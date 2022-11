Zum ersten Mal zeigt die preisgekrönte 24-jährige iranische Fotografin Forough Alaei die Porträts ihrer Freundinnen und Angehörigen in einer Museumsausstellung. «The Other Face of Iran» ist in Zürich zu sehen. Forough wollte zu diesem Anlass ausreisen, die Lage verschärfte sich, sie blieb im Land. Und demonstriert.