Kino «Tony Driver»: Ein origineller Dokumentarfilm über ein Original, das nach 40 Jahren in den USA nach Italien zurückgeschickt wird. Hier kommt Tony, der Fahrer: «Tony Driver» ist ein Porträt über einen Aussenseiter mit einer filmreifen Geschichte zwischen Dokumentation und Fiktion.

Tony in Italien spielt Tony in den USA nach. Bild: Xenix

Was soll das?, fragt man sich am Anfang des Films «Tony Driver». In der Wüste im Grenzgebiet USA–Mexiko, San Luis, amerikanische Seite Yuma, Arizona: Die Polizei spricht mit einem Typen, den man nie im Bild sieht. Er hat ein paar Mexikaner in seinem Taxi, ein Minivan mit abgedunkelten Scheiben. Parallel dazu spielt der echte Typ die Szene nach, die sein Leben komplett auf den Kopf stellen sollte; wie er von der Grenzpolizei erwischt wird, als er wiedermal dabei ist, mexikanische Staatsbürger illegal in die USA zu befördern. Er hockt da mit kurzen Hosen, T-Shirt und Zigarette im Mund mit einem Lenkrad auf dem Schoss in einer Steinruine und spricht in eine Bürste. Pasquale Donatone nennt sich Tony. Er ist Tony, der Fahrer, für alles zu haben, auch Drogen liefert er mit seinem Taxi. Bis zu jenem Tag.

Nach 40 Jahren in den Vereinigten Staaten, einer Ex-Frau und zwei Söhnen ist Pasquale Donatone kein US-Staatsbürger. Er hat sich nie darum gekümmert; dachte nie, dass ihm das irgendwann zum Verhängnis werden könnte.

Jetzt kommt er ins Immigrationsgefängnis, kann wählen, vor einen Richter zu treten oder die nächsten zehn Jahre in seiner alten Heimat Italien zu verbringen.

Obwohl, alte Heimat: Als Pasquale acht oder neun Jahre alt war, ist seine Familie von Bari, Apulien, nach Chicago ausgewandert. Seither hat Tony nie wieder einen Fuss auf italienischen Boden gesetzt. Er entscheidet sich dennoch für Italien, will nicht im Gefängnis auf den Richterspruch warten.

Seine Ankunft in Polignano, Bari, habe sich angefühlt wie «mein Raumschiff auf einen fremden Planeten abgestürzt sei und ich hier festsitze», erzählt er in die Kamera. Die ersten Tage und Nächte verbrachte Tony in einer Höhle am Meer. Dort ist ihm der Filmemacher Ascanio Petrini begegnet. Die Bewohner von Polignano staunen über diesen Mann, der es trotzdem schafft, immer irgendwie ordentlich auszusehen, wie es Petrini beschreibt. Der Priester besorgt ihm eine Unterkunft. Der Kollege holt ihn morgens zum Plakatieren ab mit seiner Ape, der Vespacar. Aber in Italien lässt sich einfach kein Geld verdienen.

Wie aus einem Scorsese-Film

Trailer zu «Tony Driver». Quelle: Vimeo

Wenn er da in seinem weissen Wohnwagen sitzt und schimpft, er hause schlimmer als die «verdammten Nigger», dann irritiert das natürlich. Pasquale Donatone redet zwar wie einer aus einem Scorsese-Film, scheint aber kein Rassist zu sein. Er will einfach nur zurück – der Priester besorgt ihm schliesslich, nach fünf Jahren in Italien, ein Flugticket nach Mexiko. Dort klagt er über die «verdammte mexikanische Scheisse». Er muss irgendwie über die Mauer springen.

«Tony Driver» ist ein Dokumentarfilm mit fiktiven Elementen. Oder ein Spielfilm, in dem der Protagonist sich selbst spielt. Wenn seine Schwester äussert, man dürfe nie etwas ernst nehmen, was Pat sage, weiss man das längst schon.

Pasquale Donatone ist ein liebenswertes Schlitzohr, aber ein unergründliches.

Als er in Mexiko festsitzt, sagt Tony, er wolle jenseits der Grenze alle mit einer Kalaschnikow niederschiessen. Sein Protagonist habe ihn ein bisschen an Trevis Bickle aus «Taxi Driver» und Wile E. Coyote aus den Road-Runner-Cartoons erinnert, sagt der Regisseur. Ein Antiheld, ein Loser, der es immer weiter versucht.

Der Film findet den richtigen Ton für ihn, nicht allzu ernst – Tony bekommt sogar noch seinen eigenen Song. Was ist aus Tony, dem Fahrer, geworden? Wie bei einem Spielfilm mit offenem Ende kann sich jeder selber ein Happy End für ihn ausmalen. Und auch wenn er einen immer wieder vor den Kopf stösst, findet man: Er hätte eins verdient.