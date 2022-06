Slow Cinema «Memoria» mit Tilda Swinton spielt in der Übernatur, und dort kichern die Grillen Der neue Film, dem die schottische Schauspielerin Tilda Swinton Gewicht verleiht, ist ein Bad in Tönen und eine Regendusche unter Geräuschen. In Cannes gewann «Memoria» letztes Jahr den Jury-Preis, mehrheitsfähig ist er trotzdem nicht.

Die schottische Botanikerin Jessica (Tilda Swinton) fürchtet, ihren Verstand zu verlieren. PD

Das ist jetzt doch einmal etwas anderes. Ein Kinoerlebnis wie ein Wellness-Wochenende, ein Bad in Tönen, eine Regendusche unter Geräuschen – denn ja, zwischen einem Geräusch und einem Ton ist ein Unterschied. Das wissen wir jetzt. Die letztjährige Jury in Cannes hat «Memoria» mit einem Preis ausgezeichnet, und nun wird man diesen Entscheid auch in der Schweiz überprüfen können. «Memoria» ist in den Kinos.

Geräuschhaft ist das filmische Gedicht des thailändischen Meisters des Traumkinos, Apichatpong Weerasethakul. Und es ist tonstark. Wir hören, wie die Erde aufstösst, und nehmen wahr, wie der Schlag eines Baseballschlägers in den Magen eines Hoodie-Trägers klingt. Das eine und das andere verbindet Überraschendes.

Out in the Green, schlaflos im Amazonas

Oft aber ist «Memoria» still, die Zeit vertropft und dehnt sich. Wortlose Einstellungen im Dschungel von Kolumbien etwa, wenn sie, die schlaflose Botanikerin Jessica (Tilda Swinton), ihm, dem Einsiedler Hérnan (Elkin Diaz), beim freihändigen Schlummern zusieht. Er beherrscht das Einschlafen aus dem Stand, Schalter aus. Dann sieben Minuten ohne Dialog: Grillenzirpen, exotische Vogelstimmen, die Kamera fällt in tausend Nuancen von Grün, atemberaubend.

Tilda Swintons neuer Film ist Slow Cinema, das Slow Food für Cineasten. Zentralfigur natürlich ist sie, Spross alten schottischen, begüterten Adels, Antistar des Arthousekinos mit dem gewissen androgynen, ausserirdischen Ausnahme-Etwas. Ihr Roadtrip ins Gedächtnis der Welt – oder ähnlich, wer kann und will es so genau wissen – packt das Beste an ihr in 120 aussergewöhnliche Filmminuten.

Regisseur Weerasethakul begleitet seine Hauptdarstellerin auf der Suche nach einem Ton, der sie überallhin begleitet, in den Regenwald. Jessica beschreibt ihn einem Akustiker, einer Psychiaterin, einer Anthropologin: «Er klingt wie eine riesige Kugel aus Beton, die in ein metallenes Loch fällt, und rundherum ist Meerwasser.» Sie glaubt, verrückt zu werden. «Es gibt Schlimmeres», entgegnet die Freundin.

Ob verrückt oder nicht, Tilda Swinton macht in ihren Rollen kaum je einen Unterschied. Leichthin beherrscht sie das Ändern von Bewusstseinszuständen, das Ablegen von Masken und Aufsetzen einer neuen. Darunter bleibt sie doch immer sie selbst, eine Wanderin, die alle Filmgenres durchschlendert. Das Offkino genauso wie den Blockbuster.

Von George Clooney bis Christoph Schlingensief

Nach ihren Anfängen im Theater spielt sie in experimentellen Filmen von Christoph Schlingensief, in Kostümfilmen, Vampir- und Historienfilmen. Mal ist sie genderfluid, in «Orlando» nach Virginia Woolf, dann wieder heterosexuell hoch motiviert in der Rolle einer Greisin in «Grand Hotel Budapest». Für ihre Rolle in «Michael Clayton» an der Seite von Georg Clooney bekommt sie einen Oscar.

Inspiriert von Regisseur Derek Jarman trat Swinton eine Karriere los, die von der Exzentrik lebt in der Wahl ihrer Rollen und ihrer innerlich-intimen Interpretationen. Aufgefordert von Jarman, «Komm’ und finde heraus, was für eine Art Künstler du sein willst», fand sie zur Unverwechselbarkeit.

«Memoria» hat diesen typischen Swinton-Groove, den man liebt – oder still und heimlich verachtet: ein verschlossenes Gesicht, ein intensiver Blick, minimalistisch stilisierte Gesten wie aus dem No-Theater. Schauspielkunst im Sparprogramm.

Jessica wird schliesslich den Ton, dem sie auf der Spur ist, finden. Wenn es so weit ist, versumpft «Memoria» allerdings zum B-Movie und Billig-­Science-Fiction. Doch der filmische Jux schmälert die Grundqualität nicht, er nimmt der philosophischen Schwere und Strenge des Films sogar die Spitze. Die humoreske Entlastung beantwortet zwar nicht, weshalb die Erde stöhnt und jammert. Doch der Reiz von «Memoria» liegt nicht in den Antworten, die der Film verweigert, sondern in den Fragen, die er stellt.