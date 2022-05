Jazz Eine musikalische Vielfalt von unermesslichem Reichtum Am Jazzfestival Schaffhausen, der Werkschau des Schweizer Jazz, präsentierte sich eine neue, selbstbewusste Generation.

Das neue Trio der Zürcher Sängerin Andrina Bollinger mit Arthur Hnatek (Schlagzeug) und Jules Martinet (Bass). Melanie Duchene

Nein, DEN Schweizer Jazz gibt es nicht. Im Gegensatz etwa zum nordischen Jazz hat er keine spezielle Färbung und es gibt keine identitätsstiftende helvetische Jazztradition. Aber wenn es ein Kennzeichen dieser Schweizer Jazzszene gibt, dann ist es seine Internationalität. Will ein Schweizer Jazzmusiker, eine Schweizer Jazzmusikerin von seiner Musik leben, muss er sich über die Landesgrenzen ausrichten. Das galt schon für George Gruntz wie für Irene Schweizer. Das gilt erst recht für die heutige Schweizer Generation.

Was sich aber markant verändert hat, ist der Grad der internationalen Verflechtung. Das hat die diesjährige Ausgabe des Jazzfestival Schaffhausen, das sich als Werkschau des Schweizer Jazz versteht, eindrücklich gezeigt. Jazz kennt keine Grenzen. Die Luzerner Sängerin Lea Maria Fries zum Beispiel, die mit der französischen Band For A Word um den Pianisten Gauthier Toux aufgetreten ist, wohnt in Paris. Dort lebt seit 1958(!) auch das Genfer Schlagzeug-Urgestein Daniel Humair. Posaunist Samuel Blaser war lange in New York, dann in Berlin und ist jetzt wieder zurück im heimatlichen Jura. Sängerin Lucia Cadotsch lebt seit Jahren in Berlin und ist längst Teil der dortigen Szene.

Die Schweiz ist inzwischen auch Anziehungspunkt

Umgekehrt hat der deutsche Posaunist Nils Wogram, der mit seiner internationalen Band soeben mit dem deutschen Jazzpreis ausgezeichnet wurde, seinen Lebensmittelpunkt schon vor 21 Jahren in den Raum Zürich verlegt. Und die kroatische Schlagzeugerin und Perkussionistin Lada Obradovic, die in der Netflix-Jazzserie «The Eddie» in der Hausband trommelte, hat in Bern studiert. Die Schweiz ist auch der Bezugspunkt zu ihrem Duo-Partner, David Tixier, mit dem sie das diesjährige Festival in Schaffhausen eröffnete. Der französische Pianist hat in Lausanne und Bern studiert. Die Schweiz ist nicht mehr Fluchtort, mit ihren renommierten Jazzschulen ist sie heute auch zum Anziehungspunkt geworden.

Resultat dieser Internationalität, dieser Weit- und Weltläufigkeit ist ein musikalisches Universum in den unterschiedlichsten Farben und Prägungen. Eine musikalische Vielfalt von unermesslichem Reichtum. Dabei wird der Jazzbegriff ausgeweitet, gedehnt, neu definiert oder gar negiert, dass es eine Freude ist. Alles gut, alles erlaubt. Willkommen im Spiel ohne Grenzen in Schaffhausen.

So kontrastierte in Schaffhausen die ebenso strenge wie ernste Kammermusik von Nils Wograms Muse mit dem rockigen, verspielten und futuristischen Crossover-Sound von District Five um den Saxofonisten Tapiwa Svosvse. Oder der fast schon konventionelle Jazzansatz der Berner Band «This Is Pan» mit dem geschmackvollen Avantgarde-Pop von Andrina Bollingers neuem Trio mit Arthur Hnatek (Schlagzeug) und Jules Martinet (Bass).

«This is Pan» mit Dave Gisler, André Pousaz, Lukas Thöni und Matthias Kohler. Melanie Duchene

Unterschiedlicher Ansatz im Umgang mit Identität

Einen ganz unterschiedlichen Ansatz im Umgang mit Tradition und Identität haben das Trio Humair/Blaser/Känzig einerseits und der Freiburger Pianist Florian Favre gewählt. Mit Witz, Lust und sprühender Spielfreude verwandelten die drei Weltklasse-Jazzer aus drei Generationen Altbekanntes wie Dixieland, helvetische Perlen wie das Guggisberglied und sogar die Schweizer Landeshymne mit dem Vokabular des Jazz in grosse Kunst. Und so ganz nebenbei haben sie das Folkloristische aus den bekannten Melodien getrieben.

