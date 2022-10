Gestorben Weltstar Anita Kerr ist in Genf im Alter von 94 Jahren verstorben Tina Turner war nicht der einzige Superstar in der Schweiz. Seit mehr als 50 Jahren lebte in Carouge die mehrfache Grammy-Gewinnerin Anita Kerr. Eine vergessene Künstlerin. Aber eine Künstlerin, die Musikgeschichte geschrieben hat.

Der vergessene Superstar: Anita Kerr lebte mehr als 50 Jahre in der Schweiz. Gab Archive / Redferns

Anita Kerr war Sängerin, Musikerin, Komponistin, Arrangeurin und Produzentin und hat mit den Grössten der Grossen zusammengearbeitet: mit Johnny Cash, Roy Orbison, Willie Nelson, sogar mit Elvis. In den USA hat sie dicke Spuren hinterlassen und den Sound von Nashville massgeblich geprägt. Sie gilt als Architektin des berühmten Nashville Sounds der Anita Kerr Singers. Mit ihrem mehrstimmigen, harmonischen Gesang haben sie Hits von unzähligen Stars aus der Topliga veredelt.

1970 heiratete der sympathische Weltstar den Schweizer Geschäftsmann Alex Grob und lebte mit ihm seither in Genf. 1975 gründete sie mit ihrem Mann in Montreux die «Mountain Studios», die sie vier Jahre danach an die englische Rockband Queen verkaufte.

Von Genf aus war sie noch einige Jahre musikalisch tätig, zog sich danach zurück und ging weitgehend vergessen. Ihre Töchter haben nun den Tod ihrer Mutter mitgeteilt. Am 13. Oktober wäre Anita Kerr 95 geworden. Eine Grande Dame des Pop ist gestorben.