«Jackass Forever» Keine Frage des Geschmacks, nur der Hemmungslosigkeit: Johnny Knoxville lässt wieder Fürze explodieren Sie lassen sich durch die Luft katapultieren und zwischen die Beine treten: Die Stuntmen um Johnny Knoxville sind Ü50 und wollen es noch einmal wissen. Ist das nicht langsam etwas gar abgenutzt?

Flieg, Ikarus, flieg: Johnny Knoxville lässt sich mit 51 Jahren in die Luft schiessen. Bild: Praesens Film

Humor gibt es für ihn nur unter der Gürtellinie. Und seine Fangemeinde ist riesig. «Jackass», das berühmteste Format für Prankvideos im Fernsehen aus den 00er-Jahren, ist zurück. «Jackass Forever» ist der vierte in einer Reihe von eigens fürs Kino produzierten Stunts, Blödeleien und provozierten gefährlichen Unfällen. In Amerika, wo der Film bereits im Februar ins Kino kam, landete er auf Platz 1.

Da werden Männer mit Katapulten in die Luft geschleudert, Profiboxer zielen mit ihren Schlägen auf den Allerwertesten der Protagonisten und es werden Fürze zur Explosion gebracht – unter Wasser. Das Spannendste am Phänomen «Jackass» ist eigentlich, wie hemmungslos einem Format wie diesem zugejubelt wird.

Der Spinnen-Kampf: Wer hält mit Pusten die Vogelspinne vom Leib? Bild: Praesens Film

Mit Produktionskosten von gerade einmal 10 Millionen Dollar haben die Macher von «Jackass Forever» bereits ein Vielfaches an der Kinokasse eingespielt. Die Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine – dem Publikum ist offenbar nach Ablenkung und Lachen zumute.

Sprengstoff, Granaten und explodierende WC-Schüsseln

Johnny Knoxville, mittlerweile wie die meisten seiner Weggefährten in den Fünfzigern angelangt, kommt aus dem konservativ geprägten Tennessee, aus der Stadt Knoxville. Daher auch der Künstlername.

In einem Interview mit dem «Zeit Magazin» erklärte er kürzlich, wie abhängig sein persönliches Glück von der gefährlichen Arbeit für die Show sei. «Wer weiss, in welche Schwierigkeiten ich geraten wäre, wenn ich in Knoxville, Tennessee, geblieben wäre.»

«Meine alten Freunde von dort sind entweder Polizisten oder selbst im Gefängnis.»

Johnny Knoxville selbst und seine Freunde kamen des Öfteren in Berührung mit dem Gesetz. Einmal wurde er mit einer Granate im Gepäck am Flughafen Los Angeles verhaftet, bis sich herausstellte, dass es sich um eine Requisite handelte. Wobei Knoxville und Co. durchaus mit echtem Sprengstoff und Waffen hantieren. Um eine WC-Schüssel in die Luft zu jagen, auf der sich gerade jemand aus der Crew gesetzt hat, reicht eine Requisite jedenfalls nicht aus.

Führte die letzte Hirnverletzung zu Depressionen?

Das vielleicht Bemerkenswerteste an diesem neuen Film ist, dass das zunehmende Alter sich nicht in einem sinkenden Risiko bei den Stunts niederschlägt. Und auch den Fürze-Penis-Humor haben sich die Familienväter bewahrt.

Eines ist sich aber Johnny Knoxville bewusst: Bei all den Verletzungen, die er sich zugezogen hat bei seiner Arbeit, eine weitere Hirnverletzung kann er sich nicht erlauben. Nach der 16. Hirnerschütterung, sie ging einher mit einer Gehirnblutung, lag er länger im Spital. Und Knoxville führt eine Depression – er nimmt bis heute Antidepressiva – auf den Unfall zurück. Ein hoher Preis für so viel Hemmungslosigkeit.