Gotthard Klassik-Festival In Andermatt kennt die Musik keine Grenzen Das Gotthard Klassik-Festival bietet alles, vom Klassikstar Rudolf Buchbinder bis zu Jazz und alter Volksmusik.

Das letztjährige Gotthard Klassik-Festival. Bild: Peter Fischli / PD

Seit Musiker und Musikhochschulen die Grenzen zwischen den Musikstilen aufweichen, öffnen sich auch Klassikfestivals für Jazz oder Volksmusik. Konsequent betreibt das Intendant Jörg Conrad am Gotthard Klassik-Festival, das zum siebten Mal die Konzerthalle und die Kirche in Andermatt bespielt.

Das beginnt ganz klassisch und hochkarätig in der Konzerthalle mit Rudolf Buchbinder. Der Starpianist, der zum Beethoven-Jubiläum mit dessen Klavierkonzerten und grossen Orchestern viel unterwegs ist, spielt das erste und dritte Klavierkonzert im Dialog mit dem sinfonisch verstärkten Kammerorchester der Festival Strings Lucerne (Freitag, 24. September, 19.30).

Den zweiten Klassikschwerpunkt bestreiten das Belenus Quartett und der Pianist Benjamin Engeli. Nach einem Klavierstück von Clara Schumann und Beethovens Streichquartett op. 95 vereinen sie sich in Robert Schumanns Klavierquintett (Freitag, 1. Oktober, 19.30, Kirche St.Peter und Paul).

Das preisgekrönte Quintett Brass@Andermatt weitet das Spektrum bunt aus von Händels Feuerwerksmusik über Montis «Czardas» bis hin zu Fabian Künzlis «Heidi und der Wolf» (Samstag, 25. September, 19.30, Kirche). Stilistisch bis zu Piazzolla reicht das spanische Programm des Saxofonquartetts Strax Bravura (Samstag, 2. Oktober, 19.30, Kirche). Tenorromanzen im Pop- und Schlagerton verbinden die I Quattro mit Streichquartett und Klavier (Sonntag, 26. September, 19.30, Konzerthalle).

Neu entdeckt wurde 2014 die alte Husistein-Volksmusik aus der Innerschweiz. Ein Volksmusikquintett spielt nach Noten aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts Galopp, Schottisch und Walzer dieser Zeitgenossen von Johann Strauss, der im Programm ebenfalls vertreten ist (Donnerstag, 30. September, 19.30, Kirche). Für einen fulminanten Abschluss sorgen die Jazzvokalistin Karin Bachner & The Pocket Big Band mit ihrer Hommage an die «First Lady of Jazz», Ella Fitzgerald. (mat)