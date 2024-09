Grosses Interview «Kunsthändler drehen durch, wenn sie mich sehen» – Wolfgang Beltracchi war ein Jahrhundertfälscher und verdiente ein Vermögen Alberto Venzago Er gilt als genial, er war ein Betrüger. Er kann so malen, dass auch Experten ihn nicht als Beltracchi erkennen, sondern als Picasso. Ein Gespräch mit Wolfgang Beltracchi über die Aura des Originals, die Kriminalität des Kunstmarkts und die Art Basel.

Wolfgang Beltracchi wartet in der weiten Tür zu seinem Atelier, vormals der Tanzsaal eines Restaurants in Meggen. Der grösste Kunstfälscher des 20. Jahrhundert, der Maler, der die bekanntesten Experten hinters Licht geführt hat. Wir sind pünktlich, er ist pünktlicher. Der Raum, in den er uns jovial bittet, ist fünf Meter hoch, und das ist notwendig, Beltracchi ist ein raumgreifender Maler und Mensch. Zwischen Leinwänden, Skizzen, Versuchen, Farbtuben, Pinseln und Kunstbänden setzt er sich an einen langen Tisch. Sekundiert von einem Plastiktotenschädel, einer einsamen Aprikose und einer Flasche Hochprozentigem.

Chaos mit System: Blick in Wolfang Beltracchis Atelier in einem ehemaligen Tanzsaal in Meggen. Alberto Venzago

Auch seine neusten Bücher liegen hier, er wird sie uns am Schluss des Gesprächs nicht einfach in die Hand drücken, sondern fragen, ob denn überhaupt Interesse bestehe. Nun aber los mit dem Interview. Obwohl bekannt als Journalistenschreck, hat Beltracchi dem Ansuchen nach einem Gespräch ohne Bedingungen und Klimbim stattgegeben.

Wie man hier so sitzt bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie sind Andy Warhol vom Vierwaldstättersee, der in seiner Factory Bilder am Fliessband produziert ...

Wolfgang Beltracchi: Na, dagegen möchte ich mich aber mal sehr wehren! Ich bin vielleicht einer der wenigen, die mit Kunst zwar viel Geld verdienen, aber ich male trotzdem nicht viele Bilder. 10, 15 Stück im Jahr, maximal. In der Factory von Warhol waren die produzierenden Typen ja auch nicht kreativ.

Andy Warhol war nicht kreativ?

Der war kreativ, absolut, die anderen nicht, die technisch reproduziert haben.

Reproduziert wie die Mitarbeiter von Warhol haben Sie auch. Sie malten mit der Handschrift verstorbener Künstler.

Ich habe weder reproduziert noch kopiert, das war ein kreativer Akt. Baselitz, der immer dasselbe macht und dann die Bilder auf den Kopf stellt, das ist nicht kreativ. Das grenzt an Autismus. Selbst schuld, Künstler müssen für den Markt wiedererkennbar sein. Gerhard Richter ist einer der wenigen, die das nicht sind. Er ging immer wieder Risiko ein.

Sie erwähnen Richter, der mit 20 Millionen Franken für ein Bild der teuerste lebende Maler der Gegenwart ist. Wie viel kostet ein Gemälde von Ihnen?

Der Kaufmann in unserer Familie ist meine Frau Helene, die Frage müssen Sie ihr stellen.

Dann sagen wir Ihnen gerne, was man nachlesen kann: Für ein kleinformatiges Porträt wollen Sie 100'000 Franken haben, für ein grossformatiges eine halbe Million.

Wer die aktuellen Preise kennen möchte, sollte meine Ausstellung in Bern besuchen.

Wie sehen Sie sich? Als Gesetzesbrecher, der den Markt von 1970 bis 2010 mit gefälschten Bildern geflutet hat, oder als Held, der Kunst als Geschäft entlarvt?

Das war mein früheres Leben. Sicher, ich besass kriminelle Energie. Aber wie soll ich das erklären? Ich bin nicht wegen der Bilder verurteilt worden, sondern wegen der Unterschriften. Ich wollte niemandem schaden. Übrigens unterstütze ich schon immer junge Künstler, ich verschenke sehr oft Bilder, und ich spende auch, zum Beispiel für das Schweizer Sozialprojekt mit Kindern, die Villa Yoyo.

Zur Person Manuela Jans-Koch Das Chamäleon Er heisst eigentlich Wolfgang Fischer, stammt aus Süddeutschland und hat mit Fälschungen in der Handschrift bekannter Maler eine Betrugssumme von rund 50 Millionen Franken verursacht. Mit seiner Frau Helene gelang es ihm, ein hochkomplexes System von falschen Provenienzen zu behaupten und es den besten Kunstsachverständigen glaubhaft zu machen. 2010 flog das System Beltracchi auf. Heute ist er schuldenfrei und rehabilitiert. Was an Fälschungen noch im Umlauf ist, will am Markt niemand so genau wissen. (M.D.)

