Festival Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters: Im Flow der Bilder und Klänge Grundstein für ein Klavierfestival mit nationaler Ausstrahlung: Die Brahmswoche des Luzerner Sinfonieorchesters leistete mit einem Videorezital von Alice Sara Ott und vielfältiger Kammermusik Pionierarbeit für die Zukunft.

Alice Sara Ott mit ihren «Echos of Life» im Konzertsaal des KKL. Patrick Hürlimann/Luzerner Sinfonieorchester

So könnte das Klavierrezital der Zukunft aussehen. In der Dunkelheit singt, tröpfelt und meisselt die Pianistin Alice Sara Ott Chopins «Préludes» in die Tasten und schiebt immer wieder fremde Musik dazwischen. Darüber, auf Grossleinwand nehmen uns surreale Architekturlandschaften von Hakan Demirel mit auf eine imaginäre Reise. «Ich hoffe, Sie können dabei auch ein Stück von sich selber wiederfinden», sagt die Pianistin in ihrer persönlichen und lebendig vorgetragenen Einführung.

Pionierarbeit für neue Formate

Das Rezital löste am Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters exemplarisch den Anspruch ein, den Martin Helmchen formuliert hatte (Ausgabe vom Mittwoch). Die klassische Musik und die Kirche, so der Pianist, krankten daran, dass sie «Inhalte, die uns alle angehen», in alten Formen präsentieren, die insbesondere jüngere Leute abschreckten.

Mit dem Videorezital leistete die gestern zu Ende gegangene Klavierwoche um Johannes Brahms genau die Pionierarbeit, die man von einem Festival erwartet – und das ohne jeden künstlerischen Abstrich. Im Flow, zu dem sich Klänge und Bilder verbanden, liessen sich selbstverständlich Werke einbinden, die in konventionellen Programmen rasch aus dem Rahmen fallen. Das Auftaktstück von Francesco Tristano wob Anklänge an das C-Dur-Präludium von Bach ein, auf den sich Chopin bezog und das hier einen nächtlichen Sternenhimmel heranzoomte. Ein Walzer von Nino Rotta liess Otts Teenagerzeit anklingen, den Grund für eine Litanei von Toru Takemitsu legten Bilder eines japanischen Steingartens.

«Hineinhorchen» mit der Krankheit

Wie persönlich das Programm zu symbolträchtigen Bibliotheks-, Treppen- oder Kirchenfluchten zusammengestellt war, zeigte Arvo Pärts «For Alina». Ott begründet dessen Wahl mit der Multiplen Sklerose, die bei ihr vor gut zwei Jahren diagnostiziert worden war. Obwohl sie dank der Therapien schubfrei sei, habe sie gelernt, auf feinste Signale des Körpers zu hören. Für dieses lebenslange «Hineinhorchen» stand nicht nur Pärts Stück, sondern, nach dem virtuos gehämmerten Zorn von Chopins letztem Prélude, Otts Annäherung an das «Lacrymosa» aus Mozarts Requiem, das mysteriös in den Sternenhimmel hinein verlöschte.

Näher kann Kunst und eine Performance nicht am Leben sein. Zum Festivalcharakter dieser Woche gehörte, wie selbst konventionelle Konzerte das weiterführten. Möglich machte es, dass mit Brahms ein Komponist im Fokus stand, dessen Musik viele Lebensbezüge enthält. Und die Programme das hörbar machten.

Sorgte an der KKL-Orgel für eine erste Überraschung: Suzanne Z'Graggen. Patrick Hürlimann/Luzerner Sinfonieorchester

Nach dem Auftakt mit dem zweiten Klavierkonzert in den Abo-Konzerten (wir berichteten) galt das schon für die anschliessenden Nachtkonzerte, in denen Suzanne Z’Graggen Choralvorspiele von Brahms in ein intimes «Hineinhorchen» nach dem Tod von Clara Schumann zurücknahm.

Hymnen auf die romantische Liebe

Die 30-jährige Pianistin Anna Tsybuleva schleuderte im Lunchkonzert vom Freitag umgekehrt den aufstrebenden jungen Brahms als Pianisten auf die Weltbühne des Konzertsaals – ereignishaft im zum hymnischen Jubel gesteigerten zweiten Satz der 3. Sonate (als Zugabe).

20220211_Lunchkonzert 5_Brahms am Klavier_Tsybuleva_Bild: Patrick Hürlimann Patrick Hürlimann

Was der alleinstehende Brahms sich hier unter «zwei Herzen in Liebe vereint» vorstellte, klärte der Liederabend am Samstag. Der Tenor Daniel Behle gab dem Zyklus «Die schöne Magelone» mit betörendem Liedschmelz und opernhafter Dramatik heutige Dringlichkeit (am Klavier: Sveinung Bjelland). Und der Schauspieler Hans-Jürgen Schatz bettete sie ein in Ludwig Thieks Ritterabenteuer, in dem man staunte, dass schon in der Romantik die Liebe nur «lange» und nicht ewig dauerte.

Nach all diesen Begegnungen mit Brahms konnte man sich auch in der Kammermusik gestern Morgen im Orchesterhaus gut vorstellen, wie Brahms hier – eine letzte Facette – mit Freunden musizierte. In den Sonaten für Bratsche (Adrien La Marca in op. 120.1) und Violine (Lisa Schatzman in op. 100) trumpfte Anna Tsybuleva zwar mitunter etwas dick auf. Aber im Klavierquartett (mit der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker) strömten und blühten die Klänge derart auf, dass man sich den Melancholiker Brahms nicht anders als glücklich vorstellen musste.

Musizieren wie unter Freunden: Kammermusik mit Musikern des Luzerner Sinfonieorchesters mit Gästen im Orchesterhaus in Kriens. Patrick Hürlimann/Luzerner Sinfonieorchester

Unterwegs zu einem nationalen Klavierfestival?

Die Frage bleibt, wieweit diese Konzertreihe – in der Nachfolge des eingestellten Lucerne Festivals am Piano – ein Klavierfestival ist. Das Luzerner Sinfonieorchester vermied zunächst den Begriff mit Titeln wie «Klavierwoche» und «Le Piano Symphonique», der auf den Einbezug von Orchester- und Kammermusik verweist.

Die Vielfalt der Formate sowie die zeitliche Bündelung von neun Konzerten erreicht zwar die Dichte, die man von einem Festival erwartet. Aber um diese Tage auch national als Klavierfestival zu etablieren, fehlen mehr Solorezitals mit Toppianisten. Auch wenn solche die Abgrenzung vom künftigen «Klavierfest» von Lucerne Festival (ab 2023 kuratiert von Igor Levit) erschweren und dem die Konzentration auf jeweils einen Komponisten eher im Weg steht, ist das auch für Intendant Numa Bischof eine Option. Die Zahl der Besucher jedenfalls (trotz Corona gegen 1500 in den Konzerten vom Mittwoch bis Freitag) bestätigt das Potenzial.