Philosophie im Kleintheater: Helene Fischer, Penisbilder und kein Streit

sg. Der exklusive bürgerliche Salon war einmal. Heute boomt Philosophie als Unterhaltungsformat für jeden und jede. Das Angebot im Kalender von Philosophie.ch reicht vom Podiumsgespräch am Feierabend bis zur Festivalwoche. Einige Anlässe finden einmal pro Monat statt, beispielsweise das Café philosophique in Bern (Campus Muristalden, 24. Februar, 11.30 Uhr). In Luzern zügelt die nächste «Standup Philosophy!»-Show in die Seebadi Luzern (15. Mai, 20 Uhr). Wer bis dahin nicht warten mag: An der Universität Luzern läuft bis im Mai eine Vortragsreihe zum Thema «Aufklärung und Alterität».