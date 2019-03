Heinz Stahlhut: «Mir ist der Stoff nie ausgegangen»

Weg mit den Strumpfhosen – Kunstmuseum Luzern blickt zurück

Werke aus der Sammlung des Kunstmuseums und Leihgaben zeigen in der Ausstellung «Und die alten Formen stürzen ein», was sich um 1800 in der Malerei wandelte. Im Kielwasser der Revolution wurde die Luzerner Kunstgesellschaft gegründet.