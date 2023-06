Gestorben Peter Brötzmann spielte wie ein Maschinengewehr – jetzt ist der Vater des deutschen Free Jazz 82-jährig verstorben In seiner Musik beschwor er die totale Improvisation, die totale Freiheit. Er war ein Revolutionär, ein Visionär und bis zuletzt hoch umstritten.

Saxofonist und Revolutionär Peter Brötzmann. Bild: Wikimedia Commons

Es war ein Schock. Was Saxofonist Peter Brötzmann auf den Alben «For Adolphe Sax» (1967) und «Machine Gun» (1968) spielte, hatte die Welt noch nie gehört. Und auch nicht für möglich gehalten. Mit seinen exzessiven Überblaseffekten und mörderischen Stakkato-Läufen erzeugte er unerhört radikale Klänge, setzte das konventionelle Saxofonspiel ausser Kraft und enthob das Instrument seiner melodiebildenden Aufgaben.

Peter Brötzmann, am 6. März in Remscheid geboren, kam von der Kunstmalerei, wo er gelernt hatte die Freiheit des persönlichen Ausdrucks zu gebrauchen und über alle Regeln zu stellen. Als Saxofonist war er Autodidakt, merkte aber, dass die Musik, der Jazz, noch nicht so weit war wie die bildende Kunst. Er war überzeugt, dass die eingespielten Konventionen im Jazz durchbrochen werden mussten, definierte und erarbeitete deshalb für sich eine ganz eigene Technik. Er und seine Spielweise wurde denn auch von weiten Kreisen des Musik- und Kunstestablishments schroff abgelehnt. Ihm wurde instrumental-technische Inkompetenz nachgesagt und als Scharlatan bezeichnet.

Free Jazz als radikale Form des Protestes

Andere wiederum sahen in ihm einen Visionär und Revolutionär, der den Weg weisen sollte. Irene Schweizer nannte ihn den «Vater des deutschen Free Jazz» und mit einem eingeschworenen Kreis von Gleichgesinnten beschwor er die totale Improvisation, die totale Freiheit. Die Individualität der Musiker war das System, die Zusammenarbeit und die Interaktion bestimmte die Form.

Der radikale Free Jazz jener Tage war aber auf jeden Fall eine Form des Protestes gegen Krieg, Faschismus, Rassismus und den Zeitgeist. Die Musik war ein politischen Statement der radikalsten Art. Die Klänge, die er mit seinem Horn entwickelte, waren wütende Schreie oder wie in «Machine Gun» ein musikalisches Maschinengewehr, das sich gegen Krieg richtete. Er und seine Mitstreiter haben die Musik verändert, um die Welt zu verändern.

Peter Brötzmann spielte nicht, er «brötzte»

Peter Brötzmann war ein Aussenseiter, aber auch einer, der immer wieder missverstanden und belächelt wurde. Er spielte nicht, er «brötzte». Seine brachiale Art zu spielen wurde denn auch abschätzig als «teutonisch» bezeichnet und Jazz-Papst Joachim Ernst Behrendt nannte die radikale Form des Free Jazz jener Tage als «Kaputt-Spiel-Phase». Die Kontroverse um den Wüterich, den musikalischen Berserker Peter Brötzmann hielt bis zuletzt an.

«Ein totaler Unsinn», wehrte sich Brötzmann in einem Interview, das er kurz vor seinem Tod «Die Zeit» gegeben hat. «Wir wollten etwas entstehen lassen und es nicht zerstören. Es ging lediglich darum, Ballast abzuwerfen. Und damit schafft man Platz für Neues. Wir sahen unsere Aufgabe darin, ein anderes Fundament für die Musik zu errichten», sagte er und beklagte sich gleichzeitig auch über die Entwicklung der Free Jazz-Bewegung. Die Genrebezeichnung hätte «in den Sechzigern sicherlich ihre Berechtigung, vor allem natürlich aus politischen Gründen». Aber später habe sie «zu so vielen Fehlinterpretationen geführt, dass ich sie am liebsten ungeschehen gemacht hätte». Trotzdem: Brötzmanns Einfluss war gross. Nicht nur für die frei improvisierte Szene in Deutschland und Europa, auch in den USA war er geschätzt und anerkannt.

Richtungswechsel zum Melodischen und Schönen

In den 80er-Jahren deuteten sich erste Richtungswechsel an. Er spielte mit der Rock-Avantgarde-Band Last Exit und merkte später ironisch an, dass er vielleicht diesen Free Jazz-Mist satt habe. Free Jazz am Leben zu erhalten sei «totaler Blödsinn», er sei längst gestorben. Er habe auch nie etwas gegen das Schöne und das Melodische in der Musik gehabt. Peter Brötzmann, der ewig Missverstandene.

In seinen letzten Einspielungen hat man aber tatsächlich einen anderen Brötzmann gehört. Von der Kraftmeierei stiess er zu einem melodischen Kern vor. Auf seinem letzten Album «Catching Ghosts» (act), das er im Trio mit Majid Bekkas und Hamid Drake am Jazzfestival Berlin aufgenommen hat, hört man einen hymnischen Brötzmann, der sich dem Schönen und Melodischen öffnete. Das Magazin «Jazzthing» widmete ihm die Titelgeschichte und nannte ihn «der letzte Romantiker».

Der Schritt zum Versöhnlichen und Bekömmlicheren war aber nicht ganz freiwillig. Seit rund zwanzig Jahren machte ihm eine Lungenerkrankung zu schaffen. Brötzmann musste seine Spielweise auch aus physischen Gründen anpassen. Vor einigen Monaten hatte er nach Konzerten in Warschau und London einen Totalzusammenbruch und musste in die Intensivstation eingeliefert werden. Am 22. Juni ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.