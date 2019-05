Hochschule Musik: Jazzerin singt Mundartsongs Rund 70 Master-Studierende präsentieren in den nächsten Wochen ihr Abschlusskonzert. Elian Frei hat an der Jazzabteilung Gesang studiert und stellt ihre eigenen Songs vor. Pirmin Bossart

Elian Frei: «Mit englischen Texten bin ich mir nicht echt vorgekommen. Man muss fühlen, was man singt.» (Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 23. Mai 2019)



Es ist ein weiter Weg vom unbeschwerten, kindlichen Singen bis zum Performen von ausgereiften Songs als Sängerin auf einer Bühne. Elian Frei (25) steht jetzt an diesem Punkt. Sie hat schon als Kind und Jugendliche viel und gerne gesungen. Nun ist sie eine professionell ausgebildete Sängerin, die mit einer sechsköpfigen Band das Abschlusskonzert ihrer Masterausbildung «Performance Jazz» an der Musikhochschule Luzern bestreitet.

«Musik war zu Hause immer präsent», sagt Elian Frei, die in Olten aufgewachsen ist. Ihr Vater, ein Klavierbauer, hat selber Musik gemacht, als Jugendlicher in Bands gespielt und auch später mit Kollegen gejammt. Ihre Mutter sang viel während der Hausarbeit, meistens Kirchenlieder.

Mehrstimmiger Gesang mit vier Schwestern

Zu Vorbildern wurden vor allem ihre vier älteren Schwestern, die in Bands mitgemacht haben und mit denen sie regelmässig gesungen hat. «Wir hatten ähnliche Stimmfarben, wodurch der mehrstimmige Gesang wunderbar zum Klingen kam. Wir sind oft an Hochzeiten oder anderen Festen aufgetreten. Da habe ich viel gelernt. Und das hat mich auch stark geprägt.»

Nach der Matura sagte sie sich: Musik liegt mir, also versuche ich es mit einer Ausbildung in diesem Bereich. Mit Jazz hatte sie wenig am Hut. Sie war auf romantische Lieder oder Popmusik eingestellt und liebte vor allem die Songs von Patent Ochsner mit der blumigen Lyrik von Büne Huber. Kurz vor der Matura lernte sie eine Jazzsängerin kennen, die ihre Ausbildung in Luzern gemacht hatte. «Ohne Sie hätte ich mich womöglich gar nicht getraut, mich für eine Jazzausbildung zu bewerben. Aber mit dieser Begegnung wurde dieser Weg wie greifbar.» Elian Frei ist ein Beispiel dafür, wie stilistisch offen eine Jazzausbildung ist, was sie auslösen kann. Gewöhnlich singt eine Jazzsängerin Standards aus dem Great American Songbook oder improvisiert in oft radikaler Expressivität aus dem Moment heraus.

«Herausfordernd, die zwei Welten zu verbinden»

Elian Frei bringt eine neue Facette dazu: Sie komponiert Mundartsongs, die ein starkes Popflair haben, aber auch gewisse Elemente des Jazz integrieren. «Es ist sehr herausfordernd, die zwei Welten zusammenzubringen. In meinen Songs versuche ich, als Einleitung oder zwischen den Songs auch dem Experimentellen einen Raum zu geben.»

Erst während der Jazzausbildung in Luzern hat Frei begonnen, Songs zu schreiben. «Die Dozentin Susanne Abbuehl hat mich ermutigt dazu: Schreibe etwas Eigenes! Sie ist kompetent, da sie selber Songs mit Texten schreibt. Ihre konstruktive Art, mit meinen Kompositionen umzugehen, hat mir sehr geholfen.»

Beim Schreiben habe sie gemerkt, dass englische Texte für sie nicht stimmten. «Ich bin mir nicht echt vorgekommen. Aber das brauche ich, um den Songs die richtige Ausstrahlung zu geben.»

Präsenz und Emotion sind für Frei die wichtigsten Attribute, die eine Sängerin auszeichnen. Wer auf der Bühne stehe, müsse im Moment der Performance wirklich fühlen, was sie oder er singe. Dann sei es «echt» und «ehrlich» und könne die Emotion auf die Zuhörenden übergehen und diese berühren. Die Verbindung mit dem Publikum sei etwas Zentrales. «Spüre ich den Austausch mit dem Publikum, wird es ein Geben und Nehmen. Es ist wunderbar, wenn das passiert.»

An der Schule die Improvisation entdeckt

Erst mit der Jazzausbildung hat Frei so richtig die Improvisation entdeckt. Dabei könne man sich nicht hinter einem Text oder einer Songstruktur verstecken. «Präsenter kann man fast nicht sein als in jenen Momenten. Das fasziniert mich.» Das freie Improvisieren sei auch ein Kanal, um Emotionen loszuwerden. «Schon als Kind habe ich mich oft stundenlang ans Klavier zurückgezogen, improvisiert und gesungen, damit ich gewisse Emotionen ausleben konnte. Diese Funktion hat die Musik, das Singen, immer noch für mich.»

Eine Jazzerfahrung im klassischen Sinne brachte ihr das Erasmus-Austauschjahr an der Sibelius Academy in Helsinki. Deren Jazzabteilung ist eine elitäre Schule mit einem hohen Niveau und sehr traditionell ausgerichtet. Frei tauchte in den Swing ein. Trotz ihrer anfänglichen Vorbehalte habe sie rhythmisch und harmonisch sehr viel gelernt. Ihr Fazit: «Obwohl ich gerne Swing singe, ist es nicht das, was mir am nächsten liegt. Das sind nicht meine Wurzeln.» Da sind ihr Sängerinnen wie Sidsel Endresen, Becca Stevens, Sophie Hunger oder Feist musikalisch näher. Oder Neil Young. Aber sie liebt auch klassische Jazzinterpretinnen wie Shirley Horn und Abbey Lincoln.

Vorbereitungen für die erste CD

Als nächstes will Elian Frei den Master Pädagogik absolvieren, nebenbei unterrichten und an ihrer Musik weiterarbeiten. Ein guter Austausch hat sich mit dem deutschen Pianisten Lukas De Rungs ergeben, in dessen Quintett sie singt. Auch ein erstes CD-Projekt ist aufgegleist. «Wer Master Jazz Performance studiert, hat die Möglichkeit, vier Tage in einem Studio zu arbeiten. Das habe ich genutzt, um mit der Abschlussband meine Songs aufzunehmen. Daraus möchte ich ein Album machen.»

Die Jazzausbildung habe ihr jede Menge Kontakte gebracht, ebenso das technische und musiktheoretische Wissen, sagt Frei. «Am wertvollsten aber war für mich, dass ich wie in einem geschützten Rahmen überhaupt das Vertrauen gewinnen konnte, Musik zu machen. Die Schule hat mich gepusht. Ohne diese Ausbildung hätte ich meine Musik wohl nie nach aussen getragen.»