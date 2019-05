Jazz Festival mit namhaften Bands Zum 45. Mal findet dieses Jahr das Jazz Festival in Willisau statt. Mit 20 Konzerten und über 60 Musikern werde sich Willisau von Mittwoch, 28. August, bis zum Sonntag, 1. September, erneut zur Hochburg der äusserst lebendigen und modernen Jazz-, Pop- und Electro-Szene verwandeln, schreiben die Macher in ihrer eben veröffentlichten Programmbekanntgabe.

Joshua Redman wird zum Festivalstart spielen. (Bild: PD)

mg. Bibi Vaplan, The Great Harry Hillmann und Still Dreaming with Joshua Redman bilden den Festivalauftakt. Der Vater von Joshua Redman, Dewey Redman, hat in den 1970er- und 1980er-Jahren oft in Willisau gespielt. In den darauffolgenden Tagen sind auf vier verschiedenen Bühnen namhafte Künstler wie Makaya McCraven, Irreversible Entanglements, Svosve – Wiesendan- ger – Hébert – Cleaver, Camille Émaille sowie schweizweit bekannte Bands wie Tanche, Ester Poly oder Black Sea Dahu.

Neue Möglichkeiten zum Übernachten

Am grundsätzlichen Rahmen des Festivals wird nur sehr wenig geändert. Die Konzerte finden in der Festhalle, auf der Rathausbühne, im Late Spot und auf der Zeltbühne im Festivalgelände statt. Für die Konzerte auf der Zeltbühne ist freier Eintritt, bei allen anderen benötigt man ein Ticket. Diese sind ab sofort im Internet und an den Vorverkaufsstellen erhältlich. Für 270 Franken kann zudem ein Konzertpass für alle Gigs in der Festhalle erworben werden.

Eine kleine Mini-Änderung gibt es einzig bei den Übernachtungsmöglichkeiten am Jazz Festival Willisau. Diese wurden dieses Jahr etwas ausgebaut. Neben dem kostenlosen Campingplatz können Festivalbesucher im Bed&Sports Center Willisau Einzelbetten im 6er-Zimmer oder auch ganze 4er- und 6er-Zimmer buchen. (red/mg)