Corona Wiener Philharmoniker vorzeitig geimpft – gilt dieses Privileg bald auch für Schweizer Spitzenorchester? Die Wiener Philharmoniker konnten sich vorzeitig impfen lassen. Auch Schweizer Orchester versuchen, dieses Privileg zu erhalten. Ob ihnen dies gelingt, ist noch offen.

«Agieren für die Allgemeinheit»: Die Wiener Philharmoniker beim Neujahrskonzert am 1. Januar 2021.

Dieter Nagl / EPA

«Vorreihen» heisst das Tun in Österreich, das für viel Unmut sorgt. «Vorgereiht» beim Covid-Impfen haben sich die Wiener Philharmoniker, vielleicht das beste Orchester der Welt, mit Abstand jenes mit dem grössten Selbstvertrauen. Kein Wunder, sind die Musiker und Musikerinnen nun erstaunt, dass ein Shitstorm über sie hinwegfegt.

Und so reagieren sie denn auch empfindlich, wenn man ihnen fehlende Solidarität vorwirft. Geschäftsführer Michael Bladerer betont im «Standard», dass man «gefährdet» gewesen sei, habe doch bei der siebenstündigen «Parsifal»-Hauptprobe in der Staatsoper der Chor an der Rampe «aus Leibeskräften» gesungen. Den Aufopferungsmythos mit dem Argument gekontert, dass der Chor nicht geimpft sei, meinte Bladerer, dass man halt alle Beteiligten impfen müsse.

Sorgt für viel Aufsehen: Wiens neuer «Parsifal».

Aber sogleich betonte er, wie sehr die Philharmoniker im Sinne der Allgemeinheit agieren, hätten sie doch in den letzten Monaten ein knappes Dutzend an Fernsehproduktionen gestemmt. Dazu Bladerer:

«Wer sonst in diesem Land hat kulturell so etwas geleistet?

Und Bladerer weiter: «Das können nur wir. Wir machen das für die Menschen in diesem Land. Damit sie, wenn sie den Fernseher aufdrehen, noch Kultur erleben können. Sonst hätten sie nämlich gar nichts», so Bladerer in der österreichischen Tageszeitung.

Es gibt gute Gründe für eine vorgezogene Impfung



Doch zuletzt geht es naturgemäss ums Geld, reist das Orchester doch bald wieder ins Ausland (man war im November auf Japan-Tournee), wo es Österreich zu repräsentieren, und viele Euros zu verdienen gilt. Bladerer:

«Wir bringen diesem Land Millioneneinnahmen, netto.»

Dem Verständnis von Solidarität entspricht diese Haltung nicht. Als feige wird das Vordrängen gerügt, als charakterlos die Reaktion. Jeder kleine Dorfpolizist sei wichtiger als irgendwelche Musikanten, ist in den Kommentaren zu lesen.

Gute Gründe nicht von der Hand zu weisen

Und doch gibt es durchaus gute Gründe, Orchester, Chöre oder ganze Ballettcompagnien zu impfen. Denn alles Drängen nach Öffnung und alle Schutzkonzepte hilft nichts, wenn in einem Orchester oder in einem Chor ein Covid-Fall auftritt. Im letzten Jahr geschah es dauernd, zum letzten Mal am 26. März in Zürich, als im nächsten Umfeld des Tonhalle-Orchesters eine Person positiv getestet wurde. Dasselbe passierte an Karfreitag in Genf, wo man Wagners «Parsifal» stemmen wollte.

Aviel Cahn versucht, Orchester und Chor impfen zu lassen.

Martial Trezzini / KEYSTONE

Es erstaunt nicht, dass Genfs forscher Operndirektor Aviel Cahn für eine Impfung einsteht: «Ich würde eine vorgezogene Impfung des Orchesters und des Chores befürworten, ich habe das der Genfer Politik signalisiert. Natürlich kann man keinen Musiker dazu zwingen, aber man kann es stark empfehlen.»

Hans-Georg Hofmann, Intendant des Sinfonieorchesters Basel, ist vorsichtiger, er will alle schweizerischen Hürden überwinden.

«Das Angebot einer vorzeitigen Impfung würden wir sicherlich befürworten, wenn es im Vorfeld eine öffentliche wie politische Debatte auf kantonaler Ebene gibt, aus der hervorgeht, dass für uns als subventioniertes Orchester zur Erhaltung des Kulturlebens der Stadt eine Impfung notwendig ist.»

Mit den Lehrern sollen auch die Musiker geimpft werden

Ilona Schmiel sieht keine Chance für eine vorgezogene Impfung des Tonhalle-Orchesters.

Severin Bigler

Ilona Schmiel, Intendantin des Tonhalle-Orchesters Zürich, hat für ihr Spitzenensemble eine Impfung beim Kanton Zürich abgeklärt. Doch nüchtern sagt sie: «Es gibt keine bevorzugte Gruppenimpfung – weder für uns noch für andere.» Und auch der Impfzwang sei rechtlich in der Schweiz nicht durchsetzbar.

Numa Bischof Ullmann, Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters, meint, dass zuerst alle vulnerablen Gruppen ein Impfangebot erhalten müssten. Danach aber wäre es wichtig und richtig, dass alle, die auf engem Raum mit vielen Menschen und im öffentlichen Interesse arbeiten, eine Impfmöglichkeit erhalten.

Mit den Lehrern sollen auch die Musiker geimpft werden, sagt Numa Bischof.

Nadia Schaerli

Und dazu zählt Bischof unter anderem Lehrpersonen, den öffentlichen Verkehrsdienst und Orchestermusiker. In diesem Sinne spricht er sich schweizerisch kompromissbereit für eine vorgezogene Impfung von Orchestern aus: «So bald wie möglich, aber mit Rücksichtnahme der sachlich zu beurteilenden Kriterien, welche von den Verantwortlichen im BAG gesetzt werden sollten.»

Vorerst spielt man von St. Gallen bis Basel, testet – und hofft. Die Zuhörer jedenfalls strömen in die frisch eröffneten Säle, die fünf Konzerte des Tonhalle-Orchesters von Donnerstag und Freitag dieser Woche sind alle ausverkauft. Vorreihen ist zwecklos, die Abendkasse ist zu.