Gestorben Schock für die Rockwelt: Ist Taylor Hawkins rückfällig geworden? Der Schlagzeuger der Foo Fighters gehörte zu den besten Schlagzeugern seiner Generation. Ob das Konzert im Juni in Basel stattfindet, ist offen.

Brüder im Geiste: Dave Grohl und Taylor Hawkins am 26. Februar 2022 in Tempe, Ariz. Amy Harris / AP

Taylor Hawkins, der am Freitag in Bogota tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde, ist nur 50 Jahre alt geworden. Die Todesursache war zunächst unklar. Nach ersten Berichten hatte der Schlagzeuger über Schmerzen in der Brust geklagt, ein Krankenwagen wurde gerufen. Als er ankam, war Hawkins schon tot.

Trauernde Fans der Foo Fighters zünden beim Hotel Casa Medina in Bogota Kerzen für Taylor Hawkins an. Mauricio Dueñas Castañeda / EPA

Hawkins war lange drogensüchtig. 2001 lag er nach einer Überdosis Heroin sogar mehrere Tage im Koma. Danach erklärte er sich clean: «Ich habe an den Bullshit-Mythos geglaubt, hart und schnell zu leben, jung zu sterben. Ich bin nicht hier, um zu predigen, keine Drogen zu nehmen. Denn ich habe Drogen geliebt. Aber für eine Weile war ich ausser Kontrolle, und es hat mich fast umgebracht.» Gemäss unbestätigten Gerüchten soll Hawkins wieder rückfällig geworden sein. Wie er selbst zugab, litt er unter starkem Lampenfieber, das er mit Alkohol und Drogen bekämpfte.

«Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer unter uns allen weiterleben», schrieben die Foo Fighters auf Twitter. Er hinterlässt seine Frau Alison und drei gemeinsame Kinder.

Die Rockwelt hat einen der besten Schlagzeuger seiner Generation verloren. Dabei war sein Job bei den Foo Fighters nicht einfach. Denn Frontmann Dave Grohl, der in der legendären Grunge-Band Nirvana trommelte, zählt selbst zu den besten seines Fachs. Doch die Beiden ergänzten sich perkfekt und waren so etwas wie Brüder im Geiste. Sie lieferten sich Live gelegentlich Schlagzeug-Duelle. Oder Hawkins, der selbst auch ein guter Rocksänger und Gitarrist war, wechselte an die Front und Grohl ans Schlagzeug. Hawkins war also nicht nur Taktgeber, sondern hatte ein grosses Faible für Showeffekte. «Ich und Dave, wir wirkten auf verrückte Weise wie zwei lange getrennte Brüder», sagt Hawkins vor einem Jahr dem Sender NBC. «Wir hatten einen ähnlichen Vibe.»

Der gebürtige Texaner trug seinen Vornamen in Anlehnung an Queen-Schlagzeuger Roger Taylor. Grohl entdeckte Hawkins in den 90ern in der Band von Alanis Morissette. 2004 gründete Hawkins die Band Taylor Hawkins & The Coattail Riders, in der er als Frontmann auftrat. 2014 folgte die Rockband The Birds Of Satan, in der auch Grohl mitwirkte.

Grunge-Generation verliert weitere prägende Figur

Nach Kurt Cobain (Nirvana/1994), Layne Staley (Alice In Chains/2002), Chris Cornell (Soundgarden/2017) und Mark Lanegan (Screaming Trees/2022) verliert die Grunge-Generation eine weitere prägende Figur.

Wie es mit Tour der Foo Fighters weitergeht, ist offen. Am 14. Juni soll die Band im St.-Jakob-Park in Basel auftreten.