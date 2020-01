Luzerner Theater: Jeder kann zum Barbaren werden «Troja» hatte am Samstag Premiere. Funktioniert der Brückenschlag von der antiken Tragödie zum aktuellen Politthriller?

Agamemnon ­(Nicolas Rosat) und Klytaimnestra (Sophie Hottinger). Bild Ingo Höhn / Luzerner Theater

Das Heer, diese anonyme Masse, bleibt im Hintergrund. Doch die Stimmung ist aufgeladen. Die Männer sind ungeduldig, wollen endlich in den Krieg ziehen. In den Krieg gegen die barbarischen Troer. Der Raub der schönen Helena darf nicht ungesühnt bleiben.

Verletzte Eitelkeit, verletzter Stolz sind es, die König Menelaos antreiben. Das Verlangen nach noch mehr Ruhm und noch mehr Macht lässt den Bruder Agamemnon mitziehen. Doch nun sitzen sie mit ihren Schiffen in der Hafenstadt Aulis fest. Wie der Seher Kalchas prophezeite, kann nur ein Menschenopfer die Göttin Artemis besänftigen.

Ein Zelt mit Metallverstrebungen und stabilen Wänden. Ein Tisch, links Funkstation und Computer, rechts Schüttstein mit fliessend Wasser und Papiertuchspender. Das Satellitenbild auf dem Bildschirm im Armeehauptquartier zeigt Aulis im Griff des Sturms. Talthybios (Julian-­Nico Tzschentke) tritt ein. Bei Euripides Herold der Griechen, bei Ingo Berk ein einfacher Soldat, der ins Geschehen der antiken Tragödie «Iphigenie in Aulis» einführt.

Die Sprache fliesst wunderbar rhythmisch

Der deutsche Regisseur inszeniert «Troja» in einer eigenen Fassung der Tragödien von ­Euripides, die er mit Nikolai ­Ulbricht geschaffen hat und von der ungarisch-schweizerischen Autorin Melinda Nadj Abonji sprachlich bearbeiten liess.

Berk versetzt den antiken Stoff in ein modernes Setting, wo die Feldherren Agamemnon ­(Nicolas Rosat) und Menelaos (Christian Baus) als Ober­befehlshaber auftreten, deren Schultern zahlreiche Abzeichen schmücken. Die Sprache fliesst wunderbar rhythmisch aus ihrem Mund. Sie schlägt die Brücke zwischen antikem Inhalt und zeitgenössischer Inszenierung. Und auch wenn da von Göttern, Orakeln und Schicksal die Rede ist, sind es die Menschen selber, die die Entscheidungen treffen.

Wurde Agamemnon durch göttlichen Willen gezwungen, seine Tochter Iphigenie (Sofia Elena Borsani) zu opfern? So einfach ist es nicht. Im Ringen mit sich selber siegen Feigheit und Machtgelüste über Liebe und Mut. Was Agamemnon das Unfassbare tun lässt, sind nicht die Götter, vielmehr die Angst vor dem Pöbel, der den eigenen Untergang hinaufbeschwören könnte. Er wählt das «kleinere Übel», und Iphigenie stirbt den Märtyrertod.

Ein Bild, das in der heutigen Zeit vielfache Assoziationen auslöst. «Die ganze Brutalität und Grausamkeit, die wir einem archaischen Verhalten zuschreiben, schlummert noch immer in uns und kann in Ausnahmesi­tuationen immer wieder hervorbrechen», sagte der Regisseur gegenüber unserer Zeitung (siehe Ausgabe vom Samstag).

Im Zelt stehen jetzt Liegen. Hekabe (Wiebke Kayser), die Königin von Troja, und Tochter Kassandra (Mira Wickert) werden von Talthybios über ihr Schicksal in den Händen des Feindes unterrichtet. Männer und Kinder sind tot, Troja liegt in Schutt und Asche. Doch die Griechen fordern weitere Opfer ein, den vertriebenen Troerinnen bleibt nichts als Schmerz und Rachegedanken. Quietschend hebt sich das rechts in die hintere Wand eingebaute Tor und gibt den Blick frei auf aus der Dunkelheit aufsteigenden Rauch, das Zeichen kompletter Zerstörung. Talthybios ist eine schöne Figur: Er erkennt, dass die Worte von Hekabes Schwiegertochter Andromache (Sophie Hottinger) wahr sind: «Ihr Griechen, Barbaren seid ihr.»

Männliche Machthaber stürzen uns ins Verderben

«Troja» hält keine Lösungen bereit, sondern führt uns vor Augen, was wir schon wissen. Nur, wie wir in einer Situation reagieren würden, wo uns die Kinder genommen werden und alles, was uns lieb ist, das wissen wir nicht. «Troja» sei ein «Politthriller», heisst es. Das trifft insofern zu, dass die männlichen Entscheidungsträger die Welt in Tod und Verderben stürzen, was uns einmal mehr daran erinnert, dass Verstand und Besonnenheit wohl zu den wichtigsten Eigenschaften eines Macht­habers gehören. Mehr als eine emotionale Angelegenheit ist «Troja» ein Stück, das uns über Krieg nachdenken lässt. Und dass daraus nur Verlierer hervorgehen. Was das bringt? Es kann einen in der eigenen Haltung stärken und ist ein Statement gegen die Gleichgültigkeit.

Wer sich dafür interessiert, wie das Ganze weitergeht, wie sich die siegreichen Atriden eigenhändig zunichtemachen, der schaue sich «Orest» des Theaters Nawal im Theaterpavillon Luzern an (siehe Bericht vom 10. Januar). Dass antike Stücke derart boomen, ist kein gutes Zeichen für unsere Zeit.