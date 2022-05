Interview Autorin Julia Weber übers Muttersein: «Ich nehme meine Kinder an Lesungen mit» Können Künstlerinnen gute Mütter sein? Die Autorin und zweifache Mutter Julia Weber (39) stellt sich dieser Frage in ihrem Roman «Die Vermengung». Und findet zum Muttertag, dass es höchste Zeit ist, dass sich die Idee vom männlichen Künstlergenie endlich verflüchtigt.

Autorin Julia Weber stört. Orf/Bachmannpreis

Künstlerinnen sprechen selten übers Muttersein. Wo sehen Sie die Gründe?

Julia Weber: Es gibt noch immer dieses Bild des Genies in den Köpfen der Menschen. Es ist das Bild eines älteren, weissen Mannes, der vielleicht Pfeife rauchend, vielleicht sich im Bart kraulend, seinen tiefen, fantastischen Gedanken nachgeht. Mittlerweile ist dieses Bild nicht mehr ganz so sehr männlich geprägt, aber nur schwer ist es mit dem Haben von Kindern in Verbindung zu bringen. Wie soll man auch genial sein, wenn man nicht die Möglichkeit hat, wann immer einen ein fantastischer Gedanke erreicht, ins Kämmerchen oder ins Deckenlicht-Atelier zu gehen, sondern erst einmal den Kindern die Windeln wechseln und das Essen vom Boden aufwischen muss.

Zum Glück gibt es aber immer mehr Kunst, die zeigt, dass das geht, und dieses Bild des Genies wird langsam aufgelöst. Diese Welt der Mutter- oder eben eigentlich Elternschaft galt so lange als uninteressant, weil es die Mütter waren und immer noch mehrheitlich sind, die sich um die Kinder kümmern. Es waren und sind dann auch Frauen, die darüber berichten in der Kunst. Frauenliteratur wurde und wird das in der Welt der Literatur genannt, während Bücher von Männern einfach Bücher der Literatur sind.

Die kanadische Nobelpreisträgerin Alice Munro schrieb die Sätze ihrer Kurzgeschichten inmitten ihrer Alltagspflichten als Hausfrau und war beim Schreiben oft geplagt von Gewissensbissen. Gibt es Kolleginnen, die sich deshalb auch heute noch gegen Kinder entscheiden?

Ich denke manchmal, dass ich meine erste Tochter, die noch während des Studiums am Schweizer Literaturinstitut in meinem Bauch gewohnt hat, vielleicht nicht bekommen hätte, hätte ich mich gefragt, ob ein Kind später in meinem Leben Platz hat. Zum Zeitpunkt meiner ersten Schwangerschaft hatte ich immer nur dieses Bild im Kopf, wie ich mit einem kugelrunden Bauch den Kiesweg zum Literaturinstitut entlang gehe. Was das alles sonst noch bedeuten kann, habe ich mir gar nicht überlegt, zum Glück! Zum Glück schreibe ich darum, weil jetzt dieser wunderbare Mensch da ist.

Wie tolerant geht der Literaturbetrieb eigentlich mit schreibenden Müttern um?

Ich erlebe, gerade jetzt, mit dem Erscheinen meines Romans «Die Vermengung», der ja genau davon handelt, eine grosse Offenheit gegenüber dem Thema. Es gibt Raum für diese Art der Literatur. Ich habe auch angefangen, meine Kinder an Lesungen mitzunehmen, und die Veranstalterinnen und Veranstalter haben sich bis jetzt immer gefreut. Im letzten Jahr an der Buch Basel bin ich allein erschienen und eine Mitarbeiterin des Festivals hat mich ganz enttäuscht empfangen und gesagt, ich sei doch die Schriftstellerin, die immer die Kinder dabei habe, wo diese denn nun seien.

Es ist eine Bereicherung, wenn noch eine Zweijährige auf ihrem Dreirad durch die Stuhlreihen fährt, während vorne die Mutter aus ihrem Buch liest, oder die Ältere wie eine Katze am Bühnenrand liegt. Ich kann natürlich nicht sagen, dass das überall so ist, habe aber das Gefühl, das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieses Themas ist da.

Ich glaube, das Problem, das ich auch in meinem Buch schildere, liegt tiefer, ist eines, das in all unseren Köpfen wohnt. Es gibt dieses Bild einer Mutter, das verzerrt ist, diese sich selbst aufgebende, weiche, schlichte Person, die ihre Interessen vollkommen zurückstellt, um für ihre Kinder da zu sein. Dieses Bild hat mir persönlich zu schaffen gemacht, weil ich diese Mutter nicht war, nicht bin und nie sein werde, weil ich diesen Raum für die Kunst, um glücklich und somit ja auch eine gute Mutter zu sein, brauche.

Doch oft, wenn ich Mutter war, war die Künstlerin in mir verschwunden, und wenn ich Künstlerin war, auf einer Bühne sass, dann war ich keine Mutter mehr. Es fühlte sich manchmal so an, als wäre dann ein Teil von mir weg. Darum ist es gut, sind sie dabei, so kann ich beides sein, es ist eine Vermengung.

Prominente Mütter werden, wenn sie über ihre Überforderung reden, nicht nur von Männern angefeindet, sondern auch von Frauen. Woher kommt diese weibliche Missgunst, die auch Kulturschaffende wie Hazel Brugger schon getroffen hat?

Ich selbst habe bis jetzt zum Glück noch keine solche Erfahrung gemacht. Ich habe das Gefühl, die Menschen sind froh, wenn die Zweifel und Überforderungen angesprochen werden, weil sie es dann auch tun können, weil wir alle diese Ängste und Zweifel kennen, die aber in unserer Leistungsgesellschaft keinen Raum haben dürfen. Damit, denke ich, hängt aber auch die Missgunst zusammen. Frauen mögen es nicht, wenn eine starke Frau wie Hazel Brugger sich verletzlich zeigt, denn so wird das Bild der Frau geschwächt.

Das ist ein verdrehter Feminismus. Frauen müssen für die Gleichberechtigung stärker werden, aber Stärke heisst in unserer Gesellschaft hart, nicht weich zu sein. Das ist ein grosses Missverständnis. Dabei ist es doch genau eine Stärke, zu sagen, ich bin manchmal schwach, das sind wir alle. Das erinnert mich an eine Stelle aus meinem ersten Buch «Immer ist alles schön». Da sagt die Mutter zu Anais, der Erzählerin: «Du bist der weichste Mensch, den ich kenne, und auch der mit dem schönsten Gesicht, wenn man weich ist, dann trampeln die Menschen gerne auf einem herum, wenn man ein schönes Gesicht hat, nicht.»