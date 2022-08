Pop Diese Songs von Musikerinnen lassen uns tanzen und weinen – gleichzeitig Hierzulande gibt es viele spannende Musikerinnen. Drei Veröffentlichungen, die uns besonders aufgefallen und ans Herz gewachsen sind.

Pet Owner lässt uns tanzen. PD

Es war in der Schweizer Musikwelt der Sommer der Empörung. Noch bevor sich die Stammtische über kulturelle Aneignung in der Brasserie Lorraine auslassen durften, schaffte es Sophie Hunger, ein kleines Shit-Stürmchen loszutreten. Remember? Das Team vom Moon & Stars in Locarno, ein speziell fantasielos programmiertes Festival, schaffte es tatsächlich, keine einzige Frau in sein Line-up zu buchen. Hunger prangerte das öffentlich an. Zu Recht.

Spätestens mit dem Rastalocken-Gewitter verdampfte diese wertvolle Diskussion ein bisschen. Zeit, mal wieder eine Schippe nachzulegen. Jetzt werden die Festivals für das nächste Jahr gebucht, und alleine in den vergangenen Monaten ist so viel hörenswerte Musik von Schweizer Musikerinnen erschienen, denen wir mindestens die Piazza Grande zutrauen würden.

Zuckersüsser Pop mit dunkler Note

Pina Palau hat soeben eine bemerkenswerte EP veröffentlich. Auf «Breathe» vereint sie mal sanfte, mal griffige Folk­nummern. Die Zürcherin kann ihre Songs wunderbar wachsen lassen. Selbst in den kargsten Momenten hat die Musik Palaus eine grosse Ausstrahlung und lässt stets Platz für Feinheiten. Am schönsten ist «Jupi». Das Lied berichtet über eine Trennung, und nie ist es ganz sicher, ob es nun gut ist, alleine zu sein, oder eben doch nicht. «Close your eyes, honey/And you will see, there’s so much more.» Dazu mäandriert die Melodie genau zwischen diesen Gefühlslagen. Wir tanzen und weinen. Und sind glücklich dabei.

Youtube

Kaum genug können wir auch von «Hysterical» von Pet Owner bekommen. Die Luzernerin hat einen fiebrig-schwofigen Song gemacht, der zuckersüss poppig daherhoppelt, aber gerade textlich eine gewisse Dunkelheit ausstrahlt. Das macht dieses Lied so einnehmend. Bald kommt das Album.

Youtube

Zeitnah ein solches kommt auch von Andrina Bollinger. Bis dahin läuft «House» auf Heavy-Rotation. Dieser vertrackt groovende Song durchläuft in genau einmal 124 Sekunden so viele musikalische Aggregatzustände. Von luftig-zuckend bis zu fest-pulsierend, irgendwie jazzy und doch konkret. Grossartig.

Youtube

Spannende Frauen gibt es in der Schweizer Musikszene zuhauf. Lasst sie die Bühnen endlich erobern!