 1960 liess sich der Pianist und Sänger Champion Jack Dupree nach einem Konzert im legendären Club Africana in Zürich nieder und es bildete sich um ihn ein Kreis junger Schweizer Bluesmusiker. Dazu gehörte neben dem Gitarristen Chris Lange auch Gilbert Gfeller.

Es waren die Geburtsstunden des Blues in der Schweiz. Zu einer Zeit als selbst der britische Rhythm and Blues noch in den Kinderschuhen steckte, wurde auch in der Schweiz Blues gespielt. Gemäss dem Bluespionier und langjährigen Gefährten Chris Lange war Gilbert Gfeller der Erste in der Schweiz, der die Blues Harp wirklich beherrschte.

Gfeller war ein musikalisches Multitalent, der neben der Harmonika auch ein Meister auf der Orgel und am Klavier war. Der verstorbene Musikmanager Hansruedi Jaggi beschrieb ihn folgendermassen:

«Ein genialer Tastenmann, der mit den Füssen gleichzeitig Bass spielte und dazu Verrenkungen machen konnte, die anatomisch unmöglich waren».

Nach Band-Umbenennung erfolglos

Gilbert Gfeller spielte zunächst in der Rock'n'Roll-Band von Terry Walt (später Terry & The Hot Socks). 1965 spielte er mit Lange und dem Sänger Oliver Tobias in der Rhythm And Blues-Band The Baracudas. Oliver Tobias war der Sohn der Schauspielerin Maria Becker und die «Baracudas» waren so etwas wie die Schweizer Antwort auf die Rolling Stones. Für Jaggi war es «die beste Band, die je in der Schweiz ins Leben gerufen worden ist».

Doch nach einem vielversprechendem Start holte Mama Becker ihren Filius höchstpersönlich von der Bühne und steckte ihn in eine Schauspielschule in London. Oliver Tobias wurde kurze Zeit später zum Star des Musicals «Hair» und begann eine Schauspielkarriere. The Baracudas wurden in The Why Not umbenannt, blieben aber erfolglos.

Gemäss Chris Lange ist Gilbert Gfeller am 31. August im Alter von 82 Jahren verstorben.