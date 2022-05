Glosse Moralisches Schnecken-Dilemma im holden Mai Im sogenannten Wonnemonat Mai muss der Hobbygärtner seine Mordlust zähmen. Warum man Schneckenkörner zur zivilisatorischen Schicksalsfrage erklären sollte.

Eine Nacktschnecke kriecht auf einem Salatblatt Erwin Wodicka / fotolia

Von wegen Wonnemonat: «Der Mai setzt jeden Hobbygärtner auf die Anklagebank. Fast immer lautet das Urteil ‹schuldig›». Betretendes Schweigen an der Redaktionssitzung. Da blühte das Gespräch gerade so fröhlich und vielfarbig auf wie die Frühlingsblümchen in diversen Gärten. Und dann kommt einer und macht die schöne Stimmung kaputt: «Von wegen Frühlingslust: Im Mai muss ich meinen Hass auf die Natur bändigen und meine mörderischen Impulse gegen die Schnecken bekämpfen. Es ist der Monat meiner moralischen Bewährung, meiner zivilisatorischen Urschuld, es ist die Wiederholung der Vertreibung aus dem biblischen Paradies!»

Gut, zugegeben, das tönte am Ende etwas gar philosophisch hochgestochen und das Kopfschütteln am Tisch war eine Mischung aus Verblüffung über eine solche Wutrede und gleichzeitiger Freude an der Argumentationskaskade. Trotzdem: überspannter Kerl! Wie nur kann man Schneckenkörner zur zivilisatorischen Schicksalsfrage erklären?

Hass auf Schnecken endet immer in einem Gemetzel

Ja, ja, der Frühling, da müssen reflexartig die Mienen aufhellen: Abende im Freien, Einladungen auf Hochzeiten, naive Euphorie angesichts der Knospen und Blüten in allerlei Gärten. Wenn da nur nicht gleich zwei Miesepeter am Tisch sitzen würden: Der eine dämpft die heitere Vorfreude mit dem Hinweis auf den kommenden Heuschnupfen, der andere kommt mit dem ungebändigten Hass auf die Schnecken, welche die Do-it-yourself-Agrokultur verwüsten und denen man nur mittels Schere, Unmengen an Bier oder den besagten Schneckenkörnern beikommt. Egal, welche Methode: Es führt immer zu einem ekligen Gemetzel.

Aber wer in diesem sogenannten Wonnemonat neben den Tomatensetzlingen, hübschen Dahlien und Tagetes auch noch eine Packung Schneckenkörner in den Einkaufswagen legt, der hat sich das Damoklesschwert der zivilisatorischen Selbstprüfung selbst übers Haupt gehängt. Es ist das sichtbarste Symbol der Ambivalenz menschlicher Kultur. Mit allem Wollen laden wir Schuld auf uns. Gut, das tönt nun schon fast wie aus Goethes Lebensweisheiten-Kästchen. Schon wahr: Der Hass auf die Schnecken ist in etwa so dumm wie der Hass auf Regen, Schnee oder stechende Sonne. Sich gegen das Naturgegebene