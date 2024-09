Eine zappelige Unruhe wohnt vielen der Episoden von Lara Stolls erstem Buch «Hallo» inne. Geschrieben entlang dem Zickzack der Gedanken der quirligen Künstlerin. Die Kurzgeschichten beginnen oft im Stoll'schen Alltag und geraten dann aus der Spur. Sie driften ab, mal ins Absurde, mal ins Intime. Gerade scheinbare Trivialitäten kann Stoll ausleuchten und mit der Lupe bis auf das letzte Haar untersuchen. Grossartig etwa, wie die partnerschaftliche Suche nach einer gemeinsamen Serie zu einem Grundsatztext über den Reiz von Krimis wird – düstere Gedanken inklusive. Nicht immer können die zahlreich versammelten Kurzgeschichten die hohen Erwartungen erfüllen. Durch die grosse Lust am Umgang mit der Sprache langweilen aber auch die kargeren Plots nie. Beim Lesen denkt man stets auch an die Bühnen-Berserkerin Lara Stoll. Die Kabarettistin und Slam-Poetin spielt, schreit, gurgelt und gluckst ihre Texte - oder liest sie mit ironischer Regungslosigkeit ab. Was auch noch erwähnt werden soll: Das Buch ist toll gestaltet und wird mit Fotos von Noëlle Guidon zusätzlich verschönert. Es lädt ein zum Entdecken. Und mindestens einmal wird man sich selbst in einer der Stoll'schen Geschichten wiedererkennen. (mg)