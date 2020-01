Intrigen befeuern Beziehungskonfusion im Theater Arth Frisch und frech kommt «Eine Nacht in Venedig» im Theater Arth daher. Dabei wird auch mal ein Unterrock nach aussen gekehrt.

Das Dinner ist mit Eifersucht vergiftet. Von links: Barbier Caramello als Gondoliere (Simon Witzig), Annina als Barbara (Sara Hugelshofer), Herzog Guido von Urbino (Andreas Büchler), Ciboletta ebenfalls als Barbara (Rahel Bünter) und Papacoda (Jonathan Prelicz). Bild: Theater Arth

Da ist die Doppelseite in der Mitte des Programmheftes. Die Namen der Figuren sind festgehalten, eine Menge Linien verbinden sie. Eine Legende erklärt, ob «aneinander interessiert», «verheiratet», «befreundet» oder «verliebt» – und ob «Familie» oder «Angestellter».

Es sei vorweggenommen: Die Grafik wird an diesem Abend das einzige Nüchterne bleiben. Sie soll mithelfen, die Sinne zu entwirren, etwas Klarheit zu schaffen im verwirrenden Beziehungsgeflecht, das sich da auf der Bühne während gut zweieinhalb Stunden abspielen wird.

«Eine Nacht in Venedig», die Operette von Johann Strauss, ist angesagt. Die prächtige Gondel mit dem Gondoliere vor dem Theatergebäude am See hat bereits die Lust auf das Kommende geweckt. Und wie dann drinnen der Vorhang hebt, taucht das Publikum ein in dieses ­­lebenslustige Venedig, das von Beginn weg die Sinne ganz eigentlich «trunken» macht.

Alles steht kopf, inklusive Zeitrechnung

Prächtig präsentiert sich auf der Bühne ein lauschiger Platz in der Lagunenstadt. Brücke, ­Kanal, Gondel und Gondoliere; Pappacodas Trattoria vorne rechts und vis-à-vis Senator Delaquas’ Haus. Ein Maler hat seine Staffelei aufgestellt, ein Hin und Her von Passanten. Da sind auch Touristen und gar das Schild «We speak English». Moment mal, spielt das Stück nicht im 18. Jahrhundert? Was soll’s, Karneval ist angesagt, da steht alles und noch mehr kopf, inklusive Zeitrechnung.

Das kunterbunte Karnevalstreiben ist es denn auch, das den Duke Guido von Urbino alljährlich aus England ins Land seiner Vorfahren nach Venedig lockt. Der unermüdliche Frauenheld möchte auch Barbara, die junge Gattin des geizigen Senators Delaqua, in das «goldene Buch» seiner Liebschaften eintragen.

Die drei Senatoren Delaqua, Testaccio und Barbaruccio wissen um seine Schwäche. Sie beschliessen, das Maskenfest des Frauenhelden ohne Gattinnen zu besuchen. Delaqua will seine Frau gar ins Kloster Murano in vermeintliche Sicherheit bringen. Sie will aber vor Ort bleiben, nicht des Engländers wegen, sondern wegen Delaquas Neffen Enrico Piselli. Die Fischerin Annina bietet sich an, an Barbaras Stelle nach Murano zu gehen.

Annina selber ist mit Dukes Urbinos lebenslustigem Barbier Caramello liiert. Dieser nimmt es mit der Treue auch nicht nur genau. Es zeigt sich: Der Karneval macht weder vor sittlichen noch sozialen Schranken Halt. Zurück also zur Grafik in der ­Programmhilfe: Wer mit wem, wann und wie? Intrigen und Gegenintrigen werden gesponnen – Masken machen es möglich – eine peinliche Demaskierung ist unausweichlich. Doch Operettenrezeptur sei Dank findet alles sein gutes Ende.

Viel Bewegung und prachtvolle Optik

Wie aus einem Guss wirkt «Die Nacht in Venedig» auf der ­Arther Operettenbühne. Das 50-köpfige Ensemble lebt jede Menge Sing-, Spiel- und Bewegungslust ansteckend aus. Der choreografische Erfahrungshintergrund der Regisseurin Elja-Dusa Kedves ist omnipräsent. Da ist inmitten der einmal mehr prächtigen Kulissenwelt (Konrad Reichmuth) und der frisch-frechen Kostüme (Ruth Mächler) – warum nicht mal Unterröcke nach aussen kehren? – Bewegung allüberall. Im dritten Akt dreht sich sogar die Bühne mit, wird Ballsaal, auch Salon. Vieles wird choreografisch angereichert, von jungen Ballerinnen kokett betanzt. Sehr schön ist die Szene mit den überdimensionierten Küchenkellen. Feine Seitenhiebe auf Aktuelles lassen hin und wieder schmunzeln.

Die Solisten Sara Hugelshofer als Annina, Simon Witzig als Caramello, Andreas Büchler als Duke Guido von Urbino oder auch Marius Meier als quirliger Senator Delaqua gehören auch diese Saison zu den sicheren Werten. Die weiteren Rollen ­tragen bei zum überzeugenden Ganzen. Die Musik aus dem Orchestergraben (Leitung: Beat Blättler) und ebenso der starke Chor (Esther Rickenbach-Bader und Rahel Bünter) haben einen grossen Anteil daran, dass «Eine Nacht in Venedig» zum Operettenerlebnis wird, das zeitgemäss und trotzdem in bester Strauss-Manier daherkommt. Der weitere Erfolg ist garantiert, Präsident Sandro Forni vermeldete: Rund 10000 Tickets sind bereits weg.