Was war der Kick? Das Geld, oder die Übertölpelung der honorigsten Experten: Ätsch, ihr könnt einen Max Ernst von einem Beltracchi nicht unterscheiden?

Das Geld war es sicher nicht, sonst hätte ich 1000 Bilder mehr gemacht. Nein, es hat damals einfach Spass gemacht, und es war eine Herausforderung, immer wieder neue Handschriften zu entwickeln. Am Ende konnte ich malen wie 120 verschiedene Künstler. Der Kick war, dass das so einfach durchging, dass meine Bilder offensichtlich so gut waren, dass das 40 Jahre lang niemandem auffiel. Experten haben mich nach dem Prozess zuerst sehr beschimpft. Später ist es mir häufig passiert, dass mich dieselben Fachleute angeschrieben haben, weil sie ein Werkverzeichnis eines Künstlers oder einer Künstlerin erstellten. Sie wollten wissen, welches Bild denn nun von mir sei.

Sagen Sie jetzt nicht, Sie hätten sich enttarnt ...

Experten erkennen ihre Künstler an ihrer Handschrift. Ich schrieb Ihnen: Wenn Sie nicht selbst sehen, um welche Handschrift es sich handelt, dann sind Sie nicht der oder die Richtige, um ein Verzeichnis zu machen.

Was ist denn Kunst für Sie?

Das kann man nicht definieren. Kunst als abstrakter Begriff ist heute auf jeden Fall sinnlos. Man müsste einen neuen Namen finden.

Schlagen Sie etwas vor!

«Wunst»! Weil W von Wunsch kommt, und weil Kunst mal von Können kam. Aber das ist vorbei. Das sehen Sie, wenn Sie sich den häufigen Dilettantismus angucken. Allein die Menge dessen, was produziert wird, ist schon ein Schreck. Kunst ist inflationär. Laut Sloterdijk gibt es heute mehr Künstler und Künstlerinnen, als es in der ganzen Geschichte gegeben hat.

Was stellen Sie denn her?

Ich stelle schöne Bilder her.

Keine Kunst, oder besser Wunst?

Ja, doch, ich würde mich als Künstler bezeichnen. Denn ich kann, was ich tue. Als Künstler braucht man ein Vermögen: Das besteht aus Handwerk und aus geschichtlichem und kunsthistorischem Wissen. Ich weiss, wie die Leute gelebt haben, was sie gegessen haben und woran sie gestorben sind. All diese Dinge sind mir klar, weil ich mich in der Zeit der Künstler bewege.

Sie lesen Zeitzeugenberichte?

Ich lese nicht nur. Ich träume mich auch ganz bewusst in die Vergangenheit. Ich kann dann in meine Bilder hineingehen und bewege mich dort. Das mache ich schon mein Leben lang. Daraus kann Kunst entstehen, muss aber nicht. Bei mir entsteht Kunst, die aus dem Vermögen kommt. Und nicht aus Unvermögen wie all der Schrott, der heute manchmal zu finden ist. In der Neuzeit ist Kunst inflationär geworden, es ist ein religiöser Kult, der da passiert.

Sie haben sich geweigert, Gesetze zu respektieren. Nun verurteilen Sie Menschen, die Kunst anders definieren als Sie. Könnte das arrogant sein?

Man kann die Kunst von heute nicht negieren, das ist mir klar, jede neue Form hat ihre Berechtigung. Meine Frau und ich haben schon immer zeitgenössische Kunst gesammelt, die Sammlung wurde zugunsten der Gläubiger versteigert. Doch diese Kunst hat nichts mehr mit der altertümlichen Art zu tun, wie ich arbeite. Was ich mache und wie ich es mache, ist ein Anachronismus, und das kann heute eben kaum noch jemand. Und bald kann es überhaupt keiner mehr.

Wolfgang Beltracchi mit einem Selbstporträt, das er für das Cover der ihm gewidmeten Ausgabe von "DU" gemalt hat. Keystone

Nächste Woche beginnt in Basel die grösste Kunstmesse der Welt, die Art. Werden Sie sie besuchen?

Ich bewege mich nicht mehr auf Kunstmessen. Jedes Jahr versuchen dennoch irgendwelche deutsche Fernsehsender mich über die Art Basel zu schleppen. Die wollen die grosse Katastrophe erleben!

Wie denn, es wäre eine Katastrophe, weil Sie dort Ihre Bilder unter falschem Namen entdeckten?

Das würde ich auf jeden Fall. Die Händler und Händlerinnen drehen ja durch, wenn sie mich nur schon von weitem sehen.

Weil Sie ein Verräter sind und der Kunstmarkt ...

Nein, weil ich ihn nicht brauche. Ich brauche den Kunstmarkt nicht, und ich habe ich ihn nie gebraucht. Ich habe meine eigenen Sammler und bin unabhängig. Meine Bilder muss ich nicht ausstellen, die sind alle schon verkauft, wenn ich sie beginne. Trotzdem stelle ich gerne aus, weil es Spass macht, mit den Mitmenschen über Kunst und Kunstverständnis zu sprechen. Ich bin auf dem Laufenden, wenn es um Kunst geht. Und ich interessiere mich auch sehr für meine Mitmenschen. Ich liebe meine Mitmenschen.

Nochmals, der Kunstmarkt ...

Den liebe ich nicht.

Okay, verstanden. Aber ein bisschen lieben Sie die Art ja doch, 2016 haben Sie dort ausgestellt.

Ach so, ja, ich habe eine Performance mit sieben Beltracchi-Lookalikes ­gemacht und habe meine Bilder im Hotel gegenüber der Messe ausgestellt. In diesem Hotel wohnen die Kunstdealer, und immer morgens, wenn ich, von ­Kameras begleitet, den Frühstücksraum betrat, herrschte das grosse Schweigen. Der Chef des Deutschen Galerienverbands hat mich sogar öffentlich beschimpft. Aber ich bekomme auf der Art sowieso schnell schlechte Laune: Diese Preise! Was Bilder von mir betrifft, ich habe einmal einen Campendonk gemalt, der an einer Auktion in New York für 15 000 Dollar verkauft wurde. An der Art habe ich ihn wieder getroffen, für 2,2 Millionen Euro wurde er angeboten!

Das ist sehr viel Geld, aber den Verlockungen des Marktes widerstehen Sie weiterhin?

Nie wieder würde ich ein Risiko eingehen, das mich in die Situation bringt, dass ich ins Gefängnis muss. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele bösartige Menschen auf einem Haufen gesehen wie dort, unvorstellbar, wirklich. Und ich habe in meiner Jugend vieles erlebt.

Wo geht Ihre kriminelle Energie inzwischen hin?

In meine Kreativität, in meine Bilder, meine Skulpturen und neue Projekte.

Ist Kunst vielleicht doch ein alchemistischer Zauber? Wolfang Beltracchi bei de Arbeit. Alberto Venzago

Was fasziniert uns an Kunst denn so mächtig?

Das ist tatsächlich auch wieder eine so komische Sache. Wenn etwas in einem Museum ist, dann ist das eine Heiligsprechung. Das Ganze ist ein künstlich erzeugter Markt. Gesteuert von denen, die es verstehen, aus einer Inflation eine Deflation zu machen, indem sie von ihnen gewählte Kunst einen besonderen Status verleihen.

Sie halten nichts von der Aura des Originals?

Ach, da hat sich Walter Benjamin etwas vertan. Das Original ist in meinem Kopf; wenn ich es male, habe ich es bereits kopiert.

Inflation, Deflation, Sie arbeiten im Projekt «Salvator Mundi» mit NFT, auch ein Phänomen, bei dem es um marktwirtschaftliche Gesetze geht. Was begeistert Sie daran?

Dazu gebracht hat mich ein junger Deutscher mit chinesischen Wurzeln, der offenbar Erfahrung besass und den Krypto-Markt kannte. Ich selbst kann ja nicht einmal den Computer bedienen. Fasziniert hat mich, dass das Projekt mit physischen Kunstwerken anfängt und dann bei 2600 NFT-Bildern endet. Die Ausstellung dauert so lange, wie es das Internet gibt, also ewig. Aber eigentlich ...

Eigentlich was?

Sind NFT Kunst für Zocker. Das wird mein letztes Projekt nicht sein!

Ihr «letztes Projekt», Sie sind erst 72 Jahre alt.

Als Mensch der Vergangenheit kenne ich meine Lebensdauer. Meine letzte Arbeit wird eine Reiseagentur sein, ich möchte eine Reiseagentur eröffnen!

Sie bieten Zeitreisen mittels ­Drogen an?

Ohne Drogen, mit Hypnose. Wir reisen ins Paradies oder in die Vergangenheit. Sehen Sie dieses Bild von der «Boulevard de Capucines» 1873? Das ist von mir, Claude Monet hat das Gegenstück gemalt, sein Blick fiel aus diesem Gebäude, das ich hier gemalt habe. In diesem Haus fand die erste Impressionisten-Ausstellung statt. Hierhin zu Beispiel möchte ich als Reisebegleiter mit anderen Menschen hinreisen.

Wen wollen Sie in der Vergangenheit treffen, Leonardo da Vinci, Monet oder den Künstler, den Sie am häufigsten kopierten, Max Ernst?

Meine Mutter. Ich möchte als Erstes meine Mutter wiedersehen. Und dann nicht da Vinci, sondern Raffael.