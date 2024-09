Horwer Künstler Franz Bucher stellt im Krienser Kunstquadrat aus: «Felder» mit Inspiration vom Sarnersee oder aus Südfrankreich Mit der Serie «Felder» bleibt sich Franz Bucher als Maler treu. Seine neusten Werke sind im Krienser Schappe Kulturquadrat zu sehen.

Über den Innenhof des Schappe Kulturquadrats nähert man sich der Galerie Kriens. Die Glastür steht weit offen. Und so taucht man, vom Fabrikhof kommend, beinahe nahtlos in eine gemalte Landschaft ein. Wandfüllend ist sie. Mit herbstlich gelborangen, braunen und grünen Farbtönen eines Waldes. «Ich nenne meine neue Werkserie ‹Felder›», erklärt der 80-jährige Horwer Künstler Franz Bucher. Felder, wie sie die Natur schafft, hat er oft vor sich. Und allerorts: Aus dem Fenster des Horwer Ateliers sieht er den Bireggwald. Am Sarnersee geht sein Blick auf Wiesen mit hellgelbem Löwenzahn, im Bernbiet ist es der fast goldene Raps oder in Südfrankreich blauvioletter Lavendel.

Kunst von Franz Bucher: Lavendelfeld in Südfrankreich. Bild: Romano Cuonz (Kriens, 30. Juni 2020)

Doch, obgleich Bucher sich von der Schönheit reeller Felder – von der Natur, die er liebt – inspirieren lässt: Ums Abbildhafte geht es ihm nie. Selber sagt er es so: «Vor mir ist die Leinwand als leeres Feld, darauf arbeite ich mit einfachen malerischen Mitteln wie Farbe, Struktur, Licht und Rhythmus.» Stets von neuem sucht der Künstler den Dialog mit der Leinwand. Dabei kreiert er oft grossflächige Bilder. Diese lassen Spannungsfelder zwischen reeller Weite und emotionalen inneren Empfindungen entstehen. Bucher weiss genau: «Wenn ich male, mutieren der land- oder forstwirtschaftliche Boden oder auch Schnee- und Eislandschaften auf Melchsee-Frutt zu Spiegelungen meiner Seelenlandschaft.»

Erlebnis der Farb- und Formenwelt

Der Krienser Galerist und Kunstkenner Roland Haltmeier bestätigt: «Vom prägenden Gelb des Rapsfeldes oder vom Duft und dem Wogen der Lavendelfelder in der Provence gehen bei Franz Bucher immer wieder künstlerische Impulse aus. Immer wieder mache er in seinen Malereien variierende Farbstimmungen sichtbar. Als Galerist möchte Haltmeier, dass die Besucher der Krienser Galerie Zeugen werden und nacherleben können, wie Bucher immer neue künstlerische Welten schafft.

Der Kunstmaler Franz Bucher (Mitte) spricht mit dem Direktor des Bündner Kunstmuseums, Beat Stutzer (links), und dem Galeristen Roland Haltmeier über seine Werke. Bild: Romano Cuonz (Kriens, 30. Juni 2020)

Weil man sich dazu mit den vielschichtigen Bildern intensiv befassen muss, hat Haltmeier eine sorgfältige Auswahl getroffen. Die Malereien – aber auch Holzschnitte und Frottagen von Winterlandschaften – werden an den weissen Wänden so präsentiert, dass der Betrachter stets genügend Abstand zu ihnen nehmen kann. Ihm wird möglich gemacht, sich ins räumlich werdende Farbenspiel jedes einzelnen Bildes ganz und gar zu vertiefen. Haltmeier ist überzeugt, dass dies nicht nur anregend, sondern auch höchst vergnüglich sein kann.

Franz Bucher setzt, allen neuen Tendenzen zum Trotz, bei der Tradition der Landschaftsmalerei an. Nicht selten begegnet man ihm im Freien, wo er seine Staffelei aufstellt. Am Meer. In den Bergen. Der Künstler überträgt die südfranzösische Hitze oder die winterliche Kälte von Melchsee-Frutt atmosphärisch auf seine Bilder. Die Leinwand wird für ihn zur empfindlichen Haut. Wohl deshalb sind Buchers Bilder so aktuell und authentisch. Wohl deshalb lassen sie einen nie unberührt.

Die Realität tritt in den Hintergrund

Beeindruckt von Franz Buchers jüngsten Werken zeigt sich auch der langjährige Direktor des Bündner Kunstmuseums, Beat Stutzer. Er sagt: «Franz Bucher ist mittlerweile einer der wenigen, die noch zeigen wie ernsthaft, glaubhaft, ja sogar wohltuend Malerei ist und wie viel man ihr noch immer abgewinnen kann.» Was man gegenwärtig in der Krienser Galerie sehe, sei nur die Spitze des Eisbergs des 60-jährigen intensiven Schaffens eines nicht unbekannten Künstlers. Mit Erstaunen nehme man wahr, dass es bei Franz Bucher stets noch einen Schritt weitergehe. Nach der letzten Ausstellung in der Galerie Kriens, im Frühjahr 2016, zeige der 80-jährige Künstler nun vor allem wieder neue Werke. «Diese zeichnen sich, trotz Rückgriffen auf bewährte Bildfindungen, durch innovative Aspekte aus», anerkennt Stutzer. Wenn Franz Bucher selber von Löwenzahnwiesen, Rapsfeldern oder dem herbstlichen Bireggwald spricht, könnte man glauben, seine Bilder würden Landschaften, die er vor sich hat, illustrativ abbilden. Doch Stutzer zeigt auf: «Wer genau hinsieht, erkennt, dass entscheidende Komponenten einer wirklich abbildhaften Malerei fehlen, es gibt da weder einen Horizont noch eine Komposition oder pittoreske Motive.»

Kunst von Franz Bucher: Feld mit gelben Blumen. Bild: Romano Cuonz (Kriens, 30. Juni 2020)

In der Tat: Die Bilder beinhalten stets einen Ausschnitt aus einem grösseren Ganzen. Bildbegrenzung und Format sind völlig willkürlich. Der Wald oder die Blumenfelder ragen auf allen vier Seiten über den Rand hinaus. Sprengen die Bildgrenzen und gehen ins Unendliche. «Wichtig ist bei Franz Buchers Bildern das Licht», erläutert Stutzer. Bei Bucher ist es nicht eine illusionistische Lichtquelle, sondern ein Eigenlicht, das aus der Farbe kommt. Es entsteht im Bild selber, aus dem Rhythmus und der Bewegung der Pinselstriche heraus. Zwar betrachtet Bucher stets konkrete Landschaften. «Sobald er jedoch zu malen beginnt, ist ihm alles andere wichtiger als die Realität», stellt Stutzer fest. Die äussere Wirklichkeit übersetzt er in eine autonome, abstrakte Kunstwirklichkeit. Und ja: Beim Betrachten spürt man den Wind, der in den Lavendel fährt, hört man das Rauschen der Bäume im Wald oder fröstelt es einen angesichts von Eis und Schnee.