Florian Favre ging den umgekehrten Weg. Er liess sich auf die getragenen Melodien aus seiner Fribourger Heimat ein und lotete ihre Kraft aus. Dabei scheute er sich nicht, die Kitschgrenze zu streifen. Und wie selbstverständlich bediente er sich im Werkzeugkasten des Pop und animierte das Publikum zum Mitsingen. Es hat funktioniert.

Beide Konzerte gehörten zu den Höhepunkten des Festivals. Umso schwerer hatte es danach Gauthier Toux’ Band «For A Word» mit der ausdrucksstarken Sängerin Maria Lea Fries. So spannend der abenteuerliche Mix von Rock, Pop, Elektro und Jazz klang, irgendwie wollte der Funken nicht mehr überspringen.

Herausragende Bandleaderinnen

Und der Schweizer Jazz ist weiblich geworden. Noch vor einigen Jahren waren Musikerinnen eine Seltenheit. Heute leiten sie die spannendsten Bands des aktuellsten Schweizer Jazz. Wie selbstverständlich. Ohne Quote und Frauenförderung. Einfach, weil sie herausragende Leistungen erbringen.

Zum Beispiel die Sängerin Lucia Cadotsch. Mit dem Keyboarder und Saxofonisten Wanja Lavin hat sie in Berlin Liun & The Science Fiction Orchestra gegründet. Entstanden ist futuristischer Synthiepop mit avantgardistischen und jazzigen Elementen, den die beiden zunächst im Trio auf die Bühne brachten. Für Schaffhausen hat Lavin das Konzept auf eine zehnköpfige Band mit sechs Bläsern übersetzt, die sich eindeutig im Jazz verorten lässt. Mit mutigen Arrangements, vertrackten, aber grooven Rhythmen und verschachtelten Linien, die in die Irre führen und doch wieder zusammenfinden. Dazu wagemutige Solisten wie die Posaunistin Shannon Barnett, Florian Trübsbach am Tenorsax, Trompeter Magnus Schriefl und als Kontrast die kühle Stimme der Sängerin mit Bündner Wurzeln. Plötzlich wird dem Hörer bewusst, wie nahe die Genres eigentlich beieinanderliegen.

Ein grossformatiges, begeisterndes Ereignis war auch das Sarah Chaksad Large Ensemble, neu mit der Sängerin Yumi Ito, der deutschen Pianistin Julia Hülsmann und immer noch mit der umwerfenden norwegischen Trompeterin Hildegunn Øiseth. Die Bandleaderin und Saxofonistin hat sich in den letzten Jahren zu einer grandiosen Komponistin und Arrangeurin von europäischem Format entwickelt. Sie liebt es, ähnlich wie die grosse Maria Schneider, mit unterschiedlichen Klangwelten zu jonglieren. In Schaffhausen hat sie die Klangwelt ihres bunten Haufens voll ausgeschöpft, schuf verschiedene Ebenen und jonglierte virtuos mit gegenläufigen Melodien.

Abenteuergeist und Risikobereitschaft

Experimentierlust, Abenteuergeist und Risikobereitschaft sind die verbindenden Elemente des aktuellen Schweizer Jazz. Es ist diese Selbstverständlichkeit, dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein der heutigen Schweizer Generation, von der auch der 75-jährige Niklaus «Knox» Troxler fasziniert ist. Mit dem Gitarristen Manuell Troller ist der Grafiker und Künstler selbst in Schaffhausen aufgetreten. Als langjähriger Leiter des Jazzfestivals in Willisau hat er über Jahre Generationen von Schweizer Jazzmusikern verfolgt. «Ich habe erlebt, wie nervös die Schweizer Musiker waren, wenn sie am selben Abend mit den grossen amerikanischen Stars aufgetreten sind. Von diesem Minderwertigkeitsgefühl und dieser Unsicherheit ist heute nichts mehr zu spüren und zu hören. Völlig unverkrampft, unerschrocken und mit Überzeugung betreten sie die Bühne und ziehen ihr Ding durch. Das war gar nicht immer so und ist deshalb umso beeindruckender.»