Kino «Amazonen einer Grossstadt»: Dieser Film zeigt Thaïs Odermatts Power Der Kinodokumentarfilm der gebürtigen Stanserin Thaïs Odermatt ist ein sensibles Frauenporträt mit viel Thaïs und reichlich Punk.

Die Innerschweizer Filmemacherin Thaïs Odermatt ist Mutter einer Tochter und lebt in Kriens. Bild: PD

Das Hochgefühl hält immer noch an. Der feministische Streik vom vergangenen Montag bewegte in jedem Wortsinn. Neben Forderungen und Wut, die in den Parolen sowie aufwühlenden und kämpferischen Reden zum Ausdruck kamen, war der Demonstrationszug vor allem eines: ein fröhlicher und bunter Haufen, der nur so strotzte vor positiver Energie und Lebensfreude. Das Timing des Kinostarts von Thaïs Odermatts «Amazonen einer Grossstadt» könnte nicht besser sein.

«In meiner Fantasie war ich oft eine Kriegerin, die gegen alle Ungerechtigkeiten kämpfte», sagt die Regisseurin, 1980 ins Stans geboren. «Eine undefinierbare Wut blieb.»

Am Studienort Berlin suchte sie nach «Amazonen unserer Zeit».

Und fand That Fucking Sara, die als Hip-Hop-DJ «dreimal so gut sein und viermal mehr kämpfen muss» als Berufskollegen, die deutsch-ukrainische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin und Studentin Maryna Ivashko sowie die kurdische Ex-Gue­ril­le­ra und alleinerziehende Mutter Zilan. Flüchtig tritt Irmela Mensah-Schramm in Erscheinung: Sie entfernt rechtsradikale Schmierereien von den Mauern.

Sexismus, Homophobie, Rassismus – was bedeutet es für eine «normale» Frau, im täglichen Leben zu kämpfen?, fragt Odermatt. Wird man als Amazone geboren, oder wird man eine?

«Amazonen einer Grossstadt» ist ein sehr persönlicher, selbstreflexiver und selbstironischer Film, in dem die ganze Power einer jungen Frau steckt.

Ein eigenwilliger Ritt im Galopp durch die eigene Kindheit und Frauenbilder, der die Brücke in die Gegenwart schlägt. Punkmusik ist die Verbindung der jugendlichen zur erwachsenen Thaïs, und der Film lebt auch formal vom Punk.

Positiver ­ Kampfgeist

Thaïs Odermatt war am Montag sicher auch unter den Demonstrierenden. Vielleicht mit ihrer Mutter, ihre erste Inspiration. «Natürlich ist dieser Film feministisch», sagt sie. Es ist genau dieser «positive Kampfgeist», der am Frauenstreik in seiner geballten Form für Hühnerhaut sorgte, den sie vermittelt.

Seit der Weltpremiere an den Solothurner Filmtagen im Januar ist viel Wasser die Reuss heruntergeflossen. «Amazonen einer Grossstadt» wurde Ende März beim Schweizer Filmpreis als bester Abschlussfilm ausgezeichnet und hätte eigentlich im Frühling in die Kinos kommen sollen. Aber eben, nun könnte das Timing nicht besser sein. Wenn alle, die am Montag auf den Strassen Luzerns in diesem gemeinschaftlichen Hochgefühl badeten, ins Kino gehen, wären das schon mal 2000 – allein in Luzern!