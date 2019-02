Blue Balls Festival: Irischer Singer-Songwriter Glen Hansard spielt in Luzern Die Organisatoren des Blue Balls Festival haben einen weiteren Künstler ins Programm 2019 aufgenommen. Glen Hansard wird im Juli in Luzern auftreten.

Musiker Glen Hansard. (Bild: PD)

(pd/spe) Der 48-jährige Singer-Songwriter Glen Hansard aus Irland wird im Juli am Blue Balls Festival in Luzern ein Konzert geben. Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Seine Musik pendelt zwischen klassischem Folk, Soul und Rock. Damit wird er am 24. Juli den Konzertsaal des KKL erfüllen. So klingt Glen Hansard: