Konzerthaus Schüür Jedes Wochenende Livemusik bis Ende August Ganz Luzern schliesst die Türen… Ganz Luzern? Nein! Das Konzerthaus Schüür macht «Sommer statt Pause».

Sind ein bisschen psychedelischer geworden: Carson. Bild: PD

Noch nicht ganz alle Acts stehen fest, klar aber ist, dass die Luzerner Schüür auch diesen Sommer wieder die Türen offenlässt (wie auch der Sedel). Und das Gartentor. «Sommer statt Pause» nennt sich das, wenn das Konzerthaus teilweise in den Garten zieht und bis zum 27. August jeden Freitag- und Samstagabend (ausser am 26. August, dafür am 31. Juli) Livemusik gespielt wird.

Da sind altbekannte, angesagte und vor allem viele junge Formationen dabei, vorwiegend aus der Region. Man darf es ein Stück weit auch Nachwuchsförderung nennen, was im normalen Konzertbetrieb nur schwer möglich ist.

Der Startschuss fällt am Freitag um Mitternacht mit Carson. Die Luzerner Stoner-Rock-Band um Frontmann Kieran Mortimer-­Jones geniesst viele Sympathien und hat eben ein neues Album veröffentlicht. Meist sind es aber zwei Konzerte pro Abend: Um acht öffnet jeweils die Bar, die Gartenkonzerte beginnen um 21 Uhr.

Da ist etwa der junge Elsässer Flo Bauer (8. Juli), der sich, lange bevor er mit Philipp Fankhauser auf der Bühne stand, voll und ganz dem Blues verschrieben hat. Ganz anders der Stil von WolfWolf (23. Juli) aus Nidwalden, die am Pfingstfestival «Halt auf Verlangen» zusammen mit dem Tuzemak Orchestra fröhlich gerumpelt und getrötet haben.

Altbekannte und neue Gesichter aus der Musikstadt Luzern

Etwas für Nachtvögel sind die Mitternachtskonzerte im EG, wo man bis um vier Uhr morgens weiterfeiern kann. Manuel Knobel alias Knopilot (2. Juli; ehemals Knopiloten) steht seit 25 Jahren auf der Bühne. Er wohnt zwar inzwischen in Zürich, das 2020er-Album «Bewährungshelfer» aber wurde im Sedel mit seiner Begleitband (Gitarre: Claudio Renggli, Schlagzeug: David Troxler) «erprobt» und von Tobi Gmür (Mothers Pride) gemischt.

Die jüngste Sedelband Pixie Dust (16. Juli) hat erst gerade am Proberaumfestival so richtig Gas gegeben: drei junge Frauen, die den Punkrock leben. Kürzlich eine EP veröffentlicht haben Binary Sunset (12. August). Sie machen Surf-Pop-Punk mit französischen Texten und ein bisschen Chansons-Einschlag. Das letzte späte Konzert bestreitet Mehltau; eine stilistisch vielfältige Luzerner Deutschrock-Band mit mehrdeutigen Texten von Béla Rothenbühler.