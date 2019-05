Schauspielerin Sarah Sophia Meyer: «Mit zunehmenden Alter verschwinden Frauen von der Bildfläche.»

Bereits während des Studiums an der Otto-Falckenberg Schule in München spielte Sarah Sophia Meyer (1984 geboren) an den Münchner Kammerspielen. Später folgten Theater-Engagements in Stuttgart, Bochum, Bern und Heidelberg. Neben ihrer Tätigkeit am Theater spielte die Ostschweizerin vor «Zwingli» in Serien wie «Tatort» und «Der Bestatter» mit, sowie 1994 im Kinofilm «Schellen Ursli».