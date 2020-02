Die Memoiren von Brigitte Fassbaender: Grosse Rollen und Frauenhelden Der deutsche Opernweltstar spricht in seiner Autobiografie auch heikle Themen an.

Brigitte Fassbaender nimmt in ihren Memoiren kein Blatt vor den Mund und spricht auch Probleme an. Bild: Karl Forster / Bregenzer Festspiele

«Komm aus dem Staunen nicht heraus»: Die Worte des Ochs von Lerchenau am Ende des «Rosenkavaliers» wählte die deutsche Sängerin Brigitte Fassbaender als Titel für ihre Memoiren. Hier schreibt ein Weltstar der Opernbühne, der nicht nur als Rosenkavalier in der gleichnamigen Oper von Richard Strauss jahrelang das Publikum in Begeisterung versetzte, sondern selbst mit 80 Jahren immer noch voll aktiv ist. Nicht mehr als Sängerin, sondern als Gesangslehrerin, Intendantin und Opernregisseurin, die auf über 80 Inszenierungen zurückblicken kann. Ihre Traumrolle war zwar die Leonore im «Fidelio», aber da sie nicht Sopran, sondern ein Mezzosopran ist, blieb ihr die Rolle verwehrt.

Traumrolle oder nicht, mit keiner andern Opernfigur hat sie sich derart identifiziert wie mit der Hosenrolle des jungen Graf Rostano, welcher der Sophie die silberne Rose überreicht. Dafür war sie schon rein äusserlich prädestiniert mit ihrem androgynen Aussehen.

Dass das Publikum sie mit der Rolle identifizierte, lag aber auch daran, dass dieser kleine Opernheld ihr auf den Leib geschrieben war und seine Tessitura genau ihren stimmlichen Möglichkeiten entsprach. Sie erwähnt aber auch die Schattenseiten und meint damit die unliebsamen Nebeneffekte, welche die Verwechslung der Rolle mit ihrer Person verursachte – ausgedrückt etwa in nächtlichen Verfolgungsjagden nach der Vorstellung, durch Einbrüche in ihr Auto oder sogar erpresserische Selbstmorddrohungen.

Georg Solti als wohl «grösster Womanizer»

Überhaupt nimmt die Sängerin in diesen Erinnerungen kein Blatt vor den Mund, verzichtet darauf, stolz chronologisch die Höhepunkte ihrer Karriere aneinanderzureihen. Sie ist zwar dankbar dafür, dass sie die Welt quasi singend erobern konnte, blickt aber auch hinter die Fassade eines erfolgreichen Sängerlebens und hinter die Zwänge des Musikbetriebs überhaupt.

Mindestens so viel wie von sich selbst gibt sie ihrer Bewunderung für andere Sängerinnen und für Dirigenten kund, die ihr besonders nahe standen. So meint sie in Bezug auf das Rätsel Carlos Kleiber, er sei der grösste Dirigent gewesen, mit dem sie gearbeitet habe. Dass der gefürchtete Karl Böhm sie gemocht habe, erzählt sie nicht ohne Erleichterung.

Keinerlei Rücksichtnahme nimmt sie, wenn sie von Vorkommnissen berichtet, wie sie auch aus der Hollywood-Filmindustrie sattsam bekannt sind. Besonders schlecht weg kommt Sir Georg Solti, mit dem sie schon bei der legendären Decca-Ersteinspielung von Wagners gesamtem «Ring des Nibelungen» in Wien zusammenarbeitete. Er sei vielleicht der grösste «Womanizer» gewesen, wovon junge Sängerinnen mit auffallenden weissen Pelzcapes zeugten, dem obligaten Erhörungsgeschenk.

Im Lichte der MeToo-Bewegung werden auch prominente lebende Meister des Gesangs und des Taktstocks nicht verschont: Vor den Avancen Placido Domingos (zusammen sangen sie, wie wir uns gerne erinnern, in München 1977 einen sensationellen «Werther») sei keine sicher gewesen – was schon wie als Bestätigung der jüngsten Anschuldigungen wirkt, desgleichen im Falle des mit Minderjährigen verkehrenden ehemaligen Met-Musikdirektors James Levine. Dennoch: Ihr Fazit ist, dass die wirklich Grossen fast immer bescheiden, humorvoll und menschlich angenehm waren.

Zerbombung Dresdens am eigenen Leib erfahren

Brigitte Fassbaender greift kreuz und quer Themen und lohnende Begegnungen auf, zu denen sie immer Wesentliches zu sagen hat. Ausführlich schildert sie, die als Kind die katastrophale Zerbombung Dresdens am eigenen Leib erfuhr, ihre Herkunft als Tochter des in Berlin umschwärmten Kavalierbaritons Willi Domgraf-Fassbaender. Unter den besonders kulturell gesegneten Städten liebte sie Prag und Wien, aber ihre künstlerische Heimat blieb München.

Als Sängerin trat Brigitte Fassbaender an den allerersten Häusern der Alten und Neuen Welt auf. Im Falle der Regietätigkeit kann man dies nicht im gleichen Masse behaupten, aber mit ihr fand sie nach dem Abschied von der Bühne eine sehr befriedigende Tätigkeit, der sie sich mit derselben Begeisterung wie für den Gesang (bei auch dem der Liedgesang einen grossen Teil ausmachte) widmet.

Eher verzichten könnte man auf die auf fast 100 Seiten endlos sich in die Länge ziehenden Tagebuch-Aufzeichnungen über das chaotische Zustandekommen einer Inszenierung, nämlich jener von Benjamin Brittens «Ein Sommernachtstraum». Lohnenswert dagegen die persönlich geprägten Analysen verschiedener wichtiger Opern, die sie als Regisseurin oder als Intendantin auf der Bühne zum Leben erweckte.