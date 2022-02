Hard Rock Luzerner Band Crystal Ball landet mit neuem Album direkt in den Top-Ten Seit über 20 Jahren macht Crystal Ball eine Mischung aus Hard Rock und melodiösem Metal. Nun ist der Band mit dem neuen Album «Crysteria» ein kleiner Coup gelungen.

Crystal Ball mit Peter Berger, Cris Stone, Steven Mageney, Scott Leach und Marcel Sardella. Bild: Frank Kollbrunner

Seit Ende Januar ist die neue Platte «Crysteria» der Luzerner Hard-Rock-Band Crystal Ball auf dem Markt. Und mit ihrem bereits elften Studioalbum (zwölf, wenn man das Best-of-Album aus dem Jahr 2020 mitrechnet) haben die fünf Musiker gleich ein gewichtiges Stück Bandgeschichte geschrieben. Noch nie zuvor gelang Crystal Ball ein so hoher Einstieg in die Schweizer Album-Charts wie mit dem neuesten Wurf. Seit dieser Woche wir das Werk an neunter Stelle gelistet. Es ist der fünfte Charts-Einstieg in Folge.

Mit den 13 Songs knüpfen Cris Stone, Marcel Sardella, Scott Leach, Steven Mageney und der neue Gitarrist Peter Berger an die Bandtraditionen an und legen eine temporeiche, geradlinige Produktion vor. Ihre Mischung aus Hard Rock, Heavy und Melodic Metal erinnert an eine Zeit, in der die Genrestars enge Leggins und gelockte, lange Haarpracht trugen. Der starke Bezug zum 80er- und 90er-Jahre-Stadion-Rock ist bei Crystal Ball unüberhörbar und bildet so etwas wie das Rückgrat. Dennoch haben die Luzerner ihren Sound verfeinert und kommen etwas verspielter daher als noch bei den Vorgängeralben «Crystallizer» und «Déjà-Voodoo».

Titelsong «Crysteria». Bild: Youtube

Für Fans der Band ist nicht nur das Erscheinen des neuen Werks und der Top-Ten-Platz in den Charts Grund zur Freude: Bald steht auch die Plattentaufe an. Am 17. März präsentiert Crystal Ball die Scheibe live in der Schüür Luzern.