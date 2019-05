Karikaturistin aus Emmenbrücke: Ihre Zeichnungen schlachten auch heilige Kühe Die in Emmenbrücke lebende Marina Lutz nimmt zeichnerisch Politik und Gesellschaft ins Visier. Jetzt ist ein Buch mit Arbeiten aus den letzten sechs Jahren erschienen. Am Samstag 11. Mai ist Vernissage.

Karikatur zum Thema Waffenexporte (2014, «Bündner Tagblatt»). (Bilder: PD)

Helvetia gehört zu den bevorzugten Sujets von Marina Lutz. Allerdings nicht unbedingt in liebevollem Kontext. Wenn sie etwa als Aushängeschild für Waffenexporte herhalten muss. Oder als Frau, die mit der ZuwanderungsInitiative ein schwierig zu erziehendes Baby erhalten hat.

Die 31-jährige Emmenbrücker Künstlerin und Cartoonistin hat ihre besten 100 Karikaturen jetzt in einem Buch herausgebracht, finanziert über die Crowd­funding Plattform wemakeit.com. Die meisten von ihnen erschienen im «Bündner Tagblatt», einige etwa auch im «Nebelspalter». Die Themen aus der Bündner Politik sind für Aussenstehende nicht alle leicht zugänglich. Doch es gibt auch viel Nationales: Magdalena Martullo-Blocher etwa, wie Bischof Huonder ein Lieblingssujet von Lutz, erscheint als Polit-King-Kong. Und die BDP als Braut, welche der Bundeshaus-Union mit der CVP entflieht. Auch Internationales darf mal sein – wie Clownpräsident Trump oder der bissige Fussballer Luis Suàrez.

Marina Lutz zeichnet klare Meinungen. Und dabei durchaus auch differenzierte. So kritisiert sie zwar die Waffenexporte, aber auch die Gegner der Wehrpflicht. Manchmal wird es sogar emotional – etwa bei Hommagen an den verstorbenen Clown Dimitri oder an die Opfer des Anschlags auf «Charlie Hebdo». (are)

Magdalena Martullo-Blocher als Polit-King-Kong.

Die Karikaturistin Marina Lutz.

Den katholischen Herren läuft ob des leckeren Schweizer Gardisten das Wasser im Mund zusammen.

Das seltsam löchrige Outfit von Doris Leuhard anlässlich der Neat-Eröffnung.