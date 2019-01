Jazzmusiker Joseph Jarman

ist gestorben Der Gründer des bedeutenden Art Ensemble Of Chicago, Joseph Jarman, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Stefan Künzli

Joseph Jarman an einem Konzert im Jahr 2005 mit seinem Joseph Jarman Ensemble. (Photo by Hiroyuki Ito/Getty Images)

Der Multi-Instrumentalist, Poet und Theatermann war innerhalb des Art Ensembles für die Verbindung von Wort und Musik zuständig und realisierte mit seinen Auftritten die Einheit aller Künste.

Jarman trat mit Gesichtsbemalung, Kopfschmuck und Gewändern auf und erklärte das «als eine Art schamanistisches Bild, das aus den verschiedensten Kulturen gespeist wird».Die Band mit Jarman, Roscoe Mitchell, Don Moyé und den verstorbenen Lester Bowie und Malachi Favors legt Wert auf die afrikanischen Wurzeln des Jazz. In ihrem ritualisierten Musiktheater verwendet die Band auch afrikanische Instrumente. Über 100 Instrumente versammelt das Ensemble auf der Bühne.

«Great Black Music» statt Jazz

Die Band vertritt die Ansicht, dass das Leben nicht von der Kunst getrennt werden kann und lehnt den Begriff des Jazz ab. Stattdessen beruft sie sich auf die «Great Black Music». Das Art Ensemble Of Chicago hatte seine Blütezeit in den 70er- und 80er-Jahren und erweiterte dabei das Vokabular des Jazz markant. Die Album «Nice Guys», «Full Force» und «The Third Decade» wurden vielfach preisgekrönt. Jarman verfolgte auch eigene Projekte und war Autor.

Gemäss «New York Times» ist er am 9. Januar an Herzversagen gestorben.