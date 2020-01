Grösste Werkschau für Fotografie vom 10.-14. Januar in Zürich-Oerlikon

Die Photo Schweiz ist die grösste und wichtigste Werkschau für Fotografie der Schweiz. Über 300 Fotografen zeigen aktuelle Arbeiten: 200 in der regulären Ausstellung, 100 in den 18 Sonderausstellungen. An der Photo Schweiz in Zürich-Oerlikon stellen vom 10. bis 14. Januar 2020 auch zehn Fotografen aus dem Kanton Luzern ihre Werke aus:

Heinz Fischer, Luzern, mit der Frage nach der Zukunft des Lebensraumes.

Rahel and Ron, Sursee, mit ihrer Reihe «Gnuss & Güsel» – ein Teller voll Essen bringt immer ein Teller voll Abfall mit sich.

Thomas Biasotto, Weggis, mit einer Sammlung von Bildern und Texten des «Heimweh-­Appenzellers».

Martin Auf der Maur, Weggis, mit Bildern eines farbenfrohen Waldes.

Lorenz Andreas Fischer, Emmenbrücke, mit Bildern von der spanischen Küste, fern von Touristen.

Jan Bründler, Sursee, mit Bildern einer New-York-Reise.

Tamara Zumbühl, Luzern, mit analogen Schwarzweiss-­Panoramen der Berglandschaft oberhalb der Alp Junkholz im luzernischen Flühli.

Simon Villiger, Kriens, mit Eindrücken seiner Suche nach einem buddhistischen Klosterfest in Shachukul im Norden von Indien.

Hans Eggermann, Luzern, mit seiner Serie «Zaungast Fliegenpilz».

Livio Burtscher, Luzern, mit Bildern seiner Reise durch Madagaskar. (sd)