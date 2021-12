«Holy Blues» Von wegen Teufelszeug! Warum der Blues göttlich ist und sich nicht ohne Religion verstehen lässt Ist der Blues des Teufels? Von wegen! Der Musiker und Autor Richard Koechli erinnert in seinem Buch «Holy Blues» an den Einfluss des Glaubens auf die afroamerikanische Musik und damit auch auf die internationale Popmusik.

Die spirituellen Wurzeln der heutigen Musik liegen im Glauben. Bild: Alamy

Es gibt Blues- und vor allem Soul-Konzerte, bei denen man sich aufgrund der religiös angehauchten Texte und der predigerhaften Begeisterung der Künstlerinnen und Künstler manchmal wie in einer Messe fühlt. Dass ein grosser Teil des Publikums, das diese Musik hört, im Alltag oft gar nichts mit Glauben und Religion am Hut haben will, hat oft auch eine ironische Komponente: Denn den Musikerinnen und Musikern auf der Bühne huldigen sie mit geradezu religiöser Inbrunst.

Mit dem Satz «The blues is just gospel turned inside out» («Blues ist Gospel von innen nach aussen gedreht») hatte unter anderen schon der Bluesmusiker T-Bone Walker auf die Verwandtschaft des Blues mit seinen geistigen Hintergründen aufmerksam gemacht. Nun hat sich der bekannte Schweizer Bluesmusiker und Autor Richard Koechli in seinem aktuellen Werk «Holy Blues» (Gospel genannt) auf die Spurensuche des Heiligen in der westlich geprägten Populärmusik begeben und die Verbindungslinien zwischen Blues, Soul, Rock und ihren spirituellen Hintergründen aufgearbeitet. Von den Slave Songs und Work Songs über Gospel und Spirituals bis zu Rock’n’Roll, Pop und Hip-Hop.

Richard Koechli:

Holy Blues. Die 400-jährige Reise einer Musikseele. Buch und CD, cede.ch. Bild: zvg

In seinem 150-seitigen Buch zeigt ­Koechli auf, dass neben Einflüssen der afrikanischen Religionen, des Islam oder der indigenen Kultur der nordamerikanischen Bewohner vor allem der christliche Glaube Blues und Gospel und deren Weiterentwicklungen geprägt haben. Der enorme Einfluss des Glaubens auf den Verlauf der Musikgeschichte sei tausendfach belegt, sagt Koechli. «Aus mir unerklärlichen Gründen wird seit einigen Jahrzehnten fleissig versucht, diesen Aspekt auszublenden; vielleicht, weil es nicht cool ist anzuerkennen, woher wir kommen, wo unsere spirituellen Wurzeln sind.»

Der Blues und der Teufel: «Das ist Blödsinn»

Koechli kommt in seiner Recherche zum Schluss, dass es ohne unsere jahrhundertealte Glaubensgeschichte keinen Blues, keinen Rock’n’Roll, keinen Soul und keinen Jazz geben würde.

«Ohne Kirchen- und Gospelmusik würden wir weder B. B. King, noch Elvis, noch Ray Charles oder Johnny Cash kennen.»

Richard Koechli

Schweizer Bluesmusiker und Autor Bild: CHM / Primus Camenzind

Sich mit dieser Geschichte zu befassen, könne uns mehr Tiefe ermöglichen. «Gerade Musik lebt von dieser Tiefe.» Auch er selber empfindet den Glauben als «befreiend», er gebe ein Grundvertrauen. Vom «Selbstvertrauen» halte er wenig, meint Koechli lachend. «Ich kann mir selber nur bedingt trauen, die Tricks meines Egos sind zu einfach durchschaubar.»

Für den Musiker ist es kein Widerspruch, dass auch im «heiligen Blues» immer wieder dreckige und sündige Themen verhandelt werden. Blues sei die Auseinandersetzung mit dem Leben, den Schattenseiten, «aber auf eine Weise, dass es Freude macht, dass es transzendiert». Bluesmusiker und Bluesmusikerinnen wüssten, dass sie arme Sünder seien, doch sie würden sich nicht schämen, sondern dazu stehen und sich damit auseinandersetzen, Mut machen, das Leben feiern.

Blues wird immer wieder als Teufelszeug bezeichnet. Die Kraft des Blues komme vom Teufel. Dabei beruft man sich auf die Legende von Robert Johnson, der Ikone der zweiten Generation des Country-Blues und Urvater des modernen Blues, der seine Seele dem Teufel verkauft haben soll, um seine unglaubliche Musik spielen zu können. Diesen Mythos hält Koechli für «Blödsinn». Man habe Johnson als Held der Antichristen vereinnahmt. «Robert Johnsons Kraft und Genialität war nicht des Teufels, es war im Gegenteil die Kraft, die Johnson schöpfte aus der Auseinandersetzung mit dem Teufel», schreibt Koechli. Auch Robert Johnson sei tief gläubig gewesen.

Die Musik zum Buch von Koechli

Wie bei seinem Buch über den Gitarristen und Sänger J.J. Cale, hat Koechli zum Buch eine CD mit exemplarischen Holy-Blues-Stücken aufgenommen, die er auf seine eigene, innige Weise interpretiert. Die Musik ist geprägt von akustischer Slidegitarre und dem dunkel flüsternden und aufgerauten Gesang von Koechli. Auf «Feel Like ­Going Home» singt er im Duett mit dem Sänger Bruno Amstad. «Jesus on the Waterside» kommt als A-cappella-Version.

youtube

Mit dem «Schacher Seppli» von Ruedi Rymann hat Koechli auch einen Schweizer Holy Blues im Repertoire. Dieser eigentlich «tief spirituelle Song» sei in der letzten Zeit zum Schlager-Partyknüller geworden, sagt Koechli dazu. «Ich versuche gewissermassen, das Ruder mit einer emotionalen Blues-Version nun wieder ­herumzureissen